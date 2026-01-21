Ринок нерухомості у січні: як змінилися ціни на житло після свят

Початок року вважається періодом переосмислення попиту на житло. Після новорічних і різдвяних свят активність на ринку знижується, але саме січень задає тон для наступних місяців. Для тих, хто планує купувати чи продавати житло, січень – це місяць спостереження та аналізу. Ринок відпочиває після святкових витрат, але водночас готується до весняного пожвавлення. Читайте більше на Delo.ua про тренди ринку нерухомості на січень.

Що залишив після себе 2025 рік

У 2025 році ринок нерухомості України продемонстрував загальне зростання цін. На первинному ринку це відбулося через:

інфляцію,

підвищення вартості будівництва,

активність державних програм підтримки.

На вторинному ринку ціни зросли через обмежену пропозицію і фокус покупців на автономні квартири з незалежними системами опалення та електропостачання.

До того ж, у 2025 році ринок в цілому адаптувався до реалій війни та економіки, і реагує не стільки на обстріли чи інфляцію, скільки на фінансування державних програм.

Ці тенденції створили високу базу, від якої фіксується динаміка у січні 2026 року. Ринок входить у новий рік не з нульового рівня, а з уже підвищених цін. Покупці, які чекали на обвал цін, поступово усвідомлюють, що такого сценарію не буде.

Середні ціни на початок року

За даними ЛУН Статистика, середня ціна на нерухомість в Україні на початку січня 2026 року становить близько 30 900 гривень за квадратний метр по країні, що на 0,8% більше порівняно з груднем. Це невелике зростання, але воно свідчить про стабільність ринку навіть у традиційно слабкий період.

Середні ціни на квартири на первинному ринку.

Інфографіка: lun.ua

Львів – 59 300 грн/м²;

Київ – 57 000 грн/м²;

Одеса – 46 600 грн/м²;

Ужгород – 46 600 грн/м²;

Дніпро – 44 500 грн/м²;

Харків – 28 600 грн/м².

Київ традиційно залишається найдорожчим містом, але цього разу столиця значно поступається Львову. Місто Лева стає дедалі більш привабливим для інвесторів та покупців, що підштовхує ціни вгору. Одеса, тримає третю позицію завдяки близькості до моря та розвиненій інфраструктурі. Разом з нею на третьому місці стоїть Ужгород, завдяки близькості до Карпат, кращій безпековій ситуації та туристичному регіону.

Первинний ринок: забудовники у режимі очікування

Ціни на нерухомість у секторі новобудови загалом залишаються стабільними, але спостерігається невелика корекція вниз на рівні 1-2% у Києві та Харкові. Активність забудовників низька після свят, адже багато офісів працювали у скороченому режимі до середини січня, що природно для цього періоду.

Середній чек на новобудову в Києві коливається від 40 000 до 60 000 тисяч доларів залежно від району, класу житла та стадії будівництва. У регіонах ціни нижчі: від 35 000 до 45 000 доларів. Це серйозні гроші, тому покупці не поспішають з рішеннями, особливо після новорічних витрат.

Пропозиція від забудовників поки не активна. Багато об'єктів оновлюються після свят, готуються нові презентації, коригуються ціни з урахуванням курсу долара та вартості будівельних матеріалів. Активізація очікується з другої половини січня, коли відділи продажу повернуться до повноцінного режиму роботи.

Вторинний ринок: дефіцит підтримує ціни

На вторинці ситуація дещо інша. Середня ціна зросла на 1-1,5% у великих містах порівняно з груднем. Спостерігається низька кількість нових оголошень, що зменшує конкуренцію та підтримує ціни на стабільному рівні. За даними аналітичних платформ, кількість активних оголошень зменшилася на 9% порівняно з груднем.

Попит зосереджений на двокімнатних квартирах у містах з розвиненою інфраструктурою та наявністю укриттів. Більше 60% угод – це житло з ремонтом, готове до проживання. Люди не хочуть витрачати додаткові гроші та час на ремонт, особливо в умовах нестабільності. Тобто на вторинці покупці в основному шукають:

маленькі квартири (1-2 кімнати) з автономним опаленням;

житло у відносно безпечних районах з укриттями;

об'єкти, готові до заселення без додаткових інвестицій;

квартири з власними котлами та бойлерами;

житло поблизу метро, шкіл, лікарень.

Регіональні особливості ринку нерухомості станом на січень

Київ демонструє локальне зниження активності після свят, але попит стабільний у Дарницькому, Солом'янському та Голосіївському районах. Ці райони мають розвинену інфраструктуру, метро, парки та вважаються відносно безпечними.

Львів показує стабільне зростання попиту на вторинку в центральній частині міста. Історичний центр залишається найдорожчим сегментом, але й найліквіднішим. Квартири тут швидко знаходять покупців навіть за високою ціною.

Одеса фіксує зростання цін на новобудови біля узбережжя. Морський фактор працює: люди готові переплачувати за можливість жити поблизу моря, навіть якщо це не перша лінія. Проєкти в Аркадії та Чорноморці користуються стабільним попитом.

Ужгород переживає помітне подорожчання через дефіцит пропозиції. Місто стало популярним серед релокантів, але будівництво не встигає за попитом. Результат передбачуваний: обмежена кількість об'єктів при зростаючому попиті підштовхує ціни вгору.

У менших містах, як-то Чернівці, Івано-Франківськ, Полтава, ціни залишаються стабільними, але з низькою динамікою угод. У прифронтових регіонах (Харків, Запоріжжя, Миколаїв) попит низький, що стримує зростання цін. Тут працює інша логіка: безпека важливіша за ціну.

Прогноз на найближчі місяці

Короткострокові очікування на лютий-березень передбачають стабілізацію цін із незначним зростанням у регіонах з підвищеним попитом. Активізація ринку очікується з середини лютого, коли покупці та продавці повернуться до активних пошуків після зимової паузи.

Середньостроковий прогноз більш складний. Ринок залежатиме від інфляції, валютного курсу та безпекової ситуації. У регіонах із високою релокацією очікується продовження зростання цін на нерухомість. Західні області, Вінниця, Дніпро продовжать дедалі більше і частіше приваблювати покупців. Також існують і потенційні ризики для ринку, які зазначено нижче.

Економічна нестабільність, особливо коливання курсу гривня-долар. Сезонність може призвести до зниження попиту в березні-квітні. Безпекова ситуація може миттєво змінити ціни в окремих регіонах. Зростання відсоткових ставок по іпотеці. Скорочення держпідтримки житлових програм.

Ціна на нерухомість в Україні у січні 2026 року демонструє обережну стабільність. Вторинний ринок проявляє більшу активність, ніж первинний, що природно для цього періоду. Програма єОселя продовжує впливати на купівельну активність у новобудовах, не даючи ринку впасти навіть у слабкий сезон.