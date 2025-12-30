Новобудови наприкінці року: чи час інвестувати в нерухомість

Інвестиція в нерухомість завжди вважалася одним із найнадійніших способів збереження та примноження капіталу. Особливо це стосується новобудов, які мають вищий потенціал до зростання вартості порівняно зі старими будинками. Але чи варто інвестувати в нерухомість саме зараз, наприкінці року? Які переваги та ризики чекають на інвестора? Редакція Delo.ua розбиралася з ринком нерухомості станом на грудень 2025 року.

Увага: даний матеріал не є інвестиційною порадою.

Чому новобудови – це вигідно?

Інвестування в первинну нерухомість традиційно вважається вигідною стратегією. І на це є конкретні причини, підтверджені практикою та цифрами.

Зростання вартості: від котловану до здачі

Новобудови мають вищий потенціал до зростання вартості, особливо в перші роки після введення в експлуатацію. Вартість нових квартир може суттєво зрости, коли ЖК стане популярним і його інфраструктура покращується.

У сегменті зростання вартості квадратного метра з котловану до здачі становить 25-35%. У бізнес-сегменті може досягати 30-40%.

Це означає, що інвестиція в нерухомість на етапі котловану за $1 200 за квадратний метр може принести до $21 000 прибутку з квартири площею 60 м² до моменту здачі.

Нижча ціна входу

На початковому етапі будівництва вартість квадратного метра може бути на 20-30% нижчою, ніж у готовому будинку. Це головна перевага інвестування на ранніх етапах.

Забудовники пропонують найнижчі ціни на старті продажів, щоб залучити перших покупців і забезпечити фінансування проєкту. Кожен наступний етап будівництва знижує ризики для покупця, а відповідно, підвищує ціну.

Гнучкі умови оплати

Забудовники пропонують розстрочку, відтермінування платежів або знижки за повну оплату. Це створює можливість увійти в інвестиції в нерухомість без значного стартового капіталу.

Можна поступово фінансувати покупку протягом будівництва, а не викладати всю суму відразу. Це робить інвестування доступнішим.

Ширший вибір планувань

На старті продажів можна обрати квартиру з оптимальним плануванням, вигідним розташуванням у будинку, видом із вікна чи орієнтацією по сторонах світу.

Сучасні стандарти та технології

Новобудови оснащені енергоефективними системами опалення, вентиляції, освітлення. Це дозволяє значно знижувати витрати на комунальні послуги.

Використання екологічно чистих матеріалів, підземні паркінги, які можуть слугувати укриттям, системи автономності: все це робить новобудови привабливішими для орендарів і покупців.

Чому грудень — вигідний час

Наприкінці року на ринку новобудов складається унікальна ситуація, яка вигідна для інвесторів.

Забудовники закривають річні плани

Грудень – це місяць, коли забудовники підбивають підсумки року та намагаються виконати плани продажів. Це означає акції, знижки, вигідні умови розстрочки.

Деякі девелопери готові піти на серйозні поступки, щоб закрити угоду до кінця року. Можна отримати знижку 3-5% або безкоштовне паркомісце, або сертифікат на ремонт.

Менша конкуренція серед покупців

Більшість людей зайняті передноворічними турботами і не думають про покупку квартир. Це знижує конкуренцію серед покупців та дає простір для переговорів.

Ви не боретеся за квартиру з десятком інших охочих. Можете спокійно обдумати рішення, порівняти варіанти, поторгуватися про умови.

Фіксація ціни до нового року

Ціни на нерухомість традиційно ростуть на початку року. Забудовники переглядають цінники з урахуванням інфляції, подорожчання матеріалів, зростання попиту.

Купуючи квартиру в грудні, ви фіксуєте ціну на поточному рівні і уникаєте січневого подорожчання на 5-10%.

Як вибрати надійного забудовника

Від вибору девелопера залежить 80% успіху інвестиції в нерухомість. Ось на що треба звертати увагу.

Репутація та досвід

Дізнайтеся, скільки років забудовник працює на ринку, скільки об'єктів здав, особливо під час війни. Важливо перевірити, чи були випадки недобудов або скандалів.

Забудовник з 10-15 річним досвідом та десятками зданих об'єктів — це мінімальний рівень надійності.

Юридична прозорість

Надійний забудовник має всі необхідні дозвільні документи: право на землю, містобудівні умови, ліцензії. Договір має бути прозорим, з чіткими умовами та механізмами захисту.

Найкраще, коли оформлення здійснюється за договором купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (МОН), що підлягає державній реєстрації.

Фінансова стійкість

Надійний девелопер не залежить виключно від коштів інвесторів: він має власний капітал або доступ до банківського фінансування.

