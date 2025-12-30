Де купити квартиру в Києві у 2025: рейтинг найпопулярніших районів

Купівля квартири в Києві – це можна сказати, вибір способу життя на роки вперед. Район визначає все: скільки часу будете витрачати на дорогу до роботи, де навчатимуться діти, та зрештою, яким повітрям будете дихати. У 2025 році вибір району став дещо складнішим. Редакція Delo.ua дізнавалася, які райони Києва найпривабливіші для покупки квартири в 2025 році.

Голосіївський: зелені легені столиці

Голосіївський район давно вважається одним із найбільш “гармонічних” у Києві. Він має доступ до центру (10-15 хвилин на метро), при цьому залишається найзеленішим районом міста.

Чому тут добре

Голосіївський парк займає величезну територію, вважається що це – справжні легені столиці. Тут можна гуляти годинами, їздити на велосипедах, влаштовувати пікніки.

Лінія метро з кінцевою станцією "Теремки" забезпечує швидкий доїзд до будь-якого місця району. А сам район – найбільший за площею в Києві.

Інфраструктура розвинена відмінно. Тут розташовані основні корпуси КНУ імені Тараса Шевченка та НУБіП. Це додає району престижу, а житлу – ліквідності.

Великий вибір ЖК середнього та бізнес-класу. Забудовники активно працюють тут, пропонуючи сучасне житло з усіма системами автономності.

Мінуси

Дорожнеча в сегменті новобудов ближче до центру. Ціни сягають від $1 600 за квадратний метр у новобудовах. Це вище середнього по Києву.

Печерський: престиж і діловий центр

Центр ділового життя столиці з багатою історією, розкішною забудовою та престижною адресою. Не кажучи про величезний історичний спадок, починаючи з часів Київської Русі.

Чому тут престижно

Максимальна концентрація державних установ, бізнес-центрів, преміум-ЖК. Історична забудова: будівлям тут не менш як 150 років на всі стилі: модерн, бароко, класицизм, ренессанс, готика. Жити тут – це жити в музеї під відкритим небом. До того ж, саме тут орендують офіси найсолідніші компанії.

Мінуси

Надвисока вартість: ціна від $2 500 за квадратний метр. Це найдорожчий район Києва.

Значне транспортне навантаження. Пробки тут – щоденна реальність, особливо в години пік.

Небагато зелених зон. Щільна історична забудова не залишає місця для парків.

Шевченківський: історія та культура

Серце старого Києва з культурними пам'ятками, університетами та численними ресторанами. Тут кипить інтелектуальне життя столиці.

Плюси локації

Центральне розташування, вихід до метро за кілька хвилин. Архітектура, яка захоплює дух.

Культурне життя: театри, музеї, галереї, концертні зали. Все це в пішій доступності.

Університети, зокрема КНУ, НаУКМА, інші провідні заклади освіти. Район має особливу атмосферу студентства та науки.

Мінуси

Щільна забудова, обмежений вибір новобудов. Вільних ділянок для будівництва майже немає.

Високі ціни: як мінімум $1 900 за квадратний метр. Це другий за вартістю район після Печерського.

Оболонський: сімейний комфорт

Оболонь останні роки активно розвивається: від Оболонської набережної до нових кварталів Smart City. Це один із найпопулярніших районів для сімей з дітьми.

Чому сім'ї обирають Оболонь

Район прилягає до русла Дніпра, тому тут багато пляжів. Улітку батьки з дітворою відпочивають на узбережжях тихих заток.

Оболонська набережна увечері нагадує Ялту: місцеві виходять на променад, набиваються в кафе і ресторани.

Парк "Наталка" площею 25 га — один із найкращих у столиці. Мер Києва Віталій Кличко назвав його кращим, ніж Central Park у Нью-Йорку.

Крім того, район має розвинену інфраструктуру: школи, садочки, поліклініки, ТРЦ – все, що потрібно для життя з дітьми.

Недоліки

Ціни ростуть через високий попит: від $1 400 за квадратний метр. Деякі ділянки перевантажені транспортом.

Солом'янський: баланс ціни та якості

Тут поєднуються старий житловий фонд, промислові зони та новітні комплекси із внутрішньою інфраструктурою.

Переваги

Великий вибір житла на будь-який бюджет. Від старих "хрущовок" до сучасних ЖК.

Зручна транспортна логістика: кілька ліній метро, розгалужена мережа наземного транспорту.

Доступні ціни: від $1 200 за квадратний метр. Це помітно нижче, ніж у центральних районах.

Мінуси

Не всі ділянки мають привабливу екологію. Є промислові зони, які псують загальну картину.

Перепади в якості забудови. Поруч із новим ЖК може бути старий завод або гаражний кооператив.

Дарницький: новий лівий берег

Район, що стрімко перетворюється на "нове місто": Осокорки, Позняки, Харківський масив. Тут будується найбільше нових ЖК у столиці.

Що приваблює

Сучасні ЖК з повною інфраструктурою: школи, садочки, торгові центри будуються одразу. Доступні ціни: від $1 100 за квадратний метр. Це одні з найнижчих цін на нове житло в Києві.

Метро забезпечує швидке сполучення з центром. На машині в години пік складніше: мости через Дніпро створюють затори.

Потенціал росту: район активно розвивається, інфраструктура покращується.

Недоліки

Щільність забудови. Іноді нові ЖК будуються впритул один до одного.

Навантаження на садки та школи. Темпи будівництва житла випереджають будівництво соціальної інфраструктури.

Деснянський: бюджетна альтернатива

Найдоступніший за цінами район Києва. Попри критику, має свої переваги для тих, хто шукає максимально дешеве житло.

Плюси

Низька ціна: від $800 за квадратний метр. Найдешевше в Києві.

Спокійна атмосфера, лісові масиви неподалік. Якщо любите тишу – це ваш варіант.

Ринки з доступними цінами на продукти. Можна економити на щоденних покупках.

Мінуси

Віддаленість від центру, відсутність метро в більшості масивів. Дорога до роботи може займати годину-півтори, і це як мінімум.

Старий житловий фонд переважає. Сучасних ЖК небагато.

Де купувати у 2025 році

Тож, вибір району для купівлі житла в Києві залежить від пріоритетів та бюджету: Печерський і Шевченківський забезпечать престиж, Голосіївський ідеальний для тих, хто цінує екологію, Оболонський пропонує сімейний комфорт, а Солом'янський та Дарницький – баланс ціни та якості.

Якщо бюджет вкрай обмежений, то тут може запропонувати рішення Деснянський район. Незалежно від вибору, зволікати з купівлею не варто, оскільки ціни на первинному та вторинному ринках постійно зростають (на 15% та 11,6% відповідно за минулий рік), і житло дешевше вже не буде.