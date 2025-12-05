- Категорія
Ціни на оренду квартир в Україні у грудні 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на грудень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у грудні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у грудні 2025
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у грудні 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні шість місяців ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 8-33%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 9-46%, в той час, як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася і на 25%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок грудня 2025 року оренда однокімнатних квартир в Україні продовжила зростати, особливо в Кропивницькому (+33%), Черкасах (+30%). Також ціни на оренду однокімнатних "підскочили" в Миколаєві (+20%), Одесі (+18%), Харкові (+13%), Житомирі (+20%), Ужгороді (+7%) та Львові (+8%). В середньому ціни на оренду піднялися на 12%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 16 500 грн;
- Ужгородська — 21 300 грн;
- Львівська — 17 400 грн;
- Івано-Франківська — 16 000 грн;
- Вінницька — 13 000 грн;
- Луцька — 14 000 грн.
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у грудні 2025 відносяться області:
- Тернопільська — 10 600 грн;
- Чернівецька — 12 800 грн;
- Черкаська — 13 000 грн;
- Рівненська — 11 000 грн;
- Одеська — 10 000 грн;
- Полтавська — 10 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Сумська — 6 000 грн;
- Кропивницька — 8 000 грн;
- Чернігівська — 7 000 грн;
- Миколаївська — 6 000 грн;
- Запорізька — 5 000 грн;
- Харківська — 4 500 грн.
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:
- Івано-Франківська — 8,8 років
- Ужгородська — 10,5 років
- Запорізька — 11,3 років
- Хмельницька — 11,9 років
Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Черкаська — 12,3 років
- Вінницька — 12,5 років
- Сумська — 13 років
- Полтавська — 13,5 років
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Київська — 14,4 років
- Луцька — 14,5 років
- Житомирська — 14 років
- Тернопільська — 14,6 років
- Чернівецька — 15 роки
- Одеська — 16 років
- Рівненська — 17,1 років
- Чернігівська — 17,2 років
- Харківська — 17,3 років
В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок грудня 2025 року оренда двокімнатних квартир в Україні подорожчала на 46% (як в Ужгороді), на 31% (Чернівці) або на 13-17% (Одеса, Полтава, Вінниця, Івано-Франківськ та Кропивницький), а подекуди ціна залишилася стабільною чи взагалі знизилася на 14% (Суми).
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- Ужгородська — 31 900 грн
- м. Київ та область — 23 000 грн
- Львівська — 21 000 грн;
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у грудні 2025 відносяться області:
- Івано-Франківська — 19 100 грн
- Чернівецька — 18 300 грн
- Дніпровська — 15 000 грн
- Луцька — 14 900 грн
- Черкаська — 14 000 грн
- Вінницька — 13 900 грн
- Тернопільська — 13 600 грн
- Одеська — 13 000 грн
- Полтавська — 12 700 грн
- Житомирська — 12 000 грн
- Рівненська — 12 000 грн
- Хмельницька — 11 000 грн
Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Сумська — 7 750 грн
- Чернігівська — 7 500 грн
- Миколаївська — 7 500 грн
- Запорізька — 7 000 грн
- Харківська — 6 500 грн
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:
- Дніпровська — 9,9 років
- Івано-Франківська — 10,7 років
- Ужгородська — 10,7 років
- Запорізька — 11,2 років
- Полтавська — 14 років
- Сумська — 14,6 років
- Луцька — 14,8 років
- Чернівецька — 14,9 років
Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Миколаївська — 15 років
- Черкаська — 15,4 років
- Львівська — 16 років
- Київська — 16,2 років
- Житомирська — 16,8 років
- Тернопільська — 16,9 років
- Хмельницька — 17,1 років
- Одеська — 17,7 років
- Вінницька — 17,8 років
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Рівненська — 18,6 років
- Харківська — 19,6 років
- Чернігівська — 23,6 років.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок грудня 2025 року оренда трикімнатних квартир в Україні також піднялася. Наприклад, в Києві зняти "трьошку" стало дещо дорожче (на 20% у Івано-Франківську), при цьому значно піднялися ціни у Полтаві (+25%), Запоріжжі (+18%), Львові (+14%) та Харкові (+13%).
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 40 000 грн
- Львівська — 25 000 грн
- Івано-Франківська — 20 000 грн
- Одеська — 18 500 грн
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у грудні 2025 відносяться області:
- Дніпровська — 17 000 грн
- Вінницька — 15 000 грн
- Полтавська — 15 000 грн
- Тернопільська — 14 900 грн
Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Житомирська — 13 000 грн
- Хмельницька — 12 800 грн
- Миколаївська — 9 500 грн
- Харківська — 9 000 грн
- Сумська — 8 000 грн
- Чернігівська — 7 500 грн
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:
- Запорізька — 11,3 років
- Дніпровська — 11,8 років
Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Івано-Франківська — 13,4 років
- Полтавська — 13,7 років
- Миколаївська — 15,2 років
- Одеська — 16,3 років
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Луцька — 17 років
- Житомирська — 17,2 років
- Хмельницька — 17,2 років
- Львівська — 17,7 років
- Тернопільська — 17,7 років
- Сумська — 18,2 роки
- Рівненська — 19,2 роки
- Харківська — 19,7 років
- Вінницька — 20,1 років
- Чернігівська — 27,4 років
