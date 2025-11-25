Новобудови з енергоефективністю: що стає вирішальним для покупців?

З кожним роком ціни на енергоносії зростають, і питання економії виходить на перший план для українських родин. Редакція Delo.ua з'ясувала, чому при виборі житла покупці все частіше звертають увагу на енергоефективність будинку та які параметри стають вирішальними.

Що таке енергоефективність у новобудовах

Це здатність будівлі зберігати тепло взимку та утримувати прохолоду влітку, при цьому споживати мінімум енергії. Головна мета тут полягає у зменшенні втрат енергії без шкоди для якості життя, а отже, і витрат на комунальні послуги.

А от класи енергоефективності – це показник, що відображає, скільки енергії споживає будинок для забезпечення комфортних умов проживання. Його визначають за допомогою спеціального енергетичного аудиту на основі технічних характеристик будівлі:

утеплення,

типу вікон,

систем опалення та вентиляції,

наявності інженерних рішень для збереження енергії.

Згідно з чинними будівельними нормами та європейськими стандартами, існують сім класів енергоефективності будинку: А, В, С, D, E, F, G. Клас A свідчить про високий рівень енергозбереження, тоді як G про значні тепловтрати. Іншими словами, чим вищий клас енергоефективності будівлі, тим менше ви платите за комунальні послуги і тим стабільніший мікроклімат у вашій оселі.

Найвищі класи: А++, А+, А

Це найвищі класи, які зазвичай притаманні для "зелених" будинків, де застосовані інноваційні технології: теплові насоси, сонячні панелі, рекуперація повітря, пасивне опалення. Йдеться про енергоспоживання не більше 44 кВт·год/м² на рік.

Переваги таких будинків очевидні:

дуже низьке енергоспоживання,

значна економія витрат на комунальні послуги,

стабільний мікроклімат у квартирі та екологічність.

Проте будівництво таких будинків потребує значних вкладень, тому вартість квартир в них значно вища.

Середній клас: B, C як золота середина

Це найбільш поширені показники для новобудов на українському ринку нерухомості, так звана "золота середина" між економічністю і доступністю. Такі будівлі споживають не більше 79 кВт·год/м² на рік. Як правило, тариф на опалення в таких будинках виявляється значно нижчим порівняно зі старим житловим фондом.

Низький клас: D, E, F, G та їх недоліки

Такі будинки мають великі тепловтрати, слабке утеплення або його повну відсутність, негерметичні вікна, які погано утримують тепло, та застарілі інженерні мережі. Енергоспоживання в таких будівлях сягає понад 150 кВт·год/м² на рік.

Мешканці стикаються з різними нюансами такого класу енергоефективності:

високі витрати на опалення, кондиціонування та гарячу воду;

нестабільна температура в приміщеннях;

відсутність сучасних систем регулювання мікроклімату;

додаткові витрати на утеплення або ремонт.

Згідно з чинними будівельними нормами, зводити новобудови класів D, E, F і G заборонено. Адже це суперечить принципам енергозбереження та сталого розвитку.

Що насправді важливо для покупців

Аналіз ринку нерухомості показує, що українські покупці стали значно уважнішими до технічних характеристик житла. При виборі квартири для них стають вирішальними деякі фактори.

Клас енергоефективності будинку

Покупці розуміють, що це напряму впливає на їхні щомісячні витрати протягом багатьох років. Квартира в будинку класу B окупає свою дещо вищу вартість вже за 3-5 років економії на комунальних послугах.

Тип системи опалення

Індивідуальне опалення або автономна котельня стають дедалі популярнішими порівняно з централізованими системами. Можливість самостійно контролювати температуру та витрати цінується дуже високо.

Якість теплоізоляції

Сучасні покупці запитують про товщину утеплення, тип використаних матеріалів та характеристики вікон. Вони розуміють, що навіть найкраща система опалення не допоможе, якщо тепло виходить через погані вікна та стіни.

Системи вентиляції

Припливно-витяжна вентиляція з рекуперацією тепла стає не розкішшю, а необхідністю для енергоефективного житла. Вона забезпечує свіже повітря без втрат тепла.

Енергоефективність стала одним з ключових критеріїв при виборі житла в Україні. Покупці розуміють, що інвестиція в квартиру з високим класом енергоефективності окупається вже за кілька років економії на комунальних послугах. Так, тариф на опалення, якість теплоізоляції та тип системи опалення стають вирішальними факторами, які впливають на фінальне рішення про покупку.