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Поддержка аграриев: в Украине строят малые овощехранилища вблизи линии фронта
Строительство сети небольших овощехранилищ в прифронтовых Николаевской и Херсонской областях поможет местным фермерам сохранить их урожаи.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, встречаясь с представителями Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает Минагрополитики.
Он отметил, что сейчас в Украине начинается активная фаза реализации проекта по строительству овощехранилищ.
"Малые овощехранилища — от 20 тонн до 1000 тонн помогли бы фермеру сохранить свой товар и придержать его до лучшей цены. В больших — на 2000 тонн и более могут хранить свой товар и фермеры, и компании, закупающие продукты питания для университетов, больниц и супермаркетов. Такой подход позволит на этой основе создать первую фермерскую кооперацию", - подчеркнул Коваль.
Министр отметил, что такой подход позволит на этой основе создать первую фермерскую кооперацию.
Для продовольственной безопасности в Украине нужно построить около 150 овощехранилищ
В начале прошлого года в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики заявили, что строительство десятков современных хранилищ для овощей откроет возможность Украине стать независимой от импорта продукции, особенно весной.
Кроме того, такой подход обеспечит стабильный доступ украинских продуктов к полкам магазинов. Украина сможет полностью удовлетворять свои внутренние потребности и достичь продовольственной независимости.
"В Украине необходимо построить еще около 140-150 овощехранилищ. Сейчас многие производители хранят продукцию в не совсем подготовленных складах или складывают ее под землей, а такие условия негативно влияют на качество продуктов", — подчеркнул народный депутат Дмитрий Соломчук.
Раньше мы писали, сколько стоит приготовление борща в феврале. Индекс борща в прошлом месяце составил 163 гривны, что на 12 гривен дороже, чем за аналогичный период год назад и на 25 гривен дороже, чем в 2023 году.