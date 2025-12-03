Ціни на оренду квартир в Києві у грудні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua дослідила інформацію з ключових платформ з нерухомості, щоб показати актуальний стан орендного ринку на грудень 2025 року. Докладну аналітику та інфографіку наведено нижче.

Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у грудні 2025

У грудні 2025 року столичний ринок орендного житла демонструє помірні зміни. За даними порталу M2bomber, середня вартість оренди квартир у Києві знизилася на 7,06% за останній місяць та на 0,69% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як змінилися ціни на оренду в Києві – грудень 2025, інфографіка: m2bomber

Докладніше динаміку цін на квартири залежно від кількості кімнат та районного розміщення розглянемо далі.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок грудня 2025 року оренда однокімнатних квартир у Києві залишилася на попередньому рівні порівняно з минулим місяцем. Якщо на початку листопада середня вартість складала 15 500 – 16 500 гривень, то на початку грудня ціна не змінилася, згідно з інформацією ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві – грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Ймовірно, стабільність орендної плати може бути пов'язана зі зменшенням попиту наприкінці року, коли зменшується активність орендарів перед зимовими святами. Також вплив мають економічна ситуація та обмежена кількість доступного житла на ринку.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва

Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовані в таких районах, як:

Печерський — 32 500 грн;

Шевченківський — 21 100 грн;

Голосіївський — 20 000 грн.

Водночас, до районів із середнім ціновим рівнем на оренду квартир у грудні 2025 належать:

Подільський — 17 000 грн;

Солом'янський — 16 000 грн;

Дарницький — 15 000 грн;

Оболонський — 14 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Києва - грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

А найбюджетніше житло доступне у наступних районах:

Святошинський — 12 000 грн;

Дніпровський — 12 500 грн;

Деснянський — 10 0800 грн.

Також вигідні варіанти оренди однокімнатних квартир представлені в приміській зоні Києва в таких населених пунктах:

Петропавлівська Борщагівка — 14 000 грн;

Буча — 13 000 грн;

Софіївська Борщагівка — 14 300 грн;

Вишневе — 12 300 грн;

Бровари — 12 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найвищі ціни на однокімнатні квартири встановлені у будинках таких типів, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 22 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) – 21 000 грн.

Перша категорія користується попитом завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі. Дореволюційні будинки цінуються за унікальну архітектуру, високі стелі та локацію в історичних кварталах Києва.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови в Києві – грудень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири "середнього сегменту" представлені в таких будинках, як:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) – 16 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) – 15 000 грн.

Найбюджетніші пропозиції доступні в будинках таких типів:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) – 11 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) – 11 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві

За інформацією ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 14 000–16 000 грн.

Тобто, найбільша кількість пропозицій з оренди однокімнатних квартир (439) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві станом на грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві становить 12 800 грн, і за такою вартістю здається 11.6% однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві - грудень 2025, інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок грудня 2025 року оренда двокімнатних квартир у Києві залишилася стабільною порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку листопада середня вартість становила 18 800 – 23 000 гривень, то в грудні вона фактично не змінилася, за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві - грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах

Найдорожчі райони для оренди:

Печерський — 42 500 грн;

Шевченківський — 26 000 грн;

Голосіївський — 29 800 грн.

До районів із середнім ціновим рівнем на оренду двокімнатних квартир у грудні 2025 належать:

Подільський — 20 000 грн;

Оболонський — 18 000 грн;

Солом'янський — 18 000 грн;

Дарницький — 18 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві за районами - грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Найдоступніше двокімнатне житло для оренди пропонується у таких районах, як:

Святошинський — 15 500 грн;

Дніпровський — 15 000 грн;

Деснянський — 12 000 грн.

Також доступні варіанти в середньому ціновому діапазоні з оренди двокімнатних квартир представлені в приміській зоні Києва в таких населених пунктах:

Буча — 15 300 грн;

Ірпінь – 18 000 грн;

Софіївська Борщагівка — 21 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі квартири традиційно представлені у будинках таких типів, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 34 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 38 000 грн.

Водночас двокімнатні квартири здаються за середньою ціною у будинках таких типів:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 25 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 20 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир в Києві за роками забудови - грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбюджетніші пропозиції по двокімнатним квартирам доступні в будинках таких типів:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 14 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 14 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркувальних місць та розвиненою інфраструктурою. Старіші будинки оцінюються за доступнішу ціну та часто вигідне розташування в історичних або транспортно зручних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільша кількість пропозицій з оренди двокімнатних квартир (612) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві - грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Водночас за інформацією M2bomber, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 18 000 грн, за такою вартістю здається 15.1% двокімнатних квартир в Києві.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві - грудень 2025, інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у грудні 2025 року становить 29 400 грн. Тобто ціна дещо виросла на 2,8% порівняно з листопадом (28 600 грн).

Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 40 000 грн. Ціна залишилася незмінною порівняно з попереднім місяцем.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві – грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Така відмінність між цінами свідчить про те, що вартість у пропозиціях (оголошеннях від власників) часто не збігається з тими сумами, які готові платити орендарі. Тому останніми місяцями простежується тенденція, коли орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до ринкових реалій.

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчі райони для оренди 3-кімнатної квартири:

Печерський — 68 100 грн;

Шевченківський — 45 500 грн;

Голосіївський — 42 500 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві за районами – грудня 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

До районів із середнім ціновим рівнем на оренду трикімнатних квартир у грудні 2025 належать:

Подільський — 33 000 грн;

Солом'янський — 30 000 грн;

Дарницький — 23 000 грн;

Оболонський — 25 500 грн;

Дніпровський — 22 500 грн.

Найбюджетніша оренда житла доступна у таких районах, як:

Деснянський — 15 000 грн;

Святошинський — 18 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку

Найдорожчі варіанти оренди трикімнатних квартир в Києві представлені у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 61 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 51 000 грн.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир припадає на такі будинки, як:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 42 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 34 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир в Києві за роками забудови — грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

І нарешті, найдоступніші квартири традиційно знаходяться у будинках таких типів:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 15 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 16 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркувальних місць та розвиненою інфраструктурою. Старіші будинки оцінюються за доступнішу вартість та часто вигідне розташування в історичних кварталах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільша кількість пропозицій з оренди трикімнатних квартир (299) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві, інфографіка: ЛУН Статистика

За інформацією M2bomber, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 19 600 грн, за такою вартістю здається 10,6 % квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві станом на грудень 2025, інфографіка: m2bomber

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах: