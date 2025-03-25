Підтримка аграріїв: в Україні будують малі овочесховища поблизу лінії фронту

Розбудова мережі невеликих овочесховищ у прифронтових Миколаївській та Херсонській областях допоможе місцевим фермерам зберегти їхні врожаї.

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Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час зустрічі з представниками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), передає Мінагрополітики.

Він зазначив, що зараз в Україні починається активна фаза реалізації проєкту з будівництва овочесховищ.

"Малі овочесховища - від 20 тонн до 1000 тонн допомогли б фермеру зберегти свій товар та притримати його до кращої ціни. У великих - на 2000 тонн і більше можуть зберігати свій товар і фермери, і компанії, які закуповують продукти харчування для університетів, лікарень і супермаркетів. Такий підхід надасть можливість на цій основі створити першу фермерську кооперацію", - наголосив Коваль.

Міністр зауважив, що такий підхід надасть можливість на цій основі створити першу фермерську кооперацію.

Для продовольчої безпеки в Україні потрібно побудувати близько 150 овочесховищ

На початку минулого року в Комітеті з питань аграрної та земельної політики заявили, що будівництво десятків сучасних сховищ для овочів відкриє можливість для України стати незалежною від імпорту продукції, особливо навесні.

Крім того, такий підхід забезпечить стабільний доступ українських продуктів на полицях магазинів. Україна матиме змогу повністю задовольняти свої внутрішні потреби і досягти продовольчої незалежності.

"В Україні необхідно побудувати ще близько 140-150 овочесховищ. Наразі багато хто з виробників зберігає продукцію в не зовсім підготовлених складах чи складує її під землею, а такі умови негативно впливають на якість продуктів", - наголосив народний депутат Дмитро Соломчук.

Раніше ми писали, скільки коштує приготування борщу у лютому. Індекс борщу минулого місяця склав 163 гривні, що на 12 гривень дорожче, ніж за аналогічний період рік тому та на 25 гривень дорожче, ніж у 2023 році.