Ринок нерухомості 2025: міста України з найдинамічнішим ростом цін

Український ринок нерухомості продовжує демонструвати цікаву динаміку попри складні економічні умови. Редакція Delo.ua проаналізувала дані спеціалізованих платформ та виявила регіони з найбільшим зростанням вартості житла протягом 2025 року.

Столиця залишається найдорожчим містом

Київ традиційно утримує лідерство за вартістю квадратного метра житла. Середня ціна на первинному ринку столиці становить 1401 долар за квадратний метр. На вторинному ринку показники дещо вищі – близько 1600 доларів за квадратний метр.

Цікаво, що середня вартість однокімнатної квартири у Києві сягає 95,2 тисячі доларів, що на 12% вище порівняно з минулим роком. Найдорожчим районом залишається Печерський, де за "однушку" в середньому потрібно заплатити 141 тисячу доларів. Найбюджетнішим варіантом є Деснянський район із середньою вартістю 54 тисячі доларів.

Двокімнатна квартира на вторинному ринку столиці коштує в середньому 100 тисяч доларів. За останні півроку вартість такого житла зросла на 4%, що свідчить про стабільний попит на нерухомість у Києві.

Західні регіони: стабільний попит та зростання цін

Львівська область демонструє одну з найвищих динамік зростання цін на житло. Це пов'язано з високою концентрацією внутрішньо переміщених осіб, розвиненою інфраструктурою та відносною безпекою регіону. Користувачі найактивніше шукають новобудови саме в Київській та Львівській областях.

Тернопільська область показала приголомшливе зростання інтересу до вторинного житла – плюс 25% порівняно з попереднім періодом. Це один з найвищих показників серед усіх регіонів України. Співвідношення кількості оголошень про купівлю до кількості відгуків на них становить 1:17, що свідчить про високу конкуренцію серед покупців.

Рівненська область також приємно здивувала аналітиків. Зростання попиту на вторинне житло тут склало 34% – найвищий показник по країні. Це пояснюється припливом населення з небезпечних регіонів та розвитком місцевої економіки.

Центральні регіони: помірне зростання

Вінницька область характеризується стабільним ринком нерухомості з помірним зростанням цін. Співвідношення попиту та пропозиції тут становить 1:19, що є одним з найвищих показників конкуренції серед покупців. Це означає, що на одне оголошення про продаж припадає 19 зацікавлених покупців.

Черкаська область демонструє цікаву тенденцію. З одного боку, тут спостерігається найбільше зростання пропозиції про продаж вторинного житла. З іншого боку, співвідношення попиту та пропозиції становить 1:14, що свідчить про активний інтерес покупців.

Кіровоградська область показує схожі показники зі співвідношенням 1:14. Регіон приваблює покупців відносно доступними цінами та розвинутою соціальною інфраструктурою.

Прифронтові регіони: найнижчі ціни та обережність

Найнижчі ціни на житло спостерігаються у прифронтових регіонах. Сумська та Запорізька області мають найдоступніші квадратні метри в Україні, проте попит тут залишається стримано низьким через безпекову ситуацію.

Цікаво, що в Сумській області зафіксовано найбільший приріст попиту – плюс 62%. Проте аналітики наголошують, що у кількісному значенні зацікавленість залишається дуже низькою через близькість до бойових дій та кордону з країною-агресором. Багато місцевих мешканців навпаки прагнуть продати нерухомість та переїхати в найбезпечніші регіони.

Хмельницька область у серпні зафіксувала найпомітніше зниження попиту – падіння на 22%. Це єдиний регіон з негативною динамікою, що може бути пов'язано з сезонним фактором або локальними економічними особливостями.

Новобудови: куди інвестують українці

Протягом останніх місяців в експлуатацію було введено десять нових будинків:

По два будинки у Київській, Львівській та Хмельницькій областях;

По одному будинку в Рівненській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській областях.

Аналітики відмічають, що зацікавленість у новобудовах зросла по всій території країні. Найбільше користувачі шукають нові об'єкти в Київській та Львівській областях, що підтверджує стабільний попит на первинне житло в цих регіонах.

Співвідношення попиту та пропозиції

Цікавим показником стану ринку є співвідношення кількості оголошень про купівлю до кількості відгуків на них. У Києві цей показник становить 1:2, що є найнижчим по країні та свідчить про збалансованість ринку столиці.

Динаміка пропозиції на ринку

Найбільше зростання кількості оголошень про продаж вторинного житла зафіксовано в Закарпатській та Черкаській областях. Це може свідчити про те, що власники активно виставляють нерухомість на продаж, очікуючи на сприятливу кон'юнктуру ринку.

Натомість значне скорочення оголошень відбулося на Волині та в Києві. Зменшення пропозиції в столиці може пояснюватися тим, що власники вирішили утримати нерухомість в очікуванні подальшого зростання цін або перейти на ринок оренди.

Вторинний ринок: загальні тенденції

Ціни на вторинне житло коливаються в межах кількох відсотків у різних регіонах порівняно з попереднім періодом. У річному вимірі зростання зафіксовано майже по всій країні, що підтверджує стійкість ринку нерухомості навіть у складних умовах.

За останнє півріччя вартість вторинного житла в Києві зросла на 4,4%. Це помірне, але стабільне зростання, яке свідчить про збереження купівельної спроможності та інвестиційної привабливості столичної нерухомості.

Зростання інтересу до вторинного житла зафіксовано практично у всіх регіонах України. Покупці цінують вторинний ринок за можливість оглянути готове житло, перевірити якість будівництва та інфраструктуру району перед покупкою.

Експерти очікують продовження помірного зростання цін на житло в безпечних регіонах України. Західні та центральні області, ймовірно, продовжать демонструвати стабільний попит та поступове подорожчання квадратного метра.

Київ залишиться найдорожчим містом країни з найбільш збалансованим ринком. Очікується, що вартість житла в столиці зросте ще на 3-5% до кінця року. Прифронтові регіони, навпаки, можуть зіткнутися з подальшим зниженням цін через відтік населення.