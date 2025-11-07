Податки на нерухомість у 2025 році: купівля та продаж за новими правилами

У 2025 році купівля та продаж житла в Україні стають значно складнішими через оновлені правила оподаткування. Якщо раніше основна увага приділялася лише оформленню самого договору купівлі-продажу, то нині важливо враховувати всю фінансову модель угоди. Зміни у податковій політиці торкнулися як продавців, так і власників, що робить кожен етап операції більш бюрократично насиченим, але водночас і більш прозорим. Особливу роль відіграє і воєнний стан, який вніс корективи у систему розрахунків, оцінки нерухомості та нотаріальне оформлення угод. Детальніше про це читайте на порталі Delo.ua , де завжди є актуальна інформація про бізнес, економіку та технології.

Податки для продавця: що змінилося

Для продавців нерухомого майна у 2025 році передбачено кілька варіантів податкового навантаження, що залежить від строку володіння житлом і кількості продажів протягом року.

Якщо квартира перебувала у власності менше трьох років і це перший продаж у поточному році, ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) становить 5 % від вартості об’єкта, а додатково сплачується військовий збір у розмірі 5 %. Таким чином, загальна сума податкових відрахувань може досягати 10 % від ціни угоди.

У разі, якщо продавець здійснює другий або наступний продаж у тому ж році, ставка ПДФО підвищується до 18 %, зберігаючи при цьому військовий збір у 5 %. Така різниця повинна запобігти спекуляціям на ринку нерухомості та стимулювати довгострокове володіння майном.

Додатково при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу сплачується держмито у розмірі 1 % від вартості об’єкта. Цей платіж залишається стабільним уже кілька років поспіль, проте у сукупності з іншими податками він може суттєво збільшити фінальну суму витрат.

Податки для власників: площа та утримання

Окрім безпосереднього продажу, важливо враховувати податок на нерухоме майно, який сплачують власники квартир та будинків. У 2025 році він діє для об’єктів, площа яких перевищує 60 м² для квартир або 120 м² для житлових будинків.

Ставка податку розраховується місцевими радами, але не може перевищувати 1,5 % від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр понад встановлену норму. Таким чином, власники великих квартир або приватних будинків зобов’язані щорічно сплачувати додатковий збір, який залежить від розміру житла та регіону проживання.

Цей податок набуває особливого значення в умовах підвищення мінімальної зарплати, адже зростання бази оподаткування автоматично збільшує суму платежів. Для деяких власників це стає стимулом оптимізувати житлові площі або переоформити частку власності, щоб зменшити навантаження.

Укладення договору та його важливість

Процедура укладення договору купівлі-продажу у 2025 році вимагає ретельної підготовки. В угоді необхідно чітко вказати повну ціну продажу, а також спосіб розрахунку між сторонами, щоб уникнути подальших суперечок і податкових ризиків.

Окрему увагу потрібно звернути на походження майна. Якщо житло отримане у спадщину або є частиною іншої угоди (наприклад, обміну чи дарування), це може вплинути на застосування певних ставок або пільг. У таких випадках податкові органи можуть вимагати додаткові документи, що підтверджують правомірність угоди та строки володіння об’єктом. Під час воєнного стану деякі нотаріальні процедури спрощено, проте податкова звітність залишається обов’язковою.

Для тих, хто планує купівлю або продаж нерухомості у 2025 році, надзвичайно важливо не лише правильно обрати об’єкт, а й детально прорахувати всі податкові зобов’язання. Нові правила роблять процес складнішим, але й більш передбачуваним: чіткі ставки, фіксовані норми та контроль з боку держави сприяють прозорості ринку. В умовах воєнного стану та змін у податковій системі продавець може втратити до 10 % і більше від вартості житла лише через податки і збори.