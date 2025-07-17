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Американская Corteva инвестирует $15 млн в сельское хозяйство Украины

Corteva
Corteva планирует новые вложения в агросектор Украины

Американская аграрная компания Corteva Agriscience планирует инвестировать дополнительные 15 миллионов долларов в развитие производства в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз компании.

Corteva намерена расширить семенное производство и углубить сотрудничество с украинскими фермерами, как только позволит ситуация с безопасностью. Это позволит модернизировать инфраструктуру, укрепить экспортный потенциал и поддержать глобальную продовольственную безопасность.

"Каждая тонна зерна, покидающая порты Большой Одессы или плывущая по Дунаю, способствует глобальной продовольственной безопасности. Устойчивость сельскохозяйственного сектора является стратегической необходимостью для восстановления Украины", - отметил вице-президент компании в Центральной и Восточной Европе Андре Негрейрос.

Corteva работает в Украине с 2022 года, имея штаб-квартиру в Киеве и более 500 человек. С начала полномасштабной войны компания направила более 2 миллионов долларов на помощь пострадавшим, передала тысячи единиц семян аграриям у линии фронта, запустила программу проверки грунтов на загрязнение, а также провела обучение и выдала гранты 350 женщинам из сельских общин в рамках программы TalentA.

Corteva Agriscience – международная компания, специализирующаяся на семеноводстве, защите растений и цифровых решениях для аграрного сектора. Компания присутствует на Нью-Йоркской бирже под тикером CTVA.

Автор:
Татьяна Гойденко