Новобудови з найбільшими знижками у грудні

Грудень – це період максимальних знижок, коли забудовники борються за виконання річних планів продажів. Девелопери готові знижувати ціни від 5% до 26% на окремі квартири чи цілі будинки. По суті, це реальна необхідність підбити фінансові підсумки та звітувати перед інвесторами. Для тих, хто планує купити квартиру в новобудові, грудень створює унікальне вікно можливостей. Читайте на Delo.ua хто пропонує найбільші знижки та як правильно цим скористатися.

Чому саме зараз: логіка забудовників

Компанії мають річні плани продажів, від виконання яких залежать бонуси менеджерів, звіти перед акціонерами та фінансування нових проєктів. Невиконаний план у грудні часто обертаються проблемами в січні.

Особливо гостро це стосується вже зданих в експлуатацію новобудов. Кожна непродана квартира в готовому будинку – це заморожені гроші, які не працюють. Тому забудовники готові продавати з максимальним дисконтом, аби закрити цей "хвіст".

Це реальний шанс купити квартиру дешевше, ніж місяць тому. І значно дешевше, ніж у січні, коли ціни традиційно підвищують.

Хто пропонує найбільші знижки

KAN Девелопмент бʼє всі рекорди. У ЖК Respublika діють "Зимові знижки" до 26%. У ЖК Файна Таун дисконт до 22% при повній оплаті. UNIT.Home пропонує до 17%, а у завершеному Комфорт Таун – до 25%.

Київміськбуд грає на програмі лояльності. Стандартна знижка 10% при повній оплаті, плюс додатковий дисконт від 3% до 18% залежно від комплексу. У ЖК Urban Park діє знижка 15% на всі квартири та унікальна можливість: сплачувати розстрочку навіть після введення будинку в експлуатацію.

Група компаній DIM робить ставку на стабільність. У ЖК Lucky Land заморожують курс долара та дають знижку до 10%. Бонус: оздоблення «white box» при купівлі в ЖК Park Lake City або вигода до 500 тисяч гривень на двокімнатні квартири в А136 Highlight tower.

GEOS оголосила Winter Sale зі знижкою до 10% на просторі апартаменти. ІБК Обрій пропонує спеціальні умови на обмежену кількість 1- та 3-кімнатних квартир у ЖК «Місто квітів» за умови повної оплати.

Скільки коштує найдешевша квартира в Києві

Знижки діють на новобудови у всіх районах столиці, але найцікавіші пропозиції пропонують у Дніпровському районі.

ЖК «Комфорт Таун»: найменша квартира площею 31 м² коштує приблизно 1,3 млн грн з урахуванням святкової знижки. Це готова новобудова з розвиненою інфраструктурою.

БК на Курнатовського: вартість квадратного метра починається від 21 068 грн. Для однокімнатної квартири площею 40 м² це близько 840 тисяч гривень.

Розстрочка чи повна оплата: що вигідніше

Максимальні знижки до 26% надаються тільки при 100% оплаті. Якщо, наприклад, є гроші або можливість взяти вигідний кредит – це може бути непоганим варіантом.

Розстрочка дає гнучкість, але знижка буде меншою. Київміськбуд пропонує першій внесок від 50%, решту можна платити частинами. Деякі забудовники дозволяють платити навіть після здачі будинку.

Іпотека – це компроміс між розстрочкою та повною оплатою. Банки пропонують ставки від 18-20% річних на нерухомість. Треба рахувати: чи переважить знижка від забудовника переплату за кредитом.

На що звернути увагу: три критичні моменти

Готовність об'єкта

Найбільш вигідні та надійні пропозиції стосуються готових новобудов. Наприклад, ЖК «Харківський» та ЖК «Гармонія» вже отримали сертифікати готовності. Тут немає ризику затягування будівництва або банкрутства забудовника.

Актуальність цін

Прайси на новобудови оновлюються щомісяця, а іноді й частіше. Ціна на сайті може відрізнятися від реальної в відділі продажу. Завжди телефонуйте та уточнюйте остаточну вартість з усіма знижками.

Програми лояльності

Деякі забудовники нараховують додаткові відсотки, якщо ви вже купували у них житло або якщо звертаєтеся за рекомендацією. Це може дати додаткові 2-5% економії.

Грудневі знижки на новобудови пропонують реальну економію від 100 тисяч до 500 тисяч гривень залежно від площі та класу житла.

Забудовники змагаються за покупця, пропонуючи максимально вигідні умови.

Дані взято на сайті Мінфін та сайтах забудовників. Актуальні пропозиції та вартість квартир детально пояснюють фахівці відділів продажу житлових комплексів.