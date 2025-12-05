Цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на декабрь 2025 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в декабре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние шесть месяцев цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 8-33%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 9-46%, в то время как цена трехкомнатных квартир кое-где поднялась и на 25%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало декабря 2025 аренда однокомнатных квартир в Украине продолжила расти, особенно в Кропивницком (+33%), Черкассах (+30%). Также цены на аренду однокомнатных "подскочили" в Николаеве (+20%), Одессе (+18%), Харькове (+13%), Житомире (+20%), Ужгороде (+7%) и Львове (+8%). В среднем, цены на аренду поднялись на 12%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине – декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

г. Киев и область — 16 500 грн;

Ужгородская — 21 300 грн;

Львовская — 17 400 грн;

Ивано-Франковская — 16 000 грн;

Винницкая — 13 000 грн;

Луцка — 14 000 грн.

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в декабре 2025 года относятся области:

Тернопольская — 10 600 грн;

Черновицкая — 12 800 грн;

Черкасская — 13 000 грн;

Ровенская — 11 000 грн;

Одесская — 10 000 грн;

Полтавская — 10 000 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:

Сумская — 6 000 грн;

Кропивницкая — 8 000 грн;

Черниговская — 7 000 грн;

Николаевская — 6 000 грн;

Запорожская – 5 000 грн;

Харьковская — 4 500 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды – это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:

Ивано-Франковская — 8,8 лет

Ужгородская — 10,5 лет

Запорожская — 11,3 лет

Хмельницкая — 11,9 лет

Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:

Черкасская — 12,3 лет

Винницкая — 12,5 лет

Сумская — 13 лет

Полтавская — 13,5 лет

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

Киевская — 14,4 лет

Луцка — 14,5 лет

Житомирская — 14 лет

Тернопольская — 14,6 лет

Черновицкая — 15 лет

Одесская — 16 лет

Ровенская — 17,1 лет

Черниговская — 17,2 лет

Харьковская — 17,3 лет

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее и чем больше инфраструктуры в регионе, тем дороже аренда квартиры, а соответственно, тем быстрее она окупается.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало декабря 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Украине подорожала на 46% (как в Ужгороде), на 31% (Черновцы) или на 13-17% (Одесса, Полтава, Винница, Ивано-Франковск и Кропивницкий), а иногда цена осталась стабильной или вообще снизилась на 14%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине – декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

Ужгородская — 31 900 грн

г. Киев и область — 23 000 грн

Львовская — 21 000 грн;

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в декабре 2025 года относятся области:

Ивано-Франковская — 19 100 грн

Черновицкая — 18 300 грн

Днепровская — 15 000 грн

Луцка — 14 900 грн

Черкасская — 14 000 грн

Винницкая — 13 900 грн

Тернопольская — 13 600 грн

Одесская — 13 000 грн

Полтавская — 12 700 грн

Житомирская — 12 000 грн

Ровенская — 12 000 грн

Хмельницкая — 11 000 грн

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области, как:

Сумская — 7 750 грн

Черниговская — 7 500 грн

Николаевская — 7 500 грн

Запорожская — 7 000 грн

Харьковская — 6 500 грн

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:

Днепровская — 9,9 лет

Ивано-Франковская — 10,7 лет

Ужгородская — 10,7 лет

Запорожская — 11,2 лет

Полтавская — 14 лет

Сумская — 14,6 лет

Луцка — 14,8 лет

Черновицкая — 14,9 лет

Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:

Николаевская — 15 лет

Черкасская — 15,4 лет

Львовская — 16 лет

Киевская — 16,2 лет

Житомирская — 16,8 лет

Тернопольская — 16,9 лет

Хмельницкая — 17,1 лет

Одесская — 17,7 лет

Винницкая — 17,8 лет

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

Ровенская — 18,6 лет

Харьковская — 19,6 лет

Черниговская – 23,6 лет.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало декабря 2025 аренда трехкомнатных квартир в Украине также поднялась. К примеру, в Киеве снять "трешку" стало несколько дороже (на 20% в Ивано-Франковске), при этом значительно поднялись цены в Полтаве (+25%), Запорожье (+18%), Львове (+14%) и Харькове (+13%).

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Украине – декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

г. Киев и область — 40 000 грн

Львовская — 25 000 грн

Ивано-Франковская — 20 000 грн

Одесская — 18 500 грн

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в декабре 2025 года относятся области:

Днепровская — 17 000 грн

Винницкая — 15 000 грн

Полтавская — 15 000 грн

Тернопольская — 14 900 грн

Более доступные цены на аренду трехкомнатных квартир предлагают такие области, как:

Житомирская — 13 000 грн

Хмельницкая — 12 800 грн

Николаевская — 9 500 грн

Харьковская — 9 000 грн

Сумская — 8 000 грн

Черниговская — 7 500 грн

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:

Запорожская — 11,3 лет

Днепровская — 11,8 лет

Более средние показатели по окупаемости трехкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:

Ивано-Франковская — 13,4 лет

Полтавская — 13,7 лет

Николаевская — 15,2 лет

Одесская — 16,3 лет

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

Луцка — 17 лет

Житомирская — 17,2 лет

Хмельницкая — 17,2 лет

Львовская — 17,7 лет

Тернопольская — 17,7 лет

Сумская — 18,2 года

Ровенская — 19,2 года

Харьковская — 19,7 лет

Винницкая — 20,1 лет

Черниговская — 27,4 лет

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

