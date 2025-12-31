Де вигідніше орендувати житло взимку: ціни та попит на ринку

Зима 2025-2026 року змінила правила гри на ринку оренди житла в Україні. Те, що ще влітку здавалося стабільним трендом, восени почало трансформуватися під впливом нових реалій. Літні ціни, які підскочили на 15-20% завдяки напливу переселенців та студентів, почали падати вже з жовтня. Читайте на Delo.ua , де зараз найвигідніше орендувати житло, що відбувається з цінами та чому деякі квартири стоять порожні навіть зі знижками.

Що змінилося на ринку оренди з початку осені

Восени 2025 року сталося те, чого ніхто не очікував: традиційне сезонне пожвавлення не відбулося. Навпаки, ринок оренди почав "охолоджуватися".

Після літньої "лихоманки", коли квартири здавалися буквально "з коліс", у жовтні почалося затишшя. Є тенденція, де, попит у різних районах столиці впав від 10% до 26%. Єдиний виняток – Подільський район, де попит зріс на 4%.

Чому міг впасти попит?

Посилення атак на Київ зробило столицю менш привабливою для переселенців. Якщо влітку люди масово їхали до Києва, шукаючи роботу та стабільність, то восени багато хто почав переглядати свої рішення.

Розмови про "складну зиму" та можливі проблеми з опаленням змусили потенційних орендарів шукати альтернативи. Попит на сільські будинки з пічним опаленням різко зріс, тоді як міські квартири без автономності втратили привабливість.

Компанії переглянули корпоративну політику щодо компенсації оренди. Багато роботодавців скоротили або взагалі відмінили виплати працівникам на житло. Це одразу вдарило по платоспроможності орендарів.

Водночас пропозиція квартир зросла. Масово виставили нерухомість власники, які живуть у Європі та хочуть здати житло максимально швидко. Результат очевидний: коли пропозиція перевищує попит, ціни падають.

Київ: де орендувати вигідно, а де переплачуєте

Столиця залишається найдорожчим містом для оренди, але різниця між районами тепер величезна.

Економ-сегмент (до 15 000 грн/місяць)

На Троєщині можна знайти однокімнатну квартиру за 8 500-10 000 грн. Це старий житловий фонд, часто з радянським ремонтом, але цілком придатний для життя.

У Деснянському районі середня вартість оренди становить 11 500 грн. Це найдешевший район столиці, але і попит тут впав на 26% – найбільше падіння серед усіх районів Києва.

Солом'янський район показав унікальну динаміку, де ціни впали на 5% ще у вересні через часті атаки. Середня вартість оренди тут зараз 19 000 грн, але в економ-сегменті можна знайти варіанти за 12-14 тисяч.

Середній сегмент (15 000-60 000 грн/місяць)

Голосіївський район: середня орендна плата 27 500 грн, але влітку ціни зросли на 20%, а восени почали корегуватися. Орендарі тут підвищили вимоги: важливий не тільки рівень житла, а й готовність власника швидко вирішувати побутові питання.

Подільський район: середній чек 22 760 грн. Це єдиний район, де попит не впав, а зріс на 4%. Однокімнатна квартира на Виноградарі з хорошим ремонтом коштує 34 000 грн.

Оболонський район: середня ціна 18 500 грн. Попит впав на 10,5%, що дає простір для торгу. Власники, які хочуть здати житло до зими, готові знижувати ціну на 5-7%.

Преміум-сегмент (від 60 000 грн/місяць)

Печерський район пропонує ціни, де середня орендна плата 61 873 грн. Цікаво, що влітку ціни тут зросли лише на 1%. Попит на преміальне житло впав незначно, бо ті, хто шукає квартири в цьому сегменті, рідко торгуються за тисячу-дві.

Шевченківський район показує середній чек у 37 235 грн. Літнє зростання цін – лише 0,6%. У преміальному сегменті ставка йде не на цінник, а на довіру та сервіс. Орендарі вимагають ідеального стану житла та гнучкості від власників.

