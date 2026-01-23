Інвестиції в нерухомість: куди вкладати гроші у новому році

На тлі нестабільності фінансових ринків інвестиції в нерухомість – один із найбільш стабільних інструментів для збереження та примноження капіталу. Питання "куди вкладати гроші у новому році" стає особливо актуальним для тих, хто прагне мінімізувати ризики та отримати довгостроковий прибуток. На Delo.ua розбираємося, які сегменти ринку нерухомості найперспективніші та на що звертати увагу інвесторам.

Чому нерухомість залишається надійним вибором

Інвестиції в Україні традиційно асоціюються з нерухомістю, і на це є вагомі причини. Попит на житло, комерційну нерухомість та об'єкти з потенціалом оренди формує основні тренди на 2026 рік. Навіть в умовах війни та економічної невизначеності нерухомість зберігає цінність, на відміну від готівки, яка знецінюється через інфляцію.

Головна перевага — фізична наявність активу. Квартиру не можна

"хакнути" як криптовалюту,

заморозити як банківський рахунок,

знецінити одним урядовим рішенням.

Це реальний актив, який можна побачити, доторкнутися, використовувати або здавати в оренду.

Додатково інвестиції в нерухомість дають можливість диверсифікувати портфель. Якщо всі заощадження тримати в доларах під подушкою — це ризик крадіжки або знецінення. Якщо тримати в банку — низькі відсотки не покривають інфляцію. Нерухомість дозволяє зберегти капітал і навіть заробити на орендних платежах.

Три основні сегменти для інвестицій

Житлова нерухомість — класичний варіант інвестицій в нерухомість. Особливий інтерес представляють квартири в містах із розвиненою інфраструктурою, поруч із метро та навчальними закладами. Такі об'єкти легко здаються в оренду, а їхня ліквідність залишається високою навіть у періоди економічної невизначеності.

Найпопулярніші формати для інвестування — однокімнатні та двокімнатні квартири в житлових комплексах комфорт-класу. Студії площею 35-45 м² розлітаються на ринку оренди за тиждень, особливо якщо розташовані біля метро або університетів. Орендна ставка в Києві становить $400-600 на місяць, що при вартості квартири $40,000-50,000 дає річну прибутковість 10-12%.

Комерційні площі, як-то офіси, склади, торгові приміщення. Інвестиції у цей сегмент більш ризиковані через сезонні коливання попиту та загальну економічну ситуацію, але при грамотному виборі локації можуть забезпечити високий пасивний дохід. Складська нерухомість у 2025 році показала найкращу динаміку: попит стабільно перевищував пропозицію, а ставки оренди зростали.

Є ще нерухомість для короткострокової оренди: апартаменти, готельні номери чи квартири в туристичних зонах. Сегмент активно відновлюється після пандемії та початку війни, і очікується, що у 2026 році він залишатиметься перспективним для тих, хто готовий оперативно управляти орендою. Львів, Одеса, Ужгород демонструють зростаючий туристичний потік, що робить короткострокову оренду вигідною.

На що звертати увагу при виборі об'єкта

Розташування – найважливіший критерій для будь-яких інвестицій в Україні. Об'єкти в центральних районах великих міст або поблизу транспортних вузлів мають найвищу ліквідність.

Райони, де активно будується інфраструктура, відкриваються нові станції метро або торгові центри — це зони потенційного зростання вартості нерухомості.

Другий за важливістю фактор – стан нерухомості та автономність житла . Квартири з власними системами опалення, резервним електроживленням та якісним ремонтом більш привабливі для орендарів. В умовах нестабільного енергопостачання автономність стала не розкішшю, а необхідністю.

Потенціал прибутку від оренди варто розраховувати реалістично. Прогнозований дохід у великих містах (Києві, Львові, Одесі, Дніпрі) коливається від 7% до 12% річних при грамотному управлінні об'єктом. Це значно вище, ніж депозит у банку (4-6%), але потребує активного управління.

Ризики, які не можна ігнорувати

Як і будь-які інвестиції, нерухомість не позбавлена ризиків.

Економічна нестабільність

Коливання курсу гривні та інфляція впливають на вартість об'єктів у доларовому еквіваленті. Якщо гривня різко девальвує, вартість квартири в доларах падає, навіть якщо в гривні ціна номінально зросте.

Безпека регіону

Ситуація у прифронтових областях стримує попит і ліквідність. Навіть низькі ціни не компенсують ризик втрати активу через бойові дії або тривалу відсутність орендарів.

Сезонні фактори

Зимові місяці характеризуються нижчим попитом на оренду. Студенти роз'їжджаються на канікули, туристичний потік падає, що означає 1-2 місяці потенційного простою без доходу.

Зміни в законодавстві

Нові правила оподаткування або регулювання можуть вплинути на рентабельність. Посилення контролю за доходами від оренди або зміни податкових ставок здатні суттєво знизити прибутковість інвестицій.

З 1 січня 2026 року посилився контроль за фінансовими потоками у нерухомості, що ускладнило "сірі" схеми, але зробило ринок прозорішим для легальних інвесторів.

Прогноз на 2026 рік: помірний оптимізм

Очікується, що найбільший попит буде на квартири та апартаменти в безпечних великих містах, а також на комерційну нерухомість у регіонах із високою динамікою бізнесу та релокації. Додатковий попит формують державні програми підтримки молодих сімей та внутрішньо переміщених осіб, які отримують компенсації на житло.

Вартість квадратного метра, ймовірно, залишиться на стабільному рівні або демонструватиме помірне зростання на 2-3% у ключових містах, особливо у сегменті житлових новобудов. Вторинний ринок житла буде більш передбачуваним, з невеликими сезонними коливаннями та можливостями для вигідного торгу.

Складська та логістична нерухомість продовжить зростання попиту через розвиток електронної комерції та перебудову торгових маршрутів. Офісна нерухомість залишиться під тиском через поширення віддаленої роботи, але якісні простори класу A знайдуть своїх орендарів.

Що визначає успішність інвестицій

Успішні інвестиції в Україні залежать від кількох ключових факторів. По-перше, чітко визначена мета — це збереження капіталу чи отримання пасивного доходу. Для збереження коштів підходить квартира в стабільному районі, для доходу потрібен об'єкт з високою орендною ставкою та постійним попитом.

Диверсифікація також відіграє важливу роль. Інвестори, які розподіляють капітал між кількома об'єктами в різних районах або сегментах ринку, знижують ризики втрат. Якщо одна квартира залишається без орендаря, то інша продовжує приносити дохід.

Професійне управління нерухомістю стає дедалі популярнішим. Агентства беруть комісію 10-15% від орендних платежів, але забезпечують стабільний потік орендарів, вирішують побутові проблеми та контролюють своєчасність оплати. Для інвесторів, які не мають часу або бажання особисто займатися управлінням, це реальна альтернатива.

Таким чином, 2026 рік пропонує інвесторам у нерухомість можливості для стабільного та прогнозованого доходу. Вибір між житловою та комерційною нерухомістю залежить від готовності інвестора до ризиків і управління активом.

Головне правило успішних інвестицій в нерухомість:

обирати об'єкти у перспективних районах з високою ліквідністю та автономними системами,

аналізувати потенційний дохід від оренди і враховувати загальний економічний та безпековий контекст.

Інвестиції в нерухомість залишаються одним із найнадійніших способів збереження капіталу в Україні, а грамотне планування дозволяє отримати максимальну вигоду у новому році.