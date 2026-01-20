Чого чекати від ринку нерухомості у 2026 році: головний прогноз

Після кількох років турбулентності нерухомість України входить у 2026 рік у стані стриманої рівноваги. Ринок уже не реагує панічно на кожну новину, але й не демонструє ейфорії. Покупці, продавці та девелопери навчилися жити в умовах невизначеності. Попередній рік став періодом адаптації. Попит не зник, але став вибірковим. Пропозиція скоротилася, проте не критично. Саме цей баланс визначатиме основні тенденції наступного року, про які читайте далі, на Delo.ua , порталі про бізнес, економіку та технологію.

Поточний стан: первинка проти вторинки

Первинний сегмент нерухомості входить у 2026 рік із обмеженою кількістю нових проєктів. Девелопери обережні, запуск будівництва часто прив'язаний до реального попиту, а не до очікувань. Це означає, що масового приросту нового житла не передбачається, а дефіцит якісних об'єктів зберігатиметься.

Будівельні компанії не ризикують. Вони не стартують великі проєкти без попереднього продажу певної кількості квартир. Це розумно з точки зору бізнесу, але створює проблему для покупців: вибір обмежений, терміни будівництва розтягнуті, ціни не знижуються через дефіцит пропозиції.

Вторинний ринок, навпаки, залишається більш активним. Тут реакція швидша, адже продавці більш гнучкі, а покупці шукають готові рішення без довгого очікування. Водночас кількість угод усе ще нижча за довоєнні показники, що стримує різкі цінові стрибки.

Тож ключові відмінності первинки та вторинки у 2026, виглядають наступним чином.

Первинка має обмежену пропозицію, довгі терміни будівництва, вищу ціна за квадрат. Вторинка демонструє більший вибір, готове житло, можливість торгу, нижчу ціну. Первинка має сучасне планування, нову інфраструктуру, гарантії від забудовника. Вторинка має сформовані райони, перевірену інфраструктуру, можливість негайного заселення.

Ринок оренди продовжує відігравати роль стабілізатора. Частина потенційних покупців відкладає придбання житла, обираючи довгострокову оренду як безпечніший варіант у мінливих умовах.

Що визначає ринок у 2026 році

Ключовим чинником залишається безпекова ситуація. Саме вона формує регіональні відмінності та пояснює різну динаміку попиту. Західні області й великі відносно стабільні міста зберігають інтерес покупців, тоді як прифронтові регіони залишаються в режимі очікування.

Київ, Львів, Дніпро, Вінниця, Івано-Франківськ демонструють стабільний попит. Тут люди готові купувати, інвестувати, будувати плани. Міста східних та південних регіонів переживають складніші часи: покупців менше, ціни нижчі, але й ризики вищі.

Не менш важливими виявляються і економічні умови. Інфляційні процеси, валютні коливання та загальна платоспроможність населення безпосередньо впливають на рішення щодо купівлі житла. Нерухомість дедалі частіше розглядається не як спосіб швидкого заробітку, а як інструмент збереження коштів.

Окрему роль відіграють державні програми підтримки. Вони не формують масового попиту, але створюють відчуття опори для певних категорій покупців, що додає ринку передбачуваності.

Ціни стабілізуються?

Очікування різкого падіння цін у 2026 році не мають серйозних підстав. Навпаки, більшість сигналів вказують на сценарій стабілізації або повільного зростання в окремих сегментах. Ринок рухається не за логікою кризового обвалу, а за інерційною моделлю.

Ціни підтримує одразу кілька факторів. З одного боку, це обмежена пропозиція нового житла. З іншого, відкладений попит, який не зник, а лише чекає на більш сприятливий момент. У результаті нерухомість утримує вартість навіть за високої кількості угод.

Регіональний фактор залишається визначальним. Там, де є робота, інфраструктура і відносна безпека, ціни демонструють стійкість. У Києві квадратний метр у новобудовах коштує від 50 000 до 150 000 гривень залежно від району та класу житла. На вторинці – від 35 000 до 100 000 гривень. У Львові ціни дещо нижчі: 40-120 тисяч на первинці, 30 000–80 000 на вторинці. В інших регіонах можливі коливання, але не системне здешевлення. Наприклад, у таких містах, як Миколаїв, Запоріжжя, Суми ціни нижчі, але й попит обмежений.

Покупці стали раціональними

Покупець 2026 року значно відрізняється від покупця минулих років. Емоції поступилися місцем раціональності. Люди уважніше оцінюють автономність житла, якість будинку, можливість швидкого заселення та юридичну чистоту угоди.

Автономність стала ключовим словом. Наявність резервного електроживлення, власного котла, бойлера, можливість встановити генератор – це вже не додаткові опції, а базові вимоги. Покупці готові переплачувати за квартири в будинках з незалежними системами життєзабезпечення.

Інвестори також стали обережнішими. Для них це не про швидкий перепродаж, а про довгострокове збереження вартості або стабільний орендний дохід. Саме тому популярними залишаються компактні квартири, ліквідні локації та об'єкти з прогнозованим попитом. Особливо покупці звертають свою увагу на:

автономність житла (електрика, опалення, вода),

локацію з розвиненою інфраструктурою,

юридичну чистоту об'єкта та репутацію забудовника,

можливість швидкого заселення або здачі в оренду,

якість будівництва та стан будинку,

а також розгалуженість інфраструктури, зокрема близькість до метро, шкіл, лікарень, магазинів.

Оренда як індикатор ринку

Ринок оренди продовжує відображати внутрішні процеси, що відбуваються з нерухомістю. Попит на довгострокову оренду залишається стабільним, особливо у великих містах. Водночас орендарі стали більш вимогливими, звертаючи увагу не лише на ціну, а й на комфорт та автономність.

Орендна квартири у Києві коливається від 8 000 до 30 000 гривень на місяць залежно від району, площі та стану квартири. У Львові – від 6 000 до 20 000 грн. У менших містах можна знайти варіанти від 4 000 до 12 000 гривень.

Зростання орендних ставок можливе, але точкове. Воно залежатиме від міграційних процесів і економічної активності, а не від спекулятивних чинників. Якщо у місто приходить велика компанія та наймає сотні співробітників, попит на оренду зростає, і ціни йдуть вгору. Без такого каталізатора вони залишаються стабільними.

Три сценарії розвитку

Оптимістичний сценарій

Він передбачає поступове пожвавлення ринку на тлі стабілізації загальної ситуації. У цьому випадку ринок демонструватиме повільне зростання цін і збільшення кількості угод. Девелопери запускатимуть нові проєкти, покупці активніше виходитимуть на ринок, банки пропонуватимуть доступніші іпотечні програми.

Нейтральний сценарій

Виглядає найбільш імовірним. Він означає збереження нинішніх тенденцій без різких змін, коли нерухомість залишається передбачуваною, але без проривів. Ціни стабільні, попит помірний, нових проєктів небагато. Ринок живе, але не зростає.

Песимістичний варіант

Пов'язаний із зовнішніми ризиками, однак навіть у ньому мова радше про паузу, ніж про обвал. Можливе зниження цін на 10-15% у окремих сегментах, зменшення кількості угод, заморожування будівництва. Але системного краху, як у 2008-2009 роках, не очікується.

Тож, 2026 рік скоріш за все, не стане переломним для ринку нерухомості, але закріпить нову модель його існування. Це простір обережних рішень, довгих стратегій і мінімальних ілюзій. Нерухомість дедалі більше сприймається як базова цінність, а не об'єкт для швидких спекуляцій.