Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,02

EUR

48,52

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,05

41,95

EUR

48,76

48,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Нерухомість
Дата публікації

Екожитло та зелене будівництво – тренди, що змінюють ринок нерухомості

еко-житло
Зелене будівництво: чому екожитло стає головним трендом сучасності?

Сьогодні все більше покупців і девелоперів звертають увагу на зелене будівництво та екологічні рішення як на ключові критерії при виборі квартир і нових житлових проєктів. Поняття екожитла включає в себе житло з підвищеним рівнем енергоощадження, побудоване з екологічних матеріалів, із мінімальним впливом на навколишнє середовище. 

Такий підхід уже не сприймається як модна тенденція. Натомість він поступово стає стандартом сучасного житлового простору. В Україні цей тренд активно набирає обертів, що пов’язано не лише з екологічною свідомістю, а й з прагненням до енергонезалежності. Детальніше про тенденції на енергонезалежність читайте на Delo.ua – порталі про бізнес та інвестиції.

Причини зростання попиту на екожитло

Економічна доцільність посідає серед основних чинників, які стимулюють розвиток green building в Україні. Енергоефективне житло дозволяє суттєво скоротити витрати на комунальні послуги завдяки застосуванню:

  • технологій теплоізоляції, 
  • вентиляції з рекуперацією повітря, 
  • систем опалення з низьким споживанням енергії, а також установці сонячних панелей. 

У довгостроковій перспективі такі рішення окуповуються, адже витрати на утримання будинку зменшуються в рази.

Крім того, екологічне будівництво позитивно впливає на якість життя мешканців: у таких будинках чистіше повітря, стабільніший мікроклімат, комфортна температура й менше шуму. 

Все це формує нову культуру споживання. Тобто, українці починають розглядати житло не просто як квадратні метри, а як інвестицію в комфорт і безпеку майбутнього.

Важливу роль у розвитку напряму відіграють також державні ініціативи та міжнародні програми, які розглядають green building як один із головних інструментів відновлення після війни. Поступово екологічне будівництво стає не лише приватною ініціативою девелоперів, а частиною національної політики модернізації інфраструктури.

Як змінюється ринок нерухомості

Під впливом нового екологічного тренду український ринок житлової нерухомості переживає трансформацію. Девелопери включають у свої проєкти вимоги до енергоефективності, застосовують природні матеріали, впроваджують системи сертифікації будівель за міжнародними стандартами. Тепер екожитло означає не просто новобудову з сучасним дизайном, а повноцінний об’єкт із продуманою системою енергозбереження та мінімальним вуглецевим слідом.

У великих містах України вже з’являються житлові комплекси, спроєктовані за принципами green building: 

  • з даховими сонячними панелями, 
  • системами збору дощової води, 
  • енергоощадним освітленням, 
  • зеленими зонами відпочинку 
  • та навіть з мініпарками на дахах. 

Такі об’єкти стають новим символом якості та престижу. Покупці дедалі частіше готові платити додаткову премію за можливість жити в будинку, який економить ресурси і підтримує баланс з природою.

Виклики та перспективи розвитку

Попри позитивні зрушення, ринок зеленого будівництва в Україні залишається на етапі становлення. Кількість сертифікованих за міжнародними стандартами об’єктів поки що обмежена. Їх одиниці, і це свідчить про початкову фазу розвитку галузі. Основною перешкодою залишаються високі початкові витрати: екологічні матеріали, сучасні технології енергоефективності та сертифікація вимагають значних інвестицій. Однак у перспективі такі витрати компенсуються зниженням експлуатаційних витрат і підвищенням вартості самого об’єкта.

Разом із тим, державна підтримка, міжнародне фінансування, гранти та пільгові умови кредитування поступово зменшують ці бар’єри. Це відкриває можливості для масштабування зеленого будівництва, зокрема в проєктах відбудови українських міст і громад. Саме тут екологічний підхід може стати основою нової моделі відновлення країни: сучасної, енергоефективної та орієнтованої на людей.

Тренд зеленого будівництва та зростання попиту на екожитлов радикально змінюють структуру українського ринку нерухомості. Сучасний покупець дедалі частіше обирає не площу й локацію, а якість життя, рівень енергоспоживання та екологічність простору. Девелопери, які враховують ці нові вимоги, отримують очевидну конкурентну перевагу.

Україна поступово входить у фазу, коли green building стає не винятком, а новою нормою. І саме цей перехід може визначити майбутнє житлового ринку.