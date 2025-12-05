- Категория
Цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на декабрь 2025 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в декабре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Как изменились цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине.
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.
- Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние шесть месяцев цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 8-33%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 9-46%, в то время как цена трехкомнатных квартир кое-где поднялась и на 25%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало декабря 2025 аренда однокомнатных квартир в Украине продолжила расти, особенно в Кропивницком (+33%), Черкассах (+30%). Также цены на аренду однокомнатных "подскочили" в Николаеве (+20%), Одессе (+18%), Харькове (+13%), Житомире (+20%), Ужгороде (+7%) и Львове (+8%). В среднем, цены на аренду поднялись на 12%.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- г. Киев и область — 16 500 грн;
- Ужгородская — 21 300 грн;
- Львовская — 17 400 грн;
- Ивано-Франковская — 16 000 грн;
- Винницкая — 13 000 грн;
- Луцка — 14 000 грн.
В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в декабре 2025 года относятся области:
- Тернопольская — 10 600 грн;
- Черновицкая — 12 800 грн;
- Черкасская — 13 000 грн;
- Ровенская — 11 000 грн;
- Одесская — 10 000 грн;
- Полтавская — 10 000 грн.
Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:
- Сумская — 6 000 грн;
- Кропивницкая — 8 000 грн;
- Черниговская — 7 000 грн;
- Николаевская — 6 000 грн;
- Запорожская – 5 000 грн;
- Харьковская — 4 500 грн.
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Стоимость квартиры в годах аренды – это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:
- Ивано-Франковская — 8,8 лет
- Ужгородская — 10,5 лет
- Запорожская — 11,3 лет
- Хмельницкая — 11,9 лет
Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:
- Черкасская — 12,3 лет
- Винницкая — 12,5 лет
- Сумская — 13 лет
- Полтавская — 13,5 лет
В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:
- Киевская — 14,4 лет
- Луцка — 14,5 лет
- Житомирская — 14 лет
- Тернопольская — 14,6 лет
- Черновицкая — 15 лет
- Одесская — 16 лет
- Ровенская — 17,1 лет
- Черниговская — 17,2 лет
- Харьковская — 17,3 лет
В целом закономерность очевидна: чем безопаснее и чем больше инфраструктуры в регионе, тем дороже аренда квартиры, а соответственно, тем быстрее она окупается.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало декабря 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Украине подорожала на 46% (как в Ужгороде), на 31% (Черновцы) или на 13-17% (Одесса, Полтава, Винница, Ивано-Франковск и Кропивницкий), а иногда цена осталась стабильной или вообще снизилась на 14%.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- Ужгородская — 31 900 грн
- г. Киев и область — 23 000 грн
- Львовская — 21 000 грн;
В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в декабре 2025 года относятся области:
- Ивано-Франковская — 19 100 грн
- Черновицкая — 18 300 грн
- Днепровская — 15 000 грн
- Луцка — 14 900 грн
- Черкасская — 14 000 грн
- Винницкая — 13 900 грн
- Тернопольская — 13 600 грн
- Одесская — 13 000 грн
- Полтавская — 12 700 грн
- Житомирская — 12 000 грн
- Ровенская — 12 000 грн
- Хмельницкая — 11 000 грн
Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области, как:
- Сумская — 7 750 грн
- Черниговская — 7 500 грн
- Николаевская — 7 500 грн
- Запорожская — 7 000 грн
- Харьковская — 6 500 грн
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:
- Днепровская — 9,9 лет
- Ивано-Франковская — 10,7 лет
- Ужгородская — 10,7 лет
- Запорожская — 11,2 лет
- Полтавская — 14 лет
- Сумская — 14,6 лет
- Луцка — 14,8 лет
- Черновицкая — 14,9 лет
Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:
- Николаевская — 15 лет
- Черкасская — 15,4 лет
- Львовская — 16 лет
- Киевская — 16,2 лет
- Житомирская — 16,8 лет
- Тернопольская — 16,9 лет
- Хмельницкая — 17,1 лет
- Одесская — 17,7 лет
- Винницкая — 17,8 лет
В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:
- Ровенская — 18,6 лет
- Харьковская — 19,6 лет
- Черниговская – 23,6 лет.
Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало декабря 2025 аренда трехкомнатных квартир в Украине также поднялась. К примеру, в Киеве снять "трешку" стало несколько дороже (на 20% в Ивано-Франковске), при этом значительно поднялись цены в Полтаве (+25%), Запорожье (+18%), Львове (+14%) и Харькове (+13%).
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- г. Киев и область — 40 000 грн
- Львовская — 25 000 грн
- Ивано-Франковская — 20 000 грн
- Одесская — 18 500 грн
В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в декабре 2025 года относятся области:
- Днепровская — 17 000 грн
- Винницкая — 15 000 грн
- Полтавская — 15 000 грн
- Тернопольская — 14 900 грн
Более доступные цены на аренду трехкомнатных квартир предлагают такие области, как:
- Житомирская — 13 000 грн
- Хмельницкая — 12 800 грн
- Николаевская — 9 500 грн
- Харьковская — 9 000 грн
- Сумская — 8 000 грн
- Черниговская — 7 500 грн
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:
- Запорожская — 11,3 лет
- Днепровская — 11,8 лет
Более средние показатели по окупаемости трехкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:
- Ивано-Франковская — 13,4 лет
- Полтавская — 13,7 лет
- Николаевская — 15,2 лет
- Одесская — 16,3 лет
В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:
- Луцка — 17 лет
- Житомирская — 17,2 лет
- Хмельницкая — 17,2 лет
- Львовская — 17,7 лет
- Тернопольская — 17,7 лет
- Сумская — 18,2 года
- Ровенская — 19,2 года
- Харьковская — 19,7 лет
- Винницкая — 20,1 лет
- Черниговская — 27,4 лет
