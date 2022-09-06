Corteva Agriscience оголосила про запуск грантової програми для жінок-фермерок TalentA-2022

З метою зміцнення та відновлення жіночого фермерства міжнародна сільськогосподарська науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience оголосила про проведення освітньо-грантової програми для жінок-фермерок TalentA-2022. Програма надасть можливість виграти гранти на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень для відновлення бізнесу та соціальної підтримки громад.

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Про це повідомляє пресслужба Corteva Agriscience.

"TalentA-2022. Антикрихкість" є продовженням програми, яку Corteva реалізувала в Україні в 2020 та 2021 роках, та в умовах війни є одним з соціальних проєктів, що підтримуються компанією заради наближення Перемоги України.

Курс "TalentA-2022. Антикрихкість" має на меті допомогти жінкам, які задіяні в сільськогосподарському виробництві, впоратись із наслідками трагічних подій, що відбуваються на території України: відновити та забезпечити життєздатність бізнесу, адаптуватись до нових реалій, управляти кризою і таким чином знизити ризики для продовольчої безпеки в громадах.

Своїм досвідом з учасницями ділитимуться відомі експерти викладацької та бізнес-спільноти, а також фахівці Corteva Agriscience, які володіють передовими знаннями, накопиченими лідером сільського господарства за довгу історію роботи в понад 140 країнах світу.

До участі в програмі 2022 року з поглибленим рівнем антикризового навчання запрошені учасниці TalentA минулих сезонів, які отримали базові знання курсу та забезпечили розвиток власного бізнесу.

Так, загалом учасницями "TalentA-2022. Антикрихкість" стали 45 жінок-фермерок віком від 23 до 70 років з 18 областей України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької. Учасниці працюють у різних сферах сільського господарства – займаються вирощуванням зернових та бобових, овочівництвом, тваринництвом, птахівництвом, бджільництвом, садівництвом, ягідництвом, квітництвом.

У жовтні учасниці TalentA-2022 візьмуть участь в грантовій частині програми і позмагаються за гранти від компанії Corteva Agriscience на підтримку життєздатності власного бізнесу та соціальної допомоги громадам.

Також Corteva Agriscience ухвалила рішення про збільшення грантового фонду програми TalentA – у 2022 році він становить понад 2,5 мільйони гривень і буде розподілений між переможницями за рішенням членів експертної ради. Оголошення переможниць відбудеться 17 жовтня з нагоди Всесвітнього дня сільських жінок.

"В ці надважкі для всіх нас часи Corteva виразно демонструє свою підтримку народу України. З початку цієї трагічної війни ми вжили всіх можливих заходів для захисту наших колег, клієнтів та партнерів, і свідомо залишили російський ринок, спрямувавши фінансування на допомогу українцям. Захист та надання можливостей для реалізації потенціалу жінок-фермерок завжди вважалися нами дуже важливими для збереження соціального балансу та продовольчої безпеки громад. І зараз, коли війна робить малий бізнес уразливим, ми вважаємо за необхідне підтримати жінок, які працюють в сільській місцевості та виробляють продукти харчування й створюють робочі місця, сприяючи розвитку економіки та наближаючи тим самим нашу Перемогу", - говорить Анна Бабіч, менеджерка з корпоративних комунікацій Corteva Agriscience в Центральній та Східній Європі, координаторка та голова експертної ради Програми TalentA в Україні.

"Сьогодні, коли кожен робить свій внесок у наближення перемоги, завдання мінімум для малого бізнесу – вижити, втриматись. Саме тому основна частина навчального хабу програми TalentA-2022 присвячена розвитку навичок управління бізнесом у кризових ситуаціях. Важливо, що більша учасниць зможуть одразу втілити отримані навички через реалізацію грантових проєктів завдяки фінансуванню компанії Corteva Agriscience. Її прагнення підтримати фермерів всіма доступними способами є прикладом відповідальної поведінки великого бізнесу, для якого етичність та принципи важливі в будь-якій ситуації", - зазначає Тетяна Лебухорська, старша менторка програми TalentA та голова громадської організації "Буковинська агенція регіонального розвитку", яка є організаційним партнером програми в 2022 році.

Ознайомитися з перебігом програми TalentA-2022 можна за посиланням та у соціальних мережах.

Нагадаємо, що переможницями TalentA минулих років стали девʼять учасниць з семи регіонів України, які представили вісім мікропроєктів у різних напрямках сільського господарства – від тваринництва до садівництва, які сприяють підтримці продовольчої безпеки їхніх громад.

Про програму TalentA

TalentA – інноваційна освітньо-грантова програма для розвитку та підтримки талановитих сільських жінок-фермерок і покращення продовольчої безпеки їхніх громад. Ініційована компанією Corteva Agriscience у 2019 році разом із Федерацією асоціацій сільських жінок Іспанії (FADEMUR) в Іспанії, програма нині успішно реалізується також в Україні, Португалії, Румунії, Польщі, Угорщині та Аргентині.

Ініціатор та координатор програми TalentA:

Міжнародна сільськогосподарська науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience

Організаційний партнер програми TalentA:

Громадська організація "Буковинська агенція регіонального розвитку"

Про Corteva Agriscience

Corteva Agriscience — це публічна, глобальна сільськогосподарська компанія, яка надає фермерам у всьому світі найповніше портфоліо в галузі, включаючи збалансований та різноманітний вибір насіння, засобів захисту сільськогосподарських культур та цифрові рішення, орієнтовані на максимізацію продуктивності для підвищення врожайності та рентабельності. Corteva Agriscience стала незалежною публічною компанією 1 червня 2019 року. Раніше компанія була сільськогосподарським підрозділом DowDuPont.