Вторинний ринок 2025: динаміка цін на квартири по регіонах України

Ринок житла в Україні він демонструє стійкість та адаптованість до нових реалій. У 2025 році вторинний ринок набуває особливої значущості. Причини прості: готова інфраструктура, можливість швидкого заселення, зрозуміла історія будинку. Не потрібно чекати роками здачі новобудови: просто купив житло і заїхав. Попит на вторинний ринок нерухомості 2025 зростає практично по всій країн. Читайте на Delo.ua детальніше про те, що саме відбувається з цінами в столиці та обласних центрах.

Особливості ринку вторинної нерухомості

Вторинний ринок нерухомості пропонує покупцям суттєві переваги. На противагу первинці, цей сегмент охоплює житло, яке вже має юридично оформлені права власності та перевірену історію. Попит на вторинний ринок зберігається завдяки можливості швидко заселитися: більшість об’єктів продаються з готовим ремонтом.

Крім того, ці квартири здебільшого розташовані у районах із вже сформованою інфраструктурою: школи, транспортні розв'язки, магазини та медичні заклади доступні одразу. Так, старий житловий фонд може мати застарілі планування і взагалі, вимагати капітального ремонту. Додамо ще юридичні питання, які можуть виявити підводні камені. Але якщо розглядати перспективу купити житло у вже розвиненому районі, то ці ризики в цілому нівелюються.

Що відбувається на столичному ринку “вторинки”

У столиці вторинний ринок демонструє стійке зростання вартості. На кінець 2025 року купити квартиру в Києві на вторинному ринку стало помітно дорожче.

Найбільше піднялися в ціні 2-кімнатні квартири: плюс 5% за останні півроку.

Однокімнатні показали ще динамічніше зростання — плюс 11% за рік. Середня ціна 1-кімнатної квартири зросла до $67 000.

Печерськ, як преміум-сегмент

Незмінним ціновим лідером залишається Печерський район. Тут середня ціна квартири сягає $141 тисячі. А вартість 1-кімнатної квартири з ремонтом може дійти до $225 000.

Можна сказати, що це фактично окремий ринок для окремої категорії покупців. Печерськ залишається символом престижу та статусності, за які доводиться суттєво доплачувати.

Деснянський район – приклад економ-класу на вторинці

На протилежному полюсі Деснянський район, де нерухомість є найбільш доступною. Середня ціна 1-кімнатної квартири з ремонтом тут складає близько $40 000.

Тобто різниця в цінах між Печерськом і Десною досягає майже 6 разів. А отже київський ринок знаходиться в сильній диспропорції, де вибір району фактично визначає вартість у кілька разів.

Однокімнатні квартири: інвестиційний хіт

Середнє зростання вартості 1-кімнатних квартир за рік становить майже +11%. Це підтверджує високу інвестиційну привабливість саме цього сегмента.

Невеликі квартири купують і для власного проживання, і для здачі в оренду, і як інвестицію. Саме тому попит на них залишається стабільно високим, що і підштовхує ціни вгору.

Регіони, де попит перевищує пропозицію

На вторинний ринок у регіонах також панує висхідний ціновий тренд. Але тут ситуація часто загострюється значним дисбалансом між попитом та пропозицією.

На західних областях продовжується ажіотаж

Найбільший попит спостерігається у західних та центральних областях. Тут попит на вторинний ринок у рази перевищує кількість оголошень.

Особливо це помітно у Вінницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях, де кількість відгуків може перевищувати пропозицію у 15–19 разів. А таке співвідношення загружує сильним зростанням цін на нерухомість.

Львів та інші західні регіони залишаються найбільш привабливими для внутрішньої міграції та інвестицій. І це не дивно, адже тут люди почуваються безпечніше, розвинена інфраструктура і є робота. Все це формує стійкий попит на житло.

Як ризики стимулюють ціни на Сході і Півдні

У областях, що знаходяться поблизу зони бойових дій (Сумська, Запорізька), ціни на вторинний ринок залишаються найнижчими на тлі високих ризиків.

Це створює значний ціновий розрив із західною та центральною частиною країни. Фактично Україна поділилася на два різних ринки з різною логікою ціноутворення.

На сході та півдні можна знайти справжні цінові знахідки, але треба чесно оцінювати ризики. Низька ціна – це не завжди про вигоду, де пропозиція, якщо в неї закладена висока ймовірність втрати майна.

Вторинка vs первинка: що обирають українці

Питання вибору між первинкою та вторинний ринок залишається актуальним. Але у 2025 році баланс явно схиляється на користь вторинного житла. Особливо, враховуючи ризики первинки у воєнний час:

невідомі терміни здачі об'єкта;

ризики недобудови або заморожування проєкту;

необхідність чекати роками до заселення;

додаткові витрати на ремонт після здачі.

Тому ринок нерухомості 2025 року демонструє чіткий тренд на користь вторинного житла. Люди хочуть визначеності та швидкого результату, а це саме те, що може запропонувати вторинка.

Інвестиції чи швидке заселення: що обрати

Динаміка ринку нерухомості 2025 року свідчить про те, що вторинний ринок може бути надійним інструментом як для швидкого заселення, так і для збереження капіталу.

Для тих, хто шукає стабільше житло

Якщо мета – швидке заселення, вторинний ринок виглядає найбільш очевидним вибором. Більшість квартир продається з готовим ремонтом, можна заїхати буквально наступного дня після покупки.

Це особливо важливо для внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей, людей, які терміново потребують житла з будь-яких причин.

Для тих, хто думає про інвестиції

Тут важливо враховувати зростання цін, яке особливо помітне у ліквідних районах та сегменті невеликих квартир.

Однокімнатні квартири показують найбільшу динаміку зростання: плюс 11% за рік. Це солідна прибутковість, особливо якщо врахувати, що гроші зберігаються в матеріальному активі.

При цьому можна отримувати додатковий дохід від здачі квартири в оренду. Попит на оренду в Києві залишається стабільно високим.

Що чекає на ринок далі

Загальний тренд на зростання вартості показує зростання інтересу на вже готове житло, яке має історію, документацію та інфраструктуру. Вторинний ринок демонструє дивовижну стійкість. Попри війну, економічні виклики та невизначеність, люди продовжують купувати та продавати квартири. Ринок живе, адаптується, знаходить нові точки рівноваги.

Найбільше зростання цін очікується у західних областях, де попит значно перевищує пропозицію. Також, судячи з тенденцій, Київ буде дорожчати, особливо у ліквідних районах та сегменті невеликих квартир.

Східні та південні регіони залишатимуться доступнішими, але з вищими ризиками. Тут багато залежатиме від подальшого перебігу війни в Україні та загальних перспектив відновлення територій.

Ринок нерухомості 2025 року – це ринок нових можливостей для тих, хто вміє правильно оцінювати ризики та бачити довгострокову перспективу. Вторинний ринок залишається надійним інструментом як для збереження капіталу, так і для вирішення житлових питань тут і зараз.