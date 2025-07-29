Чого чекати від аграрного виробництва у 2025 році?

Український агропромисловий комплекс продовжує демонструвати стійкість попри тиск війни та інших пертурбацій. За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у 2025 році очікується зростання обсягів сільськогосподарського виробництва приблизно на 3%. Проте експерти одностайні: повного відновлення до довоєнних показників чекати поки зарано. Більше аналітики, цифр і коментарів щодо ситуації в АПК України можна знайти в матеріалі на платформі Delo.ua : діловому порталі про бізнес та економіку.

Часткове відновлення, а не стрибок

У 2025 році аграрії можуть розраховувати на поступове поліпшення ситуації. За оцінками науковців, основні напрями сільгоспвиробництва, а саме – рослинництво та тваринництво – мають потенціал для зростання. Але варто враховувати, що галузь ще не оговталась після втрати частини територій, руйнування інфраструктури та порушення логістичних ланцюгів.

Інститут аграрної економіки прогнозує, що у 2025 році очікується певна стабілізація деяких галузей:

збільшення обсягів виробництва зернових культур;

стабілізація ситуації у тваринницькому секторі;

зростання експорту за рахунок державної підтримки та міжнародної допомоги.

Разом із тим, агросектор все ще потребує адаптації до нових реалій.

Фактори, які впливатимуть на АПК у 2025 році

Ключовими детермінантами змін у АПК України залишатимуться безпекова ситуація, державна політика та кон’юнктура зовнішніх ринків. Безпековий фактор продовжує визначати обсяги виробництва, адже багато підприємств працюють в умовах ризику або змушені призупиняти діяльність.

Міністерство аграрної політики вважає, що зростання економіки разом із державними програмами підтримки допоможе поступово відновити аграрний сектор. Держава хоче допомогти сільгоспвиробникам компенсувати втрати та надати все необхідне для успішної посівної.

Проте у 2025 році аграрії все ще стикаються з серйозними труднощами. Серед них – брак якісного насіння і добрив, нестача працівників у регіонах із високою мобілізацією, проблеми з фінансуванням, а також труднощі з логістикою та експортом продукції.

Прогнозовані обсяги виробництва

Найбільше зростання аналітики очікують у сегменті зернових культур. Зокрема, посіви кукурудзи можуть збільшитися до 3,8 млн га, а пшениці – до 4,6 млн га. Це стане можливим за умови стабільних погодних умов і підтримки з боку держави.

У тваринництві ситуація складніша. Хоча є позитивні сигнали з боку виробників молока і м’яса, відновлення в цьому сегменті АПК відбувається повільніше. Частково причиниа полягає у складнощах з оновленням поголів’я та високі ціни на корми.

Роль держави та Міністерства аграрної політики

Уряд, зокрема Міністерство аграрної політики, планує продовжити реалізацію програм фінансової підтримки агросектору. Серед них були такі пропозиції, як:

компенсації за знищені посіви та втрачений урожай;

субсидії на закупівлю техніки та оновлення інфраструктури;

доступ до пільгового кредитування через державні банки.

Також важливою ініціативою стало розширення Програми підтримки малих та середніх фермерів, які є основою локального аграрного бізнесу.

Зовнішній ринок і експортні перспективи

Попри війну, Україна зберегла позиції одного з ключових експортерів аграрної продукції у світі. У 2025 році експерти прогнозують активізацію поставок до країн Азії та Африки. Особливі сподівання покладаються на відновлення повноцінного функціонування морських портів, що дозволить розширити експортні можливості.

Втім, глобальна конкуренція з боку Бразилії, Аргентини, США та країн ЄС залишається високою. Для того щоб залишатися конкурентоспроможними, аграрії мають покращувати якість продукції, впроваджувати інновації та дотримуватися стандартів ЄС.

Виклики для аграрного бізнесу

Є побоювання, що аграрний бізнес у 2025 році зіткнеться з низкою серйозних викликів. Воєнна небезпека, як і раніше, впливає на роботу сільгосппідприємств, однак не менш актуальними залишаються проблеми з доступом до фінансування, захистом прав на землю та нестачею кваліфікованих працівників у регіонах.

Крім того, на ринку помітна тенденція до укрупнення: дрібні фермери часто не витримують економічного тиску, змушені скорочувати виробництво або продавати господарства.

Цю ситуацію ускладнює нестабільна податкова політика, високий рівень інфляції, а також нерівний розподіл ресурсів між великими агрохолдингами та малими виробниками, які не мають рівного доступу до підтримки та ринкових можливостей.

Інновації та цифровізація АПК

Інновації та цифровізація АПК поступово охоплюють український агропромисловий комплекс. У 2025 році очікується збільшення кількості господарств, які використовуватимуть новітні технології для підвищення ефективності виробництва:

системи точного землеробства;

безпілотники для моніторингу посівів;

платформи для агрономічного аналізу;

мобільні додатки для обліку ресурсів.

Це має допомогти оптимізувати витрати, підвищити врожайність та знизити ризики.

Попри всі труднощі, українські аграрії демонструють адаптивність і стійкість. Фермери продовжують відновлювати свої господарства, переорієнтовуються на нові ринки та активно співпрацюють з міжнародними партнерами.

У 2025 році аграрії сподіваються на розширення програм співфінансування, підтримку з боку донорських організацій і зниження регуляторного тиску з боку держави. Це може стати основою для сталого розвитку сільських територій і створення нових робочих місць в АПК.

Таким чином, 2025 рік може стати періодом обережного оптимізму для українського АПК. Хоча повноцінне відновлення ще попереду, ознаки стабілізації вже помітні. Ключовим завданням залишаються підтримка аграрного бізнесу, залучення інвестицій та збереження трудового потенціалу.