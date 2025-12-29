Купівля квартири наприкінці року: чи варто інвестувати саме зараз?

Грудень традиційно вважається не найкращим часом для покупки нерухомості. У 2025 році ситуація має свої особливості. Наближення нового року збігається з очікуванням можливих змін у податковому законодавстві, коливаннями курсу та традиційним сезонним спадом активності. Все це створює як ризики, так і можливості для покупців. На порталі Delo.ua розберемося, чи варто купувати квартиру саме зараз, які аргументи працюють "за" і "проти", та як не помилитися з вибором.

Що відбувається на ринку наприкінці року

Грудень – місяць парадоксів на ринку нерухомості. З одного боку, активність покупців падає. У святковій метушні, численними питаннями, які треба вирішити до кінця року люди менше думають про іпотеку та договори купівлі-продажу.

З іншого боку, саме зараз на ринку з'являються цікаві пропозиції. Продавці, які не продали квартиру протягом року, готові до поступок. Забудовники закривають річні плани і часто запускають акційні пропозиції зі знижками або вигідними умовами розстрочки.

Сезонний спад: мінус чи плюс

Зимове затишшя на ринку має свої переваги. Конкуренція серед покупців мінімальна. Тобто менше ситуацій, коли за одну квартиру одночасно борються кілька охочих.

Це дає простір для переговорів. Продавець розуміє, що до весни ринок може "заснути" остаточно, тому готовий йти на компроміси. Можна торгуватися про ціну, умови оплати, навіть про те, що залишається в квартирі після продажу.

Акції забудовників: маркетинг чи реальна вигода

Багато забудовників традиційно проводять передноворічні акції. Знижки, подарункові сертифікати на ремонт, розстрочка на довший термін. Проте не кожна акція обіцяє справжню економію. Іноді ціну спочатку підвищують, а потом дають "знижку" до початкового рівня.

Але є й чесні акції, особливо від великих забудовників, які реально закривають річні плани продажів. Тут можна отримати справжню економію: 3-5% від вартості або безкоштовне паркомісце.

Ціни на нерухомість: що показує грудень 2025

Ринок нерухомості 2025 року демонструє неоднорідну картину. У різних регіонах динаміка відрізняється кардинально.

Стабільність з елементами зростання у Києві

У столиці ціни продовжують повільно рости. Середня вартість квадратного метра у комфорт-класі тримається на рівні близько $1 500. Двокімнатна квартира площею 65 м² коштує $95 000–100 000.

Найдорожчим районом залишається Печерськ, де середня ціна квартири сягає $141 000. А от у Деснянському районі можна знайти однокімнатну квартиру з ремонтом за $39 900.

Грудневі показники свідчать, що різкого падіння цін не відбувається. Якщо хтось і дає знижку, то максимум 3-5% для швидкого продажу.

Попит тримає ціни на західних областях

Що стосується західних регіонів, як-то Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль – тут ситуація напружена. Попит у рази перевищує пропозицію, що не дає цінам падати навіть узимку.

У Львові квадратний метр коштує від $1 200 до $1 800 у комплексах комфорт та преміум-класу. Це фактично виводить місто на друге місце після Києва.

В Івано-Франківську та Ужгороді спокійніше, але загальний тренд той самий. На первинному ринку квадратний метр коливається в межах $900–1 300.

Помірне зростання у центральних областях

Вінниця, Черкаси, Полтава демонструють стабільність. У сучасних новобудовах квадратний метр коштує в середньому $800–900.

Тут можна знайти справжні вигідні пропозиції наприкінці року. Квартири без ремонту продаються повільно, тому продавці готові торгуватися.

Південні та східні регіони: ризик vs ціна

Одеса тримає середню вартість на рівні $1 100 за квадрат у новобудовах. Миколаїв дешевший: близько $850.

У прифронтових містах ціни мінімальні, але й ризики максимальні. Харків пропонує $630–680 за квадрат, Запоріжжя – $500. Інвестувати тут можна тільки з розумінням, що це довгострокова гра з високим рівнем невизначеності.

Первинний чи вторинний: що обирати зараз

Вторинний ринок наприкінці року має свої особливості. Продавці, які не продали квартиру за літо та осінь, розуміють: попереду зимове затишшя. Тому готові йти на поступки.

Переваги вторинки взимку

По-перше, можна швидко заселитися. Купили і через тиждень уже живете. Ніяких очікувань здачі будинку чи ремонту.

По-друге, купити квартиру на вторинному ринку зараз можна з реальною знижкою. 5-7% від початкової ціни — цілком реальна історія, якщо продавець мотивований.

По-третє, зрозуміла історія будинку. Ви бачите сусідів, стан під'їзду, роботу комунікацій. Ніяких сюрпризів після заселення.

Первинний ринок: гра на перспективу

Новобудови виступають як інвестиція в майбутнє. Купуєте зараз за одну ціну, а через рік-два отримуєте квартиру, яка вже коштує на 10-15% дорожче.

Грудневі акції забудовників можуть дати реальну економію. Розстрочка без відсотків, знижки на паркомісця, безкоштовний пакет послуг від банку: все це знижує реальну вартість покупки.

Але є ризики. Терміни здачі можуть зсуватися, якість будівництва не завжди відповідає обіцянкам, а район може розвиватися не так, як планувалося.

Фінансові інструменти: що доступно зараз

Купити квартиру в києві або іншому великому місті без іпотеки можуть далеко не всі. Тому фінансові інструменти відіграють ключову роль.

Програма "єОселя": державна підтримка

Це найвигідніша іпотечна програма на ринку. Ставка 3-7% річних робить кредит дійсно доступним.

Програма поширюється на нове житло в новобудовах. Можна взяти кредит на термін до 20 років, що знижує щомісячний платіж до комфортного рівня.

Головна умова — квартира має бути в новому будинку, що здається або вже здано протягом останніх кількох років.

Банківська іпотека: коли "єОселя" не підходить

Стандартні іпотечні програми мають ставки 15-20% річних. Це дорого, але іноді це єдиний варіант для покупки квартири на вторинному ринку.

Деякі банки наприкінці року запускають спеціальні пропозиції зі зниженими ставками або подовженим терміном кредитування. Варто моніторити пропозиції та порівнювати умови.

Розстрочка від забудовника: альтернатива кредиту

Багато забудовників пропонують власну розстрочку без залучення банку. Це зручно: немає перевірки кредитної історії, мінімум документів, гнучкі умови оплати.

Зазвичай потрібно внести 30-50% вартості відразу, а решту розбити на рівні платежі до здачі будинку. Це дешевше за банківський кредит, але вимагає наявності початкового капіталу.

Купувати чи чекати?

Однозначної відповіді, чи варто купити квартиру в києві вторинний ринок саме зараз, не існує. Усе визначається поточною ситуацією та інвестиційними цілями. Купувати варто, якщо є вільні кошти для захисту від інфляції, знайдено справді вигідну пропозицію з реальною знижкою або терміново потрібне житло для власного проживання.

Це також вдалий час, якщо вторинний ринок розглядається як довгострокова інвестиція і є доступ до державних програм, як-от «єОселя».

Водночас, краще зачекати, якщо є сумніви щодо стабільності доходу, або якщо покупець тільки починає вивчати ринок нерухомості 2025 року в очікуванні різкого падіння цін.

Вторинний ринок пропонує чимало можливостей для тих, хто вміє аналізувати та приймати зважені рішення. Головне – не піддаватися емоціям: придбати житло варто тоді, коли чітко розуміється його довгострокова цінність.