Якщо забудовник зводить одночасно декілька проєктів, варто з'ясувати, чи вистачає йому ресурсу на всі будівельні майданчики.

Прозорість процесу

Забудовник має регулярно звітувати про хід будівництва: публікувати фото- і відеозвіти, організовувати візити на майданчик.

Це свідчить не лише про відкритість компанії, а й про системний підхід до будівництва.

Якість будівництва

Дізнайтеся, хто генпідрядник, які будівельні технології застосовуються, які матеріали використовуються. Перевірте технічні характеристики проєкту.

Новобудови мають бути енергоефективними, з якісною теплоізоляцією, сучасними комунікаціями, підземними паркінгами.

Скільки можна заробити

Один із головних мотивів інвестора – це очікування прибутку. Динаміка цін у якісному житловому комплексі залежить від етапу будівництва:

Старт продажів (котлован): $1 200/м², максимальні ризики, але потенційне зростання до +30% (прибуток з 60 м² — до $21 000).

Середина будівництва: $1 440/м², суттєво нижчі ризики, ще +10% до здачі (прибуток близько $8 000).

Введення в експлуатацію: $1 500-1 600/м², мінімальні ризики, обмежений потенціал зростання.

В середньому інвестор може розраховувати на 25-30% приросту вартості за 12-24 місяці при правильному виборі проєкту: чим раніше купуєте, тим більший ризик, але й вища потенційна віддача.

Купівля для здачі в оренду

Якщо перепродаж не ваша стратегія, можна розглянути інвестиції в нерухомість під оренду.

Попит на новобудови високий

Орендарі зазвичай надають перевагу новим квартирам з сучасними умовами. Це гарантує комфортне проживання і менше проблем з комунікаціями.

Попит на оренду нових квартир часто вищий, ніж на вторинне житло. Особливо в районах з хорошою інфраструктурою.

Нижчі витрати на обслуговування

Новобудови потребують менше витрат на підтримку. Перші 5-7 років не треба робити капітальний ремонт, міняти комунікації, оновлювати системи.

Це дає можливість отримувати стабільніші доходи від оренди без несподіваних витрат.

Швидка окупність

Орендарі готові платити вищу орендну плату за нові квартири з хорошими умовами. Якщо інвестувати в квартиру в популярному ЖК, можна розраховувати на постійний потік орендарів.

Час на повернення інвестицій в нерухомість: в середньому 5-7 років при стабільній здачі в оренду.

На що звернути увагу при виборі

Щоб інвестиція в нерухомість виявилася успішною, важливо оцінити кілька ключових факторів.

Локація — це 50% успіху

Безпечна локація (віддаленість від потенційно небезпечних об'єктів), транспортна доступність, наявність шкіл, садків, медзакладів.

Об'єкти в районах із гарною репутацією завжди користуються більшим попитом, що безпосередньо впливає на ліквідність інвестиції в нерухомість.

Розвиток інфраструктури

Поки триває будівництво, район довкола може активно розвиватися: з'являються школи, садки, нові маршрути транспорту.

Це підвищує цінність квартири навіть до моменту введення в експлуатацію. Новобудова поруч з новою станцією метро автоматично дорожчає.

Якість забудовника

Це найважливіший критерій. Надійний девелопер з хорошою репутацією мінімізує ваші ризики і максимізує шанси на успішну інвестицію в нерухомість.

Не економте час на перевірці забудовника — це захистить ваші гроші.

Чи варто інвестувати зараз?

Купівля квартири наприкінці 2025 року залишається актуальною за умови виваженого підходу. Попри війну, ринок первинної нерухомості демонструє стійкість, а попит на якісні проєкти в хороших локаціях зберігається.

Грудень може виявитися вигідним часом для входу в інвестицію в нерухомість. Забудовники пропонують акції, менша конкуренція серед покупців, можливість зафіксувати ціну до новорічного подорожчання.

Ранній етап будівництва дає змогу придбати квартиру за нижчою ціною, мати більший вибір і заробити на зростанні вартості ще до здачі будинку. Потенційний прибуток сягає 25-30% за 12-24 місяці.

Водночас інвестор бере на себе вищі ризики: від безпекових до економічних. Тому критично важливо ретельно вибирати забудовника та проєкт.

Якщо девелопер має досвід, працює прозоро й будує в безпечній, розвиненій локації, це істотно знижує ризики. Для тих, хто шукає спосіб зберегти та примножити капітал у складні часи, інвестувати в нерухомість на етапі будівництва — це виправдане рішення.

Головне, не поспішати з рішенням, ретельно перевірити забудовника, оцінити локацію та реально оцінити свої можливості витримати можливі затримки здачі. За правильного підходу новобудови залишаються одним із найнадійніших інструментів для збереження та примноження капіталу.