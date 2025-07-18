REIT-фонди в Україні. Як інвестувати?

REIT (Real Estate Investment Trust) – це інноваційні компанії, що спеціалізуються на володінні, управлінні та фінансуванні дохідної нерухомості різних типів. Вони надають інвесторам унікальну можливість отримувати прибуток від ринку нерухомості. При цьому немає потреби безпосередньо купувати об’єкти, що вимагає значних капіталовкладень. REIT-фонди набули надзвичайної популярності по всьому світу завдяки ідеальному поєднанню стабільності ринку нерухомості з ліквідністю фондового ринку. Читайте детальніше на Delo.ua про REIT як модель інвестування і як це може стати перспективним напрямком для українських інвесторів.

Механізм функціонування REIT-фондів

Принцип роботи REIT надзвичайно ефективний і водночас зрозумілий для інвесторів будь-якого рівня досвіду. Фонд систематично акумулює фінансові ресурси багатьох інвесторів. Він спрямовує ці кошти у різноманітні об'єкти дохідної нерухомості. Серед них можуть бути престижні житлові комплекси, сучасні офісні центри, високотехнологічні склади та об'єкти роздрібної торгівлі.

Інвестування в REIT дозволяє отримувати дохід не лише через дивіденди, але й завдяки зростанню капіталізації активів. Професійна команда фонду управляє портфелем: проводить модернізацію, вдосконалює технічну інфраструктуру об’єктів, адаптує простори до сучасних запитів бізнесу. Це робить REIT-фонди привабливими навіть у складні економічні періоди.

Ключові переваги інвестування в REIT

Інвестиції в REIT-фонди пропонують інвесторам ряд суттєвих переваг, які роблять цей інструмент привабливим для широкого кола осіб.

Стабільний пасивний дохід

Більшість REIT фондів зобов'язані виплачувати від 80% до 90% свого прибутку інвесторам у вигляді дивідендів, що забезпечує регулярний грошовий потік.

Фінансова доступність

Інвестувати можна з невеликою сумою, що відкриває шлях до інвестицій в Україні для широкого кола населення без необхідності купувати цілі об'єкти нерухомості.

Висока ліквідність активів

Оскільки REIT-фонди торгуються на фондових біржах, інвестори мають можливість легко входити та виходити з позицій, на відміну від прямого володіння нерухомістю.

Ефективна диверсифікація портфеля

Фонди інвестують у різні сектори нерухомості — від офісів до складів і житла — що мінімізує ризики. Географічна диверсифікація також є перевагою.

Професійне управління активами

Досвідчені керуючі команди забезпечують ефективне використання коштів та максимізацію доходів, що робить інвестування більш безпечним і прогнозованим.

Попри переваги, REIT також пов’язані з ризиками. Найпоширеніші з них — коливання цін на акції, зміни у відсоткових ставках, макроекономічна турбулентність. Перед тим як інвестувати, важливо враховувати ці фактори.

Перспективи REIT-фондів на українському ринку

Станом на 2025 рік в Україні ще не створено повноцінну модель класичних REIT, які працюють за американською або британською схемою. Проте інтерес з боку інвесторів, банківських структур і девелоперів стрімко зростає.

Українські інвестори уже зараз можуть вкладати кошти в міжнародні REIT через торгові платформи, брокерів і біржі. Це відкриває нові можливості для тих, хто хоче розширити свої інвестиції без купівлі фізичних об'єктів.

На внутрішньому ринку інвестиція в Україні здійснюється через спеціалізовані фонди управління активами. Вони інвестують у житлову та комерційну нерухомість, особливо в оренду торгових приміщень у центральних районах міст. Такий напрям залишається надзвичайно перспективним.

Специфіка інвестування в український ринок комерційної нерухомості

Сегмент комерційної нерухомості в Україні продовжує розвиватися. Оренда торгового приміщення залишається стабільним і ліквідним напрямом вкладень.

Цей тип інвестиції в Україні демонструє стійкість навіть в умовах високої інфляції або коливань валютного курсу. Компанії й підприємці продовжують шукати якісні локації для своїх точок продажу, що формує стабільний попит.

У 2025 році особливо затребувані об’єкти в Києві, Львові, Дніпрі та інших містах, де відновлюється активність малого та середнього бізнесу. REIT, які орієнтовані на оренду таких площ, могли б стати ефективним механізмом залучення капіталу.

Практичний алгоритм інвестування в REIT

Щоб успішно інвестувати в REIT, важливо дотримуватися чіткого алгоритму:

1. Вибір типу REIT-фонду. Публічні, приватні або гібридні — кожен формат має свої ризики й потенціал. Для новачків доцільно почати з публічних фондів.

2. Аналіз ринку. Вивчайте фінансову звітність фонду, склад портфеля, історію дивідендних виплат. Це допоможе сформувати уявлення про його стабільність.

3. Відкриття рахунку. Для доступу до біржових REIT-фондів слід відкрити рахунок у надійного міжнародного брокера з ліцензією.

4. Формування стратегії. Визначте частку REIT у своєму портфелі. Найбільш збалансоване рішення — не більше 20–30% від загального обсягу інвестицій.

5. Регулярне оновлення портфеля. Оцінюйте результати щоквартально, враховуйте зміни в законодавстві, ставках, настроях ринку. Поступове нарощування позицій – ефективна стратегія для довгострокових інвесторів.

Досвідчені інвестори радять комбінувати REIT із іншими видами активів: облігаціями, акціями компаній, криптовалютами або золотом — для підвищення стійкості до криз.

REIT як стратегічний елемент інвестиційного портфеля

У 2025 році REIT-фонди утвердилися як важлива частина глобального інвестування. Вони дозволяють отримувати дохід від нерухомості без необхідності купувати її напряму.

Інвестування у REIT поєднує переваги стабільного ринку нерухомості та мобільного фондового ринку. Це забезпечує гнучкість для приватних та інституційних інвесторів.

В Україні цей інструмент ще перебуває на етапі становлення, проте інвестиції в Україні через фонди нерухомості — особливо з урахуванням післявоєнного відновлення — мають великий потенціал.

Найпривабливішим напрямком для інвестування залишаються торгові площі, які забезпечують стабільний грошовий потік. Такий підхід дозволяє формувати збалансований портфель із потенціалом для зростання.

З розвитком фінансового ринку й змінами у регуляторному середовищі, в найближчі роки можна очікувати появу повноцінних REIT-фондів в Україні. Це створить нові інструменти для інвесторів, які прагнуть зберегти й примножити свій капітал.