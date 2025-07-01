35% врожаю не доїжджає до споживача. В Україні створять національну мережу овочесховищ

Міністерство аграрної політики та продовольства працює над створенням національної мережі овочесховищ, адже сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача через відсутність належних умов зберігання.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль за результатами зустрічі з представниками громадського об’єднання лідерів продовольчого рітейлу (UFRA), де обговорювалися питання розбудови системи овочесховищ.

Через ворожі обстріли знищено багато овочесховищ

Міністр підкреслив, що через війну знищено багато овочесховищ, втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання. Сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача — просто через відсутність належних умов зберігання.

Коваль зазначив, що загальний дефіцит наразі становить понад 1,1 млн тонн.

За словами міністра, овочесховища — це не просто склади. Це:

можливість зберігати врожай і продавати його за кращою ціною;

інструмент для стримування інфляції;

підтримка локальних фермерів;

нові робочі місця та податки в бюджет;

крок до імпортозаміщення й розвитку експорту продукції з доданою вартістю.

"Ми рухаємось до моделі агроіндустріальної країни, де не сировина, а перероблена продукція формує економічну вартість. Для порівняння: 1 гектар землі в Україні приносить у середньому 1000 євро експортної виручки, а до прикладу у Данії — це 15 000 євро. Наше завдання — скоротити цю різницю", - зауважив Коваль.

Потрібно побудувати близько 150 овочесховищ

Будівництво десятків сучасних сховищ для овочів відкриє можливість для України стати незалежною від імпорту продукції, особливо навесні. Крім того, такий підхід забезпечить стабільний доступ українських продуктів на полицях магазинів. Україна матиме змогу повністю задовольняти свої внутрішні потреби і досягти продовольчої незалежності.

За підрахунками народного депутата, члена Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука, Україні необхідно побудувати ще близько 140-150 овочесховищ. Адже наразі багато хто з виробників зберігає продукцію в не зовсім підготовлених складах чи складує її під землею, а такі умови негативно впливають на якість продуктів. Він переконаний, що в України є всі можливості для того, щоб повністю забезпечувати себе сільськогосподарською продукцією.

Навесні уряд ухвалив проєкт постанови, який розширює можливості програми "Доступні кредити 5-7-9%" для агровиробників, що займаються овочівництвом.

Відтепер фермери, які інвестують у будівництво овочесховищ і картоплесховищ, можуть отримати державну підтримку у вигляді компенсації відсоткової ставки за кредитами — у розмірі до 150 мільйонів гривень.