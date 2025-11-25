Які квартири найприбутковіші для оренди — аналітика ринку нерухомості 2025 року

Здача квартири в оренду перетворилася на один із найстабільніших способів пасивного заробітку в сучасній Україні. Проте не всі квартири однаково прибуткові. Рентабельність суттєво залежить від типу житла, його локації, класу будівлі та цільової аудиторії орендарів. Редакція Delo.ua провела детальний аналіз ринку та з'ясувала, які саме об'єкти нерухомості приносять найвищий дохід власникам у 2025 році.

Однокімнатні квартири

Аналітика столичного ринку нерухомості переконливо показує, що оренда однокімнатної квартири в Києві залишається найпопулярнішим сегментом. Компактні помешкання площею 35-50 квадратних метрів активно шукають молоді професіонали, IT-спеціалісти, студенти старших курсів та пари без дітей.

Ключова перевага, яку дає однокімнатна квартира оренда для інвестора в оптимальному балансі між вартістю придбання об'єкта та потенційним орендним доходом. Середня вартість придбання такої квартири в новобудові середнього класу становить від 30 до 80 і навіть 120 тисяч доларів залежно від району та класу будівлі.

Найприбутковіші локації для однокімнатних квартир у Києві вважаються райони:

Печерський,

Шевченківський,

Подільський,

Голосіївський.

При цьому оренда однокімнатної квартири у престижних районах може приносити від 600 до 1200 доларів щомісячно, що забезпечує річну дохідність на рівні 7-10% від вартості об'єкта — це значно вище за депозитні ставки банків.

Двокімнатні квартири

Оренда квартири в Києві довгостроково у сегменті двокімнатного житла мають вищу стабільність орендарів та меншу плинність. Сімейні пари з дітьми, які складають основну цільову аудиторію цього сегменту, зазвичай укладають договори на термін від одного до трьох років. Вартість придбання двокімнатної квартири площею 55-70 квадратних метрів у столичних новобудовах коливається від 110 до 180 тисяч доларів залежно від локації та класу житла.

Орендна ставка при цьому становить від 700 до 1500 доларів щомісячно. Ключова перевага, яку дає здача квартири в оренду двокімнатного формату у нижчій сезонності попиту та більша передбачуваність доходів.

Трикімнатні квартири та студії

Великі трикімнатні квартири (понад 80 квадратних метрів) орієнтовані на вузьку, але платоспроможну аудиторію: великі сім'ї, іноземні спеціалісти, дипломати та бізнесмени, які потребують просторого житла.

Вартість придбання трикімнатної квартири в столичній новобудові бізнес або преміум-класу може сягати 300-400 тисяч доларів, а орендна ставка при цьому варіюється від 1000 до 2500 доларів щомісячно.

Попри високі цифри доходу, відносна дохідність трикімнатних квартир зазвичай нижча: на рівні 5-7% річних через вищу вартість придбання та вужчу цільову аудиторію орендарів.

З іншого боку, є квартири-студії (20-30 квадратних метрів). Вони займають особливу нішу на ринку здачі квартири в оренду і орієнтовані на студентів, молодих фрілансерів та тих, хто шукає максимально бюджетне житло. Вартість придбання студії становить від 45 до 80 тисяч доларів, що робить їх найдоступнішим форматом для входу в бізнес оренди нерухомості.

Додаткові фактори, що впливають на прибутковість оренди квартири в Києві довгостроково складає:

Стан та якість ремонту. Квартири з сучасним дизайнерським ремонтом здаються на 20-30% дорожче за об'єкти зі звичайним оздобленням. Меблювання та обладнання. Повністю мебльовані квартири з побутовою технікою дозволяють підвищити орендну ставку на 15-25% та значно розширюють цільову аудиторію потенційних орендарів. Транспортна доступність. Близькість до станцій метро (у межах 5-10 хвилин пішки) підвищує орендну ставку на 10-15% порівняно з аналогічними об'єктами, віддаленими від метрополітену.

Таким чином, для максимізації доходу інвесторам варто обирати компактні формати житла, які забезпечують високу річну дохідність, не забуваючи при цьому про якість ремонту та близькість до ключових транспортних вузлів.