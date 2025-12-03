Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2025 (инфографика)

Delo.ua проанализировал данные из ведущих источников по недвижимости, чтобы отобразить текущую ситуацию на рынке аренды по состоянию на ноябрь 2025 года. Детальную аналитику и инфографику представлено в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2025

В ноябре 2025 года рынок аренды жилья в столице показывает умеренные колебания. По информации портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в Киеве упала на 17% за последний месяц и на 16,72% в годовом сравнении.

Инфографика: Как изменились цены на аренду в Киеве – ноябрь 2025, m2bomber

Более детально ситуацию с ценами по квартирам по количеству комнат и районному расположению рассмотрим ниже.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало ноября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Киеве не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале октября средняя стоимость составляла 15 900 – 17 000 гривен, то к началу ноября цена не изменилась, если опираться на данные ЛУН Статистика.

Инфографика: Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве – ноябрь 2025, ЛУН Статистика

Теоретически стабильность цены за арендную плату могла быть связана с сезонным уменьшением спроса осенью, когда становится меньше студентов и временных арендаторов. Также влияние оказали экономические условия и уменьшение количества свободных предложений жилья.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

Печерский — 33 700 грн;

Шевченковский — 20 000 грн;

Голосеевский — 20 900 грн.

В то же время к районам со средним сегментом цен на аренду квартир в ноябре 2025 относятся:

Подольский — 17 000 грн;

Соломенский — 16 000 грн;

Дарницкий — 15 000 грн;

Оболонский — 14 000 грн.

Инфографика: Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Киева - ноябрь 2025, ЛУН Статистика

А вот самое доступное жилье можно найти в следующих районах:

Святошинский — 13 000 грн;

Днепровский — 12 500 грн;

Деснянский — 9 800 грн.

Также доступные предложения по аренде однокомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населенных пунктах:

Петропавловская Борщаговка — 14 500 грн;

Буча — 12 000 грн;

Софиевская Борщаговка — 15 000 грн;

Вишневое — 13 500 грн;

Бровары — 12 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам постройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов, как:

Новостройки (построенные после 2010 года) – 22 000 грн;

Дореволюционные (построенные до 1918 года) – 24 000 грн.

Первая категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре. Дореволюционные же дома высоко ценятся за винтажность, высокие потолки и расположение в исторических районах Киева.

Инфографика: Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам постройки в Киеве – ноябрь 2025 года, ЛУН Статистика

В то же время однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, как:

Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) – 17 000 грн;

Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) – 17 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

Хрущевки (построенные с 1956 до 1969 года) – 11 000 грн;

Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) – 11 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 12 000–14 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (390) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Инфографика: Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве по состоянию на ноябрь 2025 год, ЛУН Статистика

В то же время согласно данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 12 800 грн, и по такой цене сдается 8,9% однокомнатных квартир. Такой же процент квартир предлагают по цене 27 000 грн.

Инфографика: Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве - ноябрь 2025, m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало ноября 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Киеве не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале октября средняя стоимость составляла 20 700 – 24 000 гривен, то в ноябре она не изменилась, по данным ЛУН Статистика.

Инфографика: Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве - ноябрь 2025 год, ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве по районам

Самыми дорогими районами являются:

Печерский — 42 000 грн;

Шевченковский — 29 000 грн;

Голосеевский — 28 000 грн.

Что касается районов со средним сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в ноябре 2025, к ним относятся:

Подольский — 22 000 грн;

Оболонский — 18 000 грн;

Соломенский — 17 500 грн;

Дарницкий — 17 500 грн.

Инфографика: Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве по районам - ноябрь 2025, ЛУН Статистика

Также доступные предложения в среднем диапазоне цен по аренде двухкомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населенных пунктах:

Буча — 16 000 грн;

Софиевская Борщаговка — 20 000 грн.

Самое дешевое двухкомнатное жилье предлагают в аренду в таких районах, как:

Святошинский — 16 000 грн;

Днепровский — 15 000 грн;

Деснянский — 12 500 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам постройки

Самые дорогие квартиры традиционно предлагаются в домах таких типов, как:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 35 000 грн;

Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 41 000 грн.

В то же время двухкомнатные квартиры сдают по средней цене в домах по типу:

Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) — 25 000 грн;

Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) — 25 000 грн.



Инфографика: Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам постройки - ноябрь 2025, ЛУН Статистика

Самые дешевые предложения по двухкомнатным квартирам можно найти в домах по типу:

Хрущевки (построенные с 1956 до 1969 года) — 14 000 грн;

Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) — 15 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковок и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются за более доступную цену и часто выгодное расположение в исторических или хорошо транспортно доступных районах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (572) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Инфографика: Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве - ноябрь 2025, ЛУН Статистика

В то же время по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 18 000 грн, по такой цене сдается 10,4% двухкомнатных квартир в Киеве.

Инфографика: Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве - ноябрь 2025, m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в ноябре 2025 года составляет 29 300 грн. То есть цена несколько выросла на 5% по сравнению с октябрем (27 900 грн).

В то же время средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 41 600 грн. Цена не изменилась, если сравнивать с прошлым месяцем.

Инфографика: Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве – ноябрь 2025, ЛУН Статистика

Такая разница между ценами указывает на то, что цена в предложениях (объявлениях от арендодателей) часто не соответствует тем суммам, которые готовы платить арендаторы. Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, где арендодатели постепенно снижают цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с реалиями рынка.

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры являются:

Печерский — 67 500 грн;

Шевченковский — 45 000 грн;

Голосеевский — 42 200 грн.

Инфографика: Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам – ноябрь 2025, ЛУН Статистика

К районам со средним сегментом цен на аренду трехкомнатных квартир в октябре 2025 относятся:

Подольский — 30 000 грн;

Соломенский — 29 000 грн;

Дарницкий — 22 000 грн;

Оболонский — 24 500 грн;

Днепровский — 26 000 грн.

Самая доступная аренда жилья предлагается в таких районах, как:

Деснянский — 15 000 грн;

Святошинский — 20 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по типу дома

Самые дорогие предложения по аренде трехкомнатных квартир в Киеве можно найти в домах по типу:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 63 000 грн;

Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 50 000 грн.

Средний сегмент цен на трехкомнатные квартиры приходится на такие дома, как:

Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) — 40 000 грн;

Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) — 38 000 грн.



Инфографика: Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам постройки — ноябрь 2025, ЛУН Статистика

И наконец, самые дешевые квартиры традиционно можно найти в домах по типу:

Хрущевки (построенные с 1956 до 1969 года) — 15 000 грн;

Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) — 18 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковок и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются за более доступную цену и часто выгодное расположение в исторических районах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (192) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Инфографика: Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве, ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 19 600 грн, по такой цене сдается 23,7% квартир.

Инфографика: Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве по состоянию на ноябрь 2025, m2bomber

