35% урожая не доезжает до потребителя. В Украине создадут национальную сеть овощехранилищ

Министерство аграрной политики и продовольствия работает над созданием национальной сети овощехранилищ, ведь сегодня 35% урожая овощей не доезжает до потребителя из-за отсутствия надлежащих условий хранения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль по результатам встречи с представителями общественного объединения лидеров продовольственного ритейла (UFRA), где обсуждались вопросы развития системы овощехранилищ.

Из-за вражеских обстрелов уничтожено много овощехранилищ

Министр подчеркнул, что из-за войны уничтожены многие овощехранилища, потеряно более 281 тысячи тонн одновременного хранения. Сегодня 35% урожая овощей не доезжает до потребителя просто из-за отсутствия надлежащих условий хранения.

Коваль отметил, что общий дефицит сейчас составляет более 1,1 млн. тонн.

По словам министра, овощехранилища — это не просто склады. Это:

возможность хранить урожай и продавать его по лучшей цене;

инструмент для сдерживания инфляции;

поддержка локальных фермеров;

новые рабочие места и налоги в бюджет;

шаг к импортозамещению и развитию экспорта продукции с добавленной стоимостью.

"Мы двигаемся к модели агроиндустриальной страны, где не сырье, а переработанная продукция формирует экономическую стоимость. Для сравнения: 1 гектар земли в Украине приносит в среднем 1000 евро экспортной выручки, а к примеру в Дании – это 15 000 евро. Наша задача – сократить эту разницу", — за внимание.

Нужно построить около 150 овощехранилищ

Кроме того, такой подход обеспечит стабильный доступ украинских продуктов на полках магазинов.

По подсчетам народного депутата, члена Комитета по аграрной и земельной политике Дмитрия Соломчука, Украине необходимо построить еще около 140-150 овощехранилищ. Ведь сейчас многие производители хранят продукцию в не совсем подготовленных складах или складывают ее под землей, а такие условия негативно влияют на качество продуктов. Он убежден, что у Украины есть все возможности для того, чтобы полностью снабжать себя сельскохозяйственной продукцией.

Весной правительство приняло проект постановления, расширяющего возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для агропроизводителей, занимающихся овощеводством.

Теперь фермеры, которые инвестируют в строительство овощехранилищ и картофелехранилищ, могут получить государственную поддержку в виде компенсации процентной ставки по кредитам — в размере до 150 миллионов гривен.