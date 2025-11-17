Ринок землі восени: де українці найчастіше купують та продають ділянки?

У 2025 році купівля-продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення знову стрімко набирає обертів. Це стало можливим після поступової стабілізації ринку та відновлення інтересу з боку інвесторів. Попит зростає як серед великих агровиробників, так і серед приватних власників. За даними аналітиків Mitrax, саме на осінні місяці припадає формування близько третини від усіх річних угод. Детальніше про тренди та юридичні нюанси земельного ринку читайте на порталі Delo.ua , онлайн-виданні про бізнес, економіку та технології.

Де купують найчастіше

Земельний ринок України демонструє чітку регіональну спеціалізацію попиту.

Центр і Південь: Аграрне ядро

За оцінками експертів, найбільш активними регіонами залишаються центральна та південна Україна. Зокрема, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, а також частково Черкаська області.

Саме тут попит на купівлю земельної ділянки стабільно перевищує пропозицію. Це особливо стосується родючих чорноземів площею до 5 гектарів, які є найбільш привабливими для фермерів.

Західна Україна у фокусі на розбудову

У західних регіонах (Львівщина та Тернопільщина), спостерігається зростання інтересу до земель під житлову та комерційну забудову. Покупці активно шукають ділянки поблизу ключових транспортних магістралей і в межах великих агломерацій, де післявоєнне відновлення створює нові можливості для бізнесу та приватного будівництва.

Північ та локальні угоди

Натомість на півночі країни активність є нижчою. Тут угоди відбуваються переважно між місцевими пайовиками, що вказує на менший інтерес зовнішніх інвесторів.

За даними Minfin, середня вартість оформлення купівлі-продажу земельної ділянки у 2025 році коливається від 10 000 до 15 000 грн, залежно від регіону та обсягу нотаріальних послуг.

Скільки коштує гектар ріллі

Після кількох років коливань ринок поступово повертається до фази стабілізації та зростання. У середньому, гектар ріллі коштує від 40 000 до 80 000 грн. Вартість безпосередньо залежить від ключових факторів: якості ґрунтів (бонітету) та віддаленості від обласних центрів і логістичних вузлів.

У найбільш привабливих аграрних районах, зокрема у Черкаській та Полтавській областях, вартість гектара може сягати позначки 100 000 грн.

Очікується, що до кінця 2025 року буде незначне зростання цін – приблизно на 7–10 %. Основними драйверами цього зростання залишаються: відкриття нових масштабних агропроєктів та активізація банківських програм кредитування під заставу землі, що підвищує ліквідність активу.

Юридичні нюанси та податки для власників

Під час укладання угод власникам і покупцям варто чітко дотримуватись усіх юридичних вимог. Так, для продажу ділянки необхідно мати:

кадастровий номер,

офіційну експертну оцінку

обов'язкове нотаріальне посвідчення угоди.

До того ж, купівля-продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення наразі дозволена лише громадянам України. Крім того, максимальна площа землі, яка може перебувати у власності однієї особи, не може перевищувати 100 гектарів.

Що стосується податків, то тут при продажу продавець сплачує податок у розмірі 5 % від вартості землі та 1,5 % військового збору. Виняток: якщо ділянка перебувала у власності продавця понад три роки, податок не стягується.

Земля як надійний актив

Український ринок землі восени 2025 року зберігає високу активність і передбачуваність. Найбільший попит концентрується в центральних і південних регіонах, де купівля-продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення є найціннішою. Попри воєнні ризики, ціни демонструють помірне зростання, а юридичні умови стають більш зрозумілими для всіх учасників ринку.

Земля залишається одним із найнадійніших активів в Україні. Особливо для інвесторів, які вміють правильно оцінити її аграрний потенціал і дотримуються всіх необхідних процедур купівлі.