Ціни на оренду квартир в Україні у грудні 2025 (інфографіка)

Ціни на оренду квартир в Україні у грудні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua  зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на грудень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у грудні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у грудні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні шість місяців ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 8-33%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 9-46%, в той час, як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася і на 25%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок грудня 2025 року оренда однокімнатних квартир в Україні продовжила зростати, особливо в Кропивницькому  (+33%), Черкасах (+30%). Також ціни на оренду однокімнатних "підскочили" в Миколаєві (+20%), Одесі (+18%), Харкові (+13%), Житомирі (+20%), Ужгороді (+7%) та Львові (+8%). В середньому ціни на оренду піднялися на 12%.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Україні у грудні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні – грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

  • м. Київ та область — 16 500 грн;
  • Ужгородська — 21 300 грн;
  • Львівська — 17 400 грн;
  • Івано-Франківська — 16 000 грн;
  • Вінницька — 13 000 грн;
  • Луцька — 14 000 грн.

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у грудні 2025 відносяться області:

  • Тернопільська — 10 600 грн;
  • Чернівецька — 12 800 грн;
  • Черкаська — 13 000 грн;
  • Рівненська — 11 000 грн;
  • Одеська — 10 000 грн;
  • Полтавська — 10 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:

  • Сумська — 6 000 грн;
  • Кропивницька — 8 000 грн;
  • Чернігівська — 7 000 грн;
  • Миколаївська — 6 000 грн;
  • Запорізька — 5 000 грн;
  • Харківська — 4 500 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:

  • Івано-Франківська — 8,8 років
  • Ужгородська — 10,5 років
  • Запорізька — 11,3 років
  • Хмельницька — 11,9 років

Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

  • Черкаська — 12,3 років
  • Вінницька — 12,5 років
  • Сумська — 13 років
  • Полтавська — 13,5 років

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

  • Київська — 14,4 років
  • Луцька — 14,5 років
  • Житомирська — 14 років
  • Тернопільська — 14,6 років
  • Чернівецька — 15 роки
  • Одеська — 16 років
  • Рівненська — 17,1 років
  • Чернігівська — 17,2 років
  • Харківська — 17,3 років

В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Україні у грудні 2025 (інфографіка)
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок грудня 2025 року оренда двокімнатних квартир в Україні подорожчала на 46% (як в Ужгороді), на 31% (Чернівці) або на 13-17% (Одеса, Полтава, Вінниця, Івано-Франківськ та Кропивницький), а подекуди ціна залишилася стабільною чи взагалі знизилася на 14% (Суми).

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Україні у грудні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні – грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

  • Ужгородська — 31 900 грн
  • м. Київ та область — 23 000 грн
  • Львівська — 21 000 грн;

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у грудні 2025 відносяться області:

  • Івано-Франківська — 19 100 грн
  • Чернівецька — 18 300 грн
  • Дніпровська — 15 000 грн
  • Луцька — 14 900 грн
  • Черкаська — 14 000 грн
  • Вінницька — 13 900 грн
  • Тернопільська — 13 600 грн
  • Одеська — 13 000 грн
  • Полтавська — 12 700 грн
  • Житомирська — 12 000 грн
  • Рівненська — 12 000 грн
  • Хмельницька — 11 000 грн

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області, як:

  • Сумська — 7 750 грн
  • Чернігівська — 7 500 грн
  • Миколаївська — 7 500 грн
  • Запорізька — 7 000 грн
  • Харківська — 6 500 грн

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:

  • Дніпровська — 9,9 років
  • Івано-Франківська — 10,7 років
  • Ужгородська — 10,7 років
  • Запорізька — 11,2 років
  • Полтавська — 14 років
  • Сумська — 14,6 років
  • Луцька — 14,8 років
  • Чернівецька — 14,9 років

Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

  • Миколаївська — 15 років
  • Черкаська — 15,4 років
  • Львівська — 16 років
  • Київська — 16,2 років
  • Житомирська — 16,8 років
  • Тернопільська — 16,9 років
  • Хмельницька — 17,1 років
  • Одеська — 17,7 років
  • Вінницька — 17,8 років

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

  • Рівненська — 18,6 років
  • Харківська — 19,6 років
  • Чернігівська — 23,6 років.
Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Україні у грудні 2025 (інфографіка)
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок грудня 2025 року оренда трикімнатних квартир в Україні  також піднялася. Наприклад, в Києві зняти "трьошку" стало дещо дорожче (на 20% у Івано-Франківську), при цьому значно піднялися ціни у Полтаві (+25%), Запоріжжі (+18%), Львові (+14%) та Харкові (+13%).

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Україні у грудні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Україні – грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

  • м. Київ та область — 40 000 грн
  • Львівська — 25 000 грн
  • Івано-Франківська — 20 000 грн
  • Одеська — 18 500 грн

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у грудні 2025 відносяться області:

  • Дніпровська — 17 000 грн
  • Вінницька — 15 000 грн
  • Полтавська — 15 000 грн
  • Тернопільська — 14 900 грн

Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області, як:

  • Житомирська — 13 000 грн
  • Хмельницька — 12 800 грн
  • Миколаївська — 9 500 грн
  • Харківська — 9 000 грн
  • Сумська — 8 000 грн
  • Чернігівська — 7 500 грн

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:

  • Запорізька — 11,3 років
  • Дніпровська — 11,8 років

Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

  • Івано-Франківська — 13,4 років
  • Полтавська — 13,7 років
  • Миколаївська — 15,2 років
  • Одеська — 16,3 років

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

  • Луцька — 17 років
  • Житомирська — 17,2 років
  • Хмельницька — 17,2 років
  • Львівська — 17,7 років
  • Тернопільська — 17,7 років
  • Сумська — 18,2 роки
  • Рівненська — 19,2 роки
  • Харківська — 19,7 років
  • Вінницька — 20,1 років
  • Чернігівська — 27,4 років
Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Україні у грудні 2025 (інфографіка)
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

