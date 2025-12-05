Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,25

42,17

EUR

49,40

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Недвижимость
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года (инфографика)

Украина, недвижимость, аренда, стоимость
Цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на декабрь 2025 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в декабре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние шесть месяцев цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 8-33%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 9-46%, в то время как цена трехкомнатных квартир кое-где поднялась и на 25%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало декабря 2025 аренда однокомнатных квартир в Украине продолжила расти, особенно в Кропивницком (+33%), Черкассах (+30%). Также цены на аренду однокомнатных "подскочили" в Николаеве (+20%), Одессе (+18%), Харькове (+13%), Житомире (+20%), Ужгороде (+7%) и Львове (+8%). В среднем, цены на аренду поднялись на 12%.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине – декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • г. Киев и область — 16 500 грн;
  • Ужгородская — 21 300 грн;
  • Львовская — 17 400 грн;
  • Ивано-Франковская — 16 000 грн;
  • Винницкая — 13 000 грн;
  • Луцка — 14 000 грн.

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в декабре 2025 года относятся области:

  • Тернопольская — 10 600 грн;
  • Черновицкая — 12 800 грн;
  • Черкасская — 13 000 грн;
  • Ровенская — 11 000 грн;
  • Одесская — 10 000 грн;
  • Полтавская — 10 000 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:

  • Сумская — 6 000 грн;
  • Кропивницкая — 8 000 грн;
  • Черниговская — 7 000 грн;
  • Николаевская — 6 000 грн;
  • Запорожская – 5 000 грн;
  • Харьковская — 4 500 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды – это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:

  • Ивано-Франковская — 8,8 лет
  • Ужгородская — 10,5 лет
  • Запорожская — 11,3 лет
  • Хмельницкая — 11,9 лет

Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:

  • Черкасская — 12,3 лет
  • Винницкая — 12,5 лет
  • Сумская — 13 лет
  • Полтавская — 13,5 лет

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

  • Киевская — 14,4 лет
  • Луцка — 14,5 лет
  • Житомирская — 14 лет
  • Тернопольская — 14,6 лет
  • Черновицкая — 15 лет
  • Одесская — 16 лет
  • Ровенская — 17,1 лет
  • Черниговская — 17,2 лет
  • Харьковская — 17,3 лет

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее и чем больше инфраструктуры в регионе, тем дороже аренда квартиры, а соответственно, тем быстрее она окупается.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года (инфографика)
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало декабря 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Украине подорожала на 46% (как в Ужгороде), на 31% (Черновцы) или на 13-17% (Одесса, Полтава, Винница, Ивано-Франковск и Кропивницкий), а иногда цена осталась стабильной или вообще снизилась на 14%.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине – декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • Ужгородская — 31 900 грн
  • г. Киев и область — 23 000 грн
  • Львовская — 21 000 грн;

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в декабре 2025 года относятся области:

  • Ивано-Франковская — 19 100 грн
  • Черновицкая — 18 300 грн
  • Днепровская — 15 000 грн
  • Луцка  —  14 900 грн
  • Черкасская — 14 000 грн
  • Винницкая — 13 900 грн
  • Тернопольская — 13 600 грн
  • Одесская — 13 000 грн
  • Полтавская — 12 700 грн
  • Житомирская — 12 000 грн
  • Ровенская — 12 000 грн
  • Хмельницкая — 11 000 грн

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области, как:

  • Сумская — 7 750 грн
  • Черниговская — 7 500 грн
  • Николаевская — 7 500 грн
  • Запорожская — 7 000 грн
  • Харьковская — 6 500 грн

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:

  • Днепровская — 9,9 лет
  • Ивано-Франковская — 10,7 лет
  • Ужгородская — 10,7 лет
  • Запорожская — 11,2 лет
  • Полтавская — 14 лет
  • Сумская — 14,6 лет
  • Луцка — 14,8 лет
  • Черновицкая — 14,9 лет

Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:

  • Николаевская — 15 лет
  • Черкасская — 15,4 лет
  • Львовская — 16 лет
  • Киевская — 16,2 лет
  • Житомирская — 16,8 лет
  • Тернопольская — 16,9 лет
  • Хмельницкая — 17,1 лет
  • Одесская — 17,7 лет
  • Винницкая — 17,8 лет

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

  • Ровенская — 18,6 лет
  • Харьковская — 19,6 лет
  • Черниговская – 23,6 лет.
Фото 5 — Цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года (инфографика)
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало декабря 2025 аренда трехкомнатных квартир в Украине также поднялась. К примеру, в Киеве снять "трешку" стало несколько дороже (на 20% в Ивано-Франковске), при этом значительно поднялись цены в Полтаве (+25%), Запорожье (+18%), Львове (+14%) и Харькове (+13%).

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Украине – декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • г. Киев и область — 40 000 грн
  • Львовская — 25 000 грн
  • Ивано-Франковская — 20 000 грн
  • Одесская — 18 500 грн

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в декабре 2025 года относятся области:

  • Днепровская — 17 000 грн
  • Винницкая — 15 000 грн
  • Полтавская — 15 000 грн
  • Тернопольская — 14 900 грн

Более доступные цены на аренду трехкомнатных квартир предлагают такие области, как:

  • Житомирская — 13 000 грн
  • Хмельницкая — 12 800 грн
  • Николаевская — 9 500 грн
  • Харьковская — 9 000 грн
  • Сумская — 8 000 грн
  • Черниговская — 7 500 грн

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:

  • Запорожская — 11,3 лет
  • Днепровская — 11,8 лет

Более средние показатели по окупаемости трехкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:

  • Ивано-Франковская — 13,4 лет
  • Полтавская — 13,7 лет
  • Николаевская — 15,2 лет
  • Одесская — 16,3 лет

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

  • Луцка — 17 лет
  • Житомирская — 17,2 лет
  • Хмельницкая — 17,2 лет
  • Львовская — 17,7 лет
  • Тернопольская — 17,7 лет
  • Сумская — 18,2 года
  • Ровенская — 19,2 года
  • Харьковская — 19,7 лет
  • Винницкая — 20,1 лет
  • Черниговская — 27,4 лет
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года (инфографика)
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:

  • Цены на аренду квартир в Киеве в декабре 2025 года (инфографика);
  • Цены на аренду квартир во Львове в декабре 2025 года (инфографика);
  • Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика).