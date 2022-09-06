Corteva Agriscience объявила о запуске грантовой программы для женщин-фермерок TalentA-2022

В целях укрепления и восстановления женского фермерства международная сельскохозяйственная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience объявила о проведении образовательно-грантовой программы для женщин-фермерок TalentA-2022. Программа позволит выиграть гранты на общую сумму более 2,5 миллионов гривен для возобновления бизнеса и социальной поддержки общин.

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Об этом сообщает пресс -служба Corteva Agriscience.

"TalentA-2022. Антихрупкость" является продолжением программы, которую Corteva реализовала в Украине в 2020 и 2021 годах, и в условиях войны является одним из социальных проектов, поддерживаемых компанией ради приближения победы Украины.

Целью программы является помощь женщинам, задействованным в сельскохозяйственном производстве, справиться с последствиями трагических событий, происходящих на территории Украины: восстановить и обеспечить жизнеспособность бизнеса, адаптироваться к новым реалиям, управлять кризисом и таким образом снизить риски для продовольственной безопасности в общинах.

Своим опытом с участницами будут делиться известные эксперты преподавательского и бизнес-сообщества, а также специалисты Corteva Agriscience, обладающие передовыми знаниями, накопленными лидером сельского хозяйства за долгую историю работы более чем в 140 странах мира.

К участию в программе 2022 с углубленным уровнем антикризисного обучения приглашены участницы TalentA прошлых сезонов, которые получили базовые знания курса и обеспечили развитие собственного бизнеса.

Участницами "TalentA-2022. Антихрупкость" стали 45 женщин-фермерок в возрасте от 23 до 70 лет из 18 областей Украины: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой. Участницы работают в разных сферах сельского хозяйства – занимаются выращиванием зерновых и бобовых, овощеводством, животноводством, птицеводством, пчеловодством, садоводством, ягодничеством, цветоводством.

В октябре участники TalentA-2022 примут участие в грантовой части программы и поборются за гранты от компании Corteva Agriscience в поддержку жизнеспособности собственного бизнеса и социальной помощи общинам.

Также Corteva Agriscience приняла решение об увеличении грантового фонда программы TalentA – в 2022 году он составляет более 2,5 миллионов гривен и будет распределен между победительницами по решению членов экспертного совета. Объявление победительниц состоится 17 октября по случаю Всемирного сельских женщин.

"В эти сверхтяжелые для всех нас времена Corteva отчетливо демонстрирует свою поддержку народу Украины. С начала этой трагической войны мы приняли все возможные меры для защиты наших коллег, клиентов и партнеров, и сознательно оставили российский рынок, направив финансирование на помощь украинцам. Защита и предоставление возможностей для реализации потенциала женщин-фермерок всегда считались очень важными для сохранения социального баланса и продовольственной безопасности общин. И сейчас, когда война делает малый бизнес уязвимым, мы считаем необходимым поддержать женщин, которые работают в сельской местности и производят продукты питания и создают рабочие места, способствуя развитию экономики и тем самым приближая нашу Победу", - говорит Анна Бабич, менеджер по корпоративным коммуникаций Corteva Agriscience в Центральной и Восточной Европе, координатор и глава экспертного совета Программы TalentA в Украине.

"Сегодня, когда каждый вносит свой вклад в приближение победы, задача минимум для малого бизнеса – выжить, удержаться. Именно поэтому основная часть обучающего хаба программы TalentA-2022 посвящена развитию навыков управления бизнесом в кризисных ситуациях. Важно, что большая часть участниц смогут сразу воплотить полученные навыки через реализацию грантовых проектов благодаря финансированию компании Corteva Agriscience. Ее стремление поддержать фермеров всеми доступными способами является примером ответственного поведения крупного бизнеса, для которого этичность и принципы важны в любой ситуации", - отмечает Татьяна Лебухорская, старшая менторка программы TalentA и председатель общественной организации "Буковинское агентство регионального развития".

Ознакомиться с ходом программы TalentA-202 2 можно по ссылке и в социальных сетях .

Напомним, что победительницами TalentA прошлых лет стали девять участниц из семи регионов Украины, которые представили восемь микропроектов в разных направлениях сельского хозяйства – от животноводства до садоводства, способствующих поддержанию продовольственной безопасности их общин.

О программе TalentA

TalentA – инновационная образовательно-грантовая программа по развитию и поддержке талантливых сельских женщин-фермерок и улучшению продовольственной безопасности их общин. Инициированная компанией Corteva Agriscience в 2019 году вместе с Федерацией ассоциаций сельских женщин Испании (FADEMUR) в Испании, программа успешно реализуется также в Украине, Португалии, Румынии, Польше, Венгрии и Аргентине.

Инициатор и координатор программы TalentA:

Международная сельскохозяйственная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience

Организационный партнер программы TalentA:

Общественная организация "Буковинское агентство регионального развития"

О Corteva Agriscience

Corteva Agriscience — это публичная, глобальная, сельскохозяйственная компания, предоставляющая фермерам во всем мире полное портфолио в отрасли, включая сбалансированный и разнообразный выбор семян, средств защиты сельскохозяйственных культур и цифровые решения, ориентированные на максимизацию продуктивности для повышения урожайности и рентабельности. Corteva Agriscience стала независимой публичной кампанией 1 июня 2019 года. Ранее компания являлась сельскохозяйственным подразделением DowDuPont.