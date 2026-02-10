Ціни на житло в Україні 2026: що впало, а що зросло?

У 2026 році ринок нерухомості України продовжує бути одним із найцікавіших сегментів економіки. І водночас одним із найскладніших для аналізу. На Delo.ua розбираємося, які ціни на нерухомість у 2026 демонструють зростання, а які сегменти показують стабілізацію або навіть падіння.

Зростання цін: великі міста та популярні напрямки

У 2025 році ціни на квартири в багатьох великих містах України продовжували рости, і цей тренд торкається 2026 року. У Києві житло залишається найдорожчим: середні ціни на житло 2026 року на однокімнатні та трикімнатні квартири суттєво перевищують середньоукраїнські показники, особливо в центральних районах.

Львів і Одеса демонстрували стабільне зростання вартості житла, причому у цих містах середня ціна метрів трималася у вищому сегменті за рахунок попиту на якісну нерухомість. За даними OLX Real Estate та Komersant, середня вартість «одиничок» і «двійок» у великих містах виросла значно: у деяких випадках на 15–25% у річному вимірі.

Це зростання пояснюється не лише базовою інфляцією чи загальною тенденцією ринку нерухомості України, а й тим, що велика частина попиту зосереджена саме у найбільших містах з розвиненою інфраструктурою та робочими перспективами.

Падіння та уповільнення росту: окремі регіони і сегменти

Паралельно з загальним зростанням, у деяких регіонах та сегментах житло показує стабілізацію чи навіть падіння цін. У регіонах, розташованих ближче до активних бойових дій або зі слабшою економічною активністю, ціни на нерухомість у 2026 році дещо знизилися або зростали повільніше. Так, наприклад, у Запорізькій області вартість квартир традиційно нижча і деякий час демонструвала корекцію.

На первинному ринку ряди цін були нестабільними: у деяких областях первинне житло падало в ціні, тоді як в інших — навпаки зростало. Сегмент вторинного житла іноді дорожчав швидше за новобудови, особливо в містах із високим попитом, що створювало локальні розбіжності у динаміці цін.

Така неоднорідність відображає ситуацію, коли ринок нерухомості України не вписується у просту формулу «ціни лише зростають», а залежить від регіону, безпекової ситуації, рівня попиту та пропозиції.

Середні ціни: загальна картина на початок 2026 року

Ще у вересні 2025 року середні ціни на житло у різних областях України варіювалися дуже широко:

у Києві однокімнатну квартиру оцінювали приблизно в $65 000,

у Львові — близько $63 000,

в Ужгороді — $60 000.

Значно дешевше була нерухомість у містах на схід від Збруча: у Харкові та Сумах ціни часто були нижчі за середньоукраїнські. У деяких містах південного та східного напрямку однокімнатні квартири можна було взагалі знайти у межах $14 000–$22 000.

Ці дані дають добре уявлення про широкий розкид цін на нерухомість у 2026 році у межах країни, що зберігається. Але з тенденцією до помірного підвищення у містах із високим попитом і затримки або помірного росту у менш активних регіонах.

Що стало дорожче — короткий підсумок

Центральні та західні міста (Київ, Львів, Одеса) продовжують утримувати високі ціни на житло 2026 року або демонструють помірне зростання. Популярні сегменти вторинного ринку нерідко дорожчали навіть швидше, ніж первинка, через меншу пропозицію якісних варіантів.

Ціни на житло в абсолютному вимірі у великих містах у 2025–2026 роках продовжували бути вищими, ніж у малих обласних центрах чи регіонах ближче до лінії фронту. Ринок нерухомості України демонструє чітку диференціацію за географічним принципом.

Деякі регіони і периферійні ринки продовжували мати нижчі ціни або показували ознаки стабілізації чи навіть падіння. Первинний ринок у певних областях мав періоди корекції, особливо там, де пропозиція перевищувала попит.

Найдешевше житло у південних і східних містах все ще в рази дешевше за столицю. І це створює різноманітні можливості для покупців з обмеженим бюджетом на ринку нерухомості України.

У 2026 році ціни на нерухомість — це не історія про монолітне зростання чи падіння, а картина різних тенденцій:

у центрах і великих містах — стабільне або помірне зростання через високий попит,

у регіонах — часто стабілізація, а іноді локальне зниження цін через слабший попит або ризики.

Такий характер динаміки означає, що навіть у складні економічні часи нерухомість залишається важливим активом. Але при цьому її вартість усе більше залежить від локальних факторів: безпеки, доступності інфраструктури, попиту та життєвих пріоритетів покупців. Ціни на житло 2026 року відображають не загальнонаціональний тренд, а скоріше, мозаїку регіональних ринків з різною динамікою.