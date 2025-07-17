Американська Corteva інвестує $15 млн у сільське господарство України

Американська аграрна компанія Corteva Agriscience планує інвестувати додаткові 15 мільйонів доларів у розвиток виробництва в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз компанії.

Corteva має намір розширити насіннєве виробництво та поглибити співпрацю з українськими фермерами, щойно дозволить ситуація з безпекою. Це дозволить модернізувати інфраструктуру, зміцнити експортний потенціал і підтримати глобальну продовольчу безпеку.

"Кожна тонна збіжжя, яка залишає порти Великої Одеси або пливе по Дунаю, сприяє глобальній продовольчій безпеці. Стійкість сільськогосподарського сектору є стратегічною необхідністю для відновлення України", – зазначив віце-президент компанії в Центральній і Східній Європі Андре Негрейрос.

Corteva працює в Україні з 2022 року, маючи штаб-квартиру в Києві та понад 500 працівників. З початку повномасштабної війни компанія направила понад 2 мільйони доларів на допомогу постраждалим, передала тисячі одиниць насіння аграріям біля лінії фронту, запустила програму перевірки ґрунтів на забруднення, а також провела навчання та видала гранти 350 жінкам із сільських громад у межах програми TalentA.

Corteva Agriscience — міжнародна компанія, що спеціалізується на насінництві, захисті рослин та цифрових рішеннях для аграрного сектору. Компанія присутня на Нью-Йоркській біржі під тикером CTVA.