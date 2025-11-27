Новобудови Києва 2025: п’ять житлових комплексів, що введуть в експлуатацію до кінця року

У 2025 році столичний ринок очікує фіналізації значної кількості проєктів новобудов, які були розпочаті в попередні роки. Готові новобудови в Києві та прилеглих районах стають найбільш затребуваними. Про тенденції та пріоритети забудовників на столичному ринку новобудови Київ читайте на порталі Delo.ua , онлайн-виданні про бізнес, економіку та технології.

Ринок на стадії завершення?

Покупці 2025 року змінили свої пріоритети, віддаючи перевагу не низькій ціні на етапі котловану, а високій надійності та швидкій здачі об'єкта.

Загалом, у Києві та найближчому передмісті на кінець 2025 року заплановано до здачі понад дві сотні житлових комплексів. Серед цих об'єктів переважає клас "Комфорт" (оптимальне співвідношення ціни, якості). Водночас, сегмент "Бізнес" продовжує утримувати позиції у престижних районах, пропонуючи ексклюзивні інфраструктурні рішення.

Головні об’єкти 2025 року: п’ять знакових комплексів

Найбільш очікувані до здачі житлові комплекси в Києві у 2025 році демонструють основні тенденції розвитку інфраструктури.

ЖК Nordica Residence (Київ, шосе Залізничне, РІЕЛ)

Це представник Бізнес-класу, який розташований близько до центру міста (метро Либідська). Комплекс пропонує ексклюзивні інфраструктурні переваги, такі як лаунж-зона на даху та концепція «двір без чужих машин».

ЖК Svitlo Park (Київ, шосе Столичне, Futura Hata)

Великий комплекс Комфорт-класу, який розташований лише за 5 хвилин їзди від Печерська. Його переваги: закрита територія, власний парк у дворі та близькість до зелених зон (парк «Покол»), що робить його привабливим для сімей.

ЖК Теремки (Київ, вул. Академіка Заболотного, Інтергал-Буд)

Масштабний проєкт Комфорт-класу у Голосіївському районі. Особливості комплексу включають наявність власного дитячого садка, видові квартири, закриту територію та можливість придбання житла з ремонтом «під ключ».

ЖК Сирецькі Сади (Київ, вул. Івана Виговського, Інтергал-Буд)

Ще один великий комплекс, що належить до Комфорт-класу, розташований у Шевченківському районі.

Унікальна концепція “Власні Сади" передбачає великі зелені зони та зони відпочинку на території. Не кажучи вже про розвинену внутрішню інфраструктуру.

ЖК Синергія Київ (Київ, вул. Івана Кочерги, Синергія)

Комплекс балансує між Комфортом та Бізнес-класом. Тут є все: сучасний ландшафтний дизайн, підземний паркінг з ліфтом. А для самих власників квартир у цьому ЖК відкривається ще одна перевага – неймовірні краєвиди.

Ключові тенденції та інфраструктурні переваги

Сучасні новобудови Києва пропонують значно більше, ніж просто житлові метри. У 2025 році інфраструктура, безпека та екологічність стали ключовими факторами, що впливають на рішення покупців. Якщо точніше, то тон ринку новобудов задають три основні тренди.

Акцент на безпеці та приватності

Більшість комплексів пропонують закриту територію, контроль доступу та системи відеоспостереження (як, наприклад, ЖК Svitlo Park та ЖК Теремки). Плюс все частіше впроваджується концепція "двір без машин" та наявність підземних паркінгів (ЖК Nordica Residence, ЖК Синергія Київ).

Розвиток власної інфраструктури

Девелопери прагнуть створити "місто в місті", інтегруючи на території комплексів дитячі садки, зони відпочинку та власні паркові чи променадні алеї. Це мінімізує залежність мешканців від зовнішньої міської інфраструктури.

Локаційні переваги

Хоча частина об'єктів розташована на околицях, вони мають чітку прив'язку до зручних транспортних розв'язок або станцій метро. Комплекси, розташовані ближче до зелених зон, також мають високий попит.

Таким чином, попит на готові новобудови та житло з ремонтом "під ключ" залишатиметься високим, оскільки покупці цінують надійність, безпеку та розвинену внутрішню інфраструктуру.