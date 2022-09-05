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В Минагро рассказали, как фермерам подать заявку на помощь от ЕС
В Государственном аграрном реестре продолжается прием заявок в рамках новой программы помощи малым агропроизводителям на общую сумму более 1,5 млрд. грн. (50 млн евро). Программа финансируется из бюджетной поддержки Европейского Союза.
По условиям программы, безвозвратную помощь смогут получить аграрии, которые возделывают от 1 до 120 га сельскохозяйственных угодий или содержат от 3 до 100 коров. Распределение поддержки будет происходить только через Государственный аграрный реестр ( dar.gov.ua ). Об этом рассказали в Минагро.
Зарегистрированные в ГАР фермерские хозяйства и другие производители сельскохозяйственной продукции, отвечающие критериям программы, смогут получить безвозвратную помощь в размере:
- 3100 грн на гектар обрабатываемых угодий сельскохозяйственного назначения (но не более 372 тыс грн).
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5300 грн на каждую корову, которая находится в собственности получателя (но не более 530 тыс грн).
В Министерстве отметили, что идет работа по расширению программ поддержки в Государственном аграрном реестре. Поэтому в ведомстве призывают всех сельхозпроизводителей зарегистрироваться в системе и следить за обновлениями.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что в Минагро рассказали, когда в Украине подешевеет гречка.