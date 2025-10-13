Яке майбутнє офісних центрів в Україні після війни?

Офісні центри України переживають складний період трансформації, спричинений як воєнними реаліями, так і глобальними змінами у культурі роботи. Пандемія та повномасштабне вторгнення кардинально змінили підходи до організації робочого простору, поставивши під питання традиційні моделі офісної нерухомості. Команда Delo.ua проаналізувала поточний стан ринку офісної нерухомості та перспективи розвитку бізнес центрів після завершення активної фази воєнних дій.

Поточний стан офісного ринку

Київ залишається головним діловим центром України з найбільшою концентрацією якісних бізнес центрів. Серед найпопулярніших об'єктів класу А виділяються Gulliver на Спортивній площі, IQ Business Center на Болсуновській та Леонардо на Богдана Хмельницького.

Ці будівлі поєднують комфорт, інновації та престиж, приваблюючи компанії як місцевого, так і міжнародного рівня. Панорамні види на центр Києва, торгово розважальні центри, фітнес зали та ресторани у будівлях створюють повноцінну екосистему для бізнесу.

Проте війна внесла суттєві корективи у функціонування офісних центрів. Багато компаній перейшли на гібридний або повністю дистанційний формат роботи, що призвело до зниження попиту на великі офісні площі.

Тенденції трансформації офісних просторів

Гібридний формат роботи

Одна з найпомітніших змін полягає у масовому переході компаній на гібридну модель роботи. Співробітники чергують дні в офісі з роботою з дому, що змінює вимоги до офісних приміщень.

Замість великих відкритих просторів зростає попит на гнучкі офіси з можливістю трансформації. Конференц зали та презентаційні приміщення стають важливішими за звичайні робочі місця, оскільки офіс перетворюється на місце для зустрічей та командної роботи.

Технологічні рішення

Високотехнологічні рішення для офісів стають обов'язковою вимогою, а не конкурентною перевагою. Бізнес центри класу А та В+ вже зараз пропонують сучасні комунікації, високошвидкісний інтернет та системи безпеки.

Автономні системи опалення та кондиціонування, енергозберігаючі технології набувають особливого значення в умовах енергетичної нестабільності.

Безпека як пріоритет

Війна змінила ставлення до безпеки офісних будівель. Наявність укриттів, резервного електропостачання та систем водозабезпечення стали критичними факторами при виборі офісу.

Охорона, відеоспостереження та системи контролю доступу вже недостатні. Компанії шукають об'єкти з повноцінними захисними спорудами та можливістю автономної роботи.

Перспективи після війни

Будівництво нових об'єктів

Після завершення активної фази війни очікується хвиля нового будівництва офісних центрів. Проте ці об'єкти матимуть принципово іншу концепцію порівняно з довоєнними проєктами.

Простори з гнучкими умовами оренди стануть стандартом. Компанії не хочуть брати на себе довгострокові зобов'язання щодо великих площ, віддаючи перевагу можливості швидко масштабувати офіс відповідно до реальних потреб.

Зміна класифікації

Традиційна класифікація на класи А, В+ та В може втратити актуальність. Замість формальних критеріїв компанії оцінюватимуть офіси за реальними можливостями: технологічність, безпека, гнучкість планування.

Просторі та світлі офіси з енергозберігаючими технологіями матимуть перевагу над престижними локаціями у центрі міста. Зручне розташування біля станцій метро залишиться важливим, але вже не визначальним фактором.

Інвестиційна привабливість

Офісна нерухомість залишається привабливим напрямком для інвестицій, але критерії оцінки проєктів змінилися. Інвестори звертають увагу на гнучкість об'єкта, можливість швидкої адаптації до змін ринку.

Велика парковка, наявність кафе та зон відпочинку стають базовими вимогами. Конференц зали з сучасним обладнанням та можливістю проведення онлайн заходів набувають особливого значення.

Виклики та можливості ринку офісної нерухомості

Ринок офісної нерухомості стикається з кількома системними викликами. Зниження попиту на великі площі призводить до надлишку пропозиції у деяких сегментах. Власники змушені шукати нові моделі монетизації своїх об'єктів.

Водночас відкриваються нові можливості. Реконструкція старих офісних будівель під сучасні стандарти може бути вигіднішою за нове будівництво. Престижні ділові райони столиці зберігають свою привабливість для компаній, що прагнуть підтримувати певний статус.

Майбутнє офісних центрів в Україні визначатиметься гнучкістю, технологічністю та безпекою. Традиційні великі офіси поступляться місцем гібридним форматам, де компанії орендують менші площі, але з вищим рівнем комфорту та оснащення.

Бізнес центри, які зможуть адаптуватися до нових реалій, пропонуючи гнучкі умови оренди, сучасні технології та високий рівень безпеки, матимуть конкурентну перевагу на повоєнному ринку.

Зручне розташування та розвинена інфраструктура залишаться важливими, але вже не будуть єдиними визначальними факторами успіху. Класичні інтер'єри та сучасні офіси, затишний простір з високим рівнем комфорту стануть новим стандартом ринку офісної нерухомості України.