Передмістя: економія до 50%, але з нюансами

Головна перевага передмістя зараз – не тільки ціна, а й автономність. Сільські будинки з пічним опаленням та власними свердловинами дають незалежність від міських комунікацій. Для переселенців, які працюють віддалено, це оптимальний варіант. Як приблизно можуть виглядати пропозиції у передмісті.

Вишневе: двокімнатна квартира 52 м² зі старим ремонтом – 6 000 грн/місяць. Квартира в новому ЖК з автономністю при блекауті вимагає за оренду 15 000 грн. Це вдвічі-втричі дешевше, ніж аналогічне житло в Києві.

Чабани: однокімнатна квартира зі свіжим ремонтом вартуватиме 7 500 грн/місяць. Проблема у обмеженій кількості пропозицій (всього 21 об'єкт на ринку).

Вишгород: пів будинку на дві кімнати з твердопаливним котлом можуть пропонувати за ціну 11 000 грн/місяць. Ідеальний варіант для тих, хто готовий до автономного життя та не боїться опалювати дровами.

Є і свої недоліки. Зокрема, обмежений вибір житла (у Вишгороді тільки 45 об'єктів на ринку), необхідність мати автомобіль, часто відсутність розвиненої інфраструктури.

Регіональна карта цін: де житло найдешевше в Україні

Середня ціна оренди квартири по Україні у серпні 2025 року становила $9 за м². Але реальність така, що ця цифра нічого не каже про конкретні міста.

Найдорожчі регіони

Київ вартує $14 за м², безумовний лідер. Однокімнатна квартира 40 м² в середньому коштує 22 400 грн (за курсом $1 = 40 грн).

Західні області, як-то Закарпаття та Львівщина тримають ставку $9-10 за м². Середня оренда однокімнатної у Львові становить 14 400-16 000 грн/місяць.

Київська область (передмістя) пропонує $8-9 за м². Але це середня цифра, яка включає як елітні котеджні містечка, так і звичайні райцентри.

Середній цінові сегмент:

Дніпропетровська, Одеська, Волинська області пропонують $7-8 за м². Одеса показала найбільше зростання цін (+34% за рік) через наплив переселенців з Миколаївщини та Херсонщини.

Полтавська, Вінницька, Тернопільська області: $6-7 за м². Стабільні регіони з помірним попитом.

Найдешевші регіони:

Херсонська область: там ціни сягають 2,5 за м². Це найнижча ціна в країні, у 5-6 разів дешевше за Київ. І все через щоденні обстріли та воєнні ризики.

Донецька, Харківська, Запорізька області варіюються в сегменті на $3-4 за м². Прифронтові регіони, де оренда дешева просто тому, що орендарів майже немає.

Для порівняння: однокімнатна квартира в Запоріжжі може коштувати 4 800-6 400 грн/місяць проти 20 000-25 000 грн в Києві. Різниця в 4 рази. Але готовність жити під постійною загрозою обстрілів – ціна, яку не кожен готовий платити навіть за таку економію.

Висновок: де вигідно орендувати зараз

Є тенденція, що саме зараз, у листопаді-грудні 2025 року орендувати житло – дуже вигідно. Власники мотивовані здати квартири до Нового року та готові йти на поступки.

Якщо бюджет обмежений: Троєщина, Деснянський район Києва або передмістя (Вишневе, Чабани, Вишгород): житло в 2-3 рази дешевше за центральні райони.

Якщо цінуєте комфорт: Оболонський, Голосіївський райони: середній сегмент з адекватною інфраструктурою та відносно стабільними цінами. Торг на 5-7% реальний.

Якщо працюєте віддалено: Західні області (Тернопіль, Івано-Франківськ, Вінниця): стабільні регіони з ціною оренди в 1,5-2 рази нижчою за Київ та кращою безпековою ситуацією.

Якщо хочете автономності: Передмістя з приватними будинками або новобудови після 2015 року з генераторами. Премія 10-20% до ціни окупається спокоєм та комфортом під час блекаутів.