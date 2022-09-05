В Минагро рассказали, как фермерам подать заявку на помощь от ЕС

В Государственном аграрном реестре продолжается прием заявок в рамках новой программы помощи малым агропроизводителям на общую сумму более 1,5 млрд. грн. (50 млн евро). Программа финансируется из бюджетной поддержки Европейского Союза.

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По условиям программы, безвозвратную помощь смогут получить аграрии, которые возделывают от 1 до 120 га сельскохозяйственных угодий или содержат от 3 до 100 коров. Распределение поддержки будет происходить только через Государственный аграрный реестр ( dar.gov.ua ). Об этом рассказали в Минагро.

Зарегистрированные в ГАР фермерские хозяйства и другие производители сельскохозяйственной продукции, отвечающие критериям программы, смогут получить безвозвратную помощь в размере:

3100 грн на гектар обрабатываемых угодий сельскохозяйственного назначения (но не более 372 тыс грн). 5300 грн на каждую корову, которая находится в собственности получателя (но не более 530 тыс грн).



В Министерстве отметили, что идет работа по расширению программ поддержки в Государственном аграрном реестре. Поэтому в ведомстве призывают всех сельхозпроизводителей зарегистрироваться в системе и следить за обновлениями.

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