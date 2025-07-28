Як інвестувати у землю: найпростіший спосіб купити гектари

Інвестиції у землю вже кілька років поспіль утримують позиції одного з найперспективніших і найнадійніших способів збереження капіталу. Особливо це актуально для України, де після тривалої земельної реформи ринок нарешті відкрився для вільного обігу сільськогосподарських угідь. Наразі інвестиція в землю розглядається не лише як захист від інфляції, а й як актив, що здатен стабільно зростати у вартості.

Читайте на Delo.ua детальніше, чому земля вважається вигідною інвестицією, як відбувається купівля ділянок, хто може придбати гектари, а також що потрібно знати, щоб інвестиція стала успішною.

Чому інвестиції в землю – це вигідно?

У порівнянні з іншими активами, такими як акції, нерухомість або криптовалюта, земля має низку переваг, які важко ігнорувати. По-перше, це стабільність. Земельна ділянка не згорить, не знеціниться за одну ніч і не потребує значного обслуговування. Це актив, який практично не знецінюється, навіть у часи економічної турбулентності.

Окрім стабільності, варто відзначити ще одну важливу характеристику – зростання вартості. За даними відкритих джерел, ціна паю за гектар в Україні з моменту запуску ринку зросла більш ніж удвічі. Наприклад, у 2021 році середня ціна становила близько $1 000, а станом на середину 2025 року вартість у деяких регіонах вже перевищує $2 200. Це відбувається на фоні зростання попиту та обмеженої пропозиції: багато власників паїв не поспішають продавати свої ділянки, очікуючи на подальше зростання.

Земля також дає змогу генерувати пасивний дохід — наприклад, через здавання її в оренду. Аграрний сектор в Україні залишається одним із найприбутковіших, і більшість фермерських господарств готові платити за оренду конкурентну ціну. Саме тому інвестиція в землю – це не лише про майбутнє, а й про щорічний стабільний дохід уже сьогодні.

Хто може інвестувати та які обмеження діють?

Після відкриття ринку землі в Україні встановлено чіткі правила, хто саме має право купувати сільськогосподарські ділянки. З 2021 року можливість придбати землю отримали фізичні особи — громадяни України. До 2024 року існувало обмеження: одна особа не могла володіти більш ніж 100 гектарами. Проте з другого етапу земельної реформи ситуація змінилася — з 1 січня 2024 року юридичні особи, засновані громадянами України, також мають доступ до ринку з обмеженням до 10 000 гектарів на одну юридичну особу.

Водночас інвестиції в землю залишаються регульованими і мають низку вимог:

іноземці, як фізичні, так і юридичні особи, поки що не можуть купувати землю;

нотаріальне оформлення угоди є обов’язковим;

купівля має бути зареєстрована в державному реєстрі;

ділянка повинна мати кадастровий номер та призначення.

Ці обмеження запроваджені для прозорості ринку та запобігання зловживанням. Вони також стимулюють громадян України та вітчизняний бізнес активніше інвестувати у землю, не побоюючись конкуренції з боку великих міжнародних корпорацій.

Найпростіший спосіб купити гектари

З розвитком цифрових сервісів купівля землі перестала бути складним і паперовим процесом. Сьогодні існує чимало онлайн-платформ, які спеціалізуються на земельних інвестиціях. Одним із найпростіших способів придбати гектари стало використання таких платформ, як Minfin Land або Zeminvest. Вони об’єднують усю необхідну інформацію: від актуальної ціни паю за гектар до повної історії ділянки.

Ці сервіси пропонують:

зручний інтерфейс для вибору ділянки;

юридичний супровід угоди;

перевірку документів та продавця;

можливість оформлення угоди повністю онлайн або з мінімальною присутністю в регіоні.

Ще одним варіантом є участь у відкритих аукціонах на майданчику Prozorro.Продажі. Тут виставляються ділянки, які знаходяться у власності громад, держави чи приватних осіб. Цей формат особливо цікавий тим, хто шукає вигідні пропозиції за нижчою ринковою вартістю. Перш ніж обрати конкретний спосіб купівлі, інвестору варто чітко визначити ціль інвестиції – оренда, перепродаж, агровиробництво – та відповідно до цього підібрати відповідний тип ділянки.

На що звернути увагу перед купівлею?

Хоч земля здається простим активом, однак перед купівлею потрібно ретельно проаналізувати всі ключові характеристики ділянки. Перш за все, мова йде про юридичну чистоту. Не всі паї мають чітко визначене призначення, оформлені документи чи відсутність обтяжень.

Ключові аспекти, які слід перевірити:

кадастровий номер та цільове призначення ділянки;

наявність актуальних меж і документів власності;

історія оренди (якщо така була);

доступ до комунікацій та інфраструктури;

родючість ґрунтів (чорноземи мають значно вищу ціну).

Також варто проаналізувати географічне розташування. Ділянки, що знаходяться поблизу доріг, міст або агропідприємств, зазвичай мають вищу вартість і кращий потенціал для зростання ціни. Для інвестора, який розглядає варіант здачі землі в оренду, важливо дізнатися, чи є попит на оренду в обраному регіоні.

Як заробити на землі?

Існує кілька стратегій монетизації земельної ділянки, кожна з яких підходить під різні типи інвесторів. Найбільш поширений варіант – передача ділянки в оренду. Це дозволяє отримувати стабільний дохід щороку, при цьому не витрачаючи коштів на утримання або обробку землі. Залежно від регіону, типу ґрунтів та договору, дохід з оренди може становити від 3% до 10% на рік від вартості паю.

Інші варіанти заробітку:

перепродаж після зростання вартості – інвестор купує ділянку за нижчою ціною й чекає сприятливого моменту для продажу;

об'єднання кількох паїв у велику ділянку для подальшої реалізації агрокомпаніям;

власне фермерське господарство або тепличний бізнес, якщо є бажання вести операційний бізнес.

Для довгострокових інвесторів також цікавим є варіант збереження ділянки до повної лібералізації ринку, коли дозволять продаж землі іноземцям – це може значно підвищити ціну активу. Український ринок землі ще перебуває на етапі становлення, тому сьогоднішні можливості можуть бути значно вигіднішими, ніж ті, що будуть доступні за кілька років. Зважаючи на темпи зростання вартості, активізацію агросектору та обмеженість ресурсу, інвестиція в землю – це шанс бути на крок попереду.