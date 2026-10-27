Уряд Німеччини заявив, що питання запуску "Північного потоку - 2" не розглядається

Федеральний уряд Німеччини офіційно підтвердив, що питання введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2) взагалі не стоїть на порядку денному, а процедура його сертифікації залишається повністю призупиненою.

Як пише Dilo, про це йдеться у тексті відповіді федерального уряду на парламентський запит депутатів від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), оприлюдненому на сайті Бундестагу, передає "Укрінформ".

Росія є ненадійним партнером

Зазначається, що для німецького уряду питання введення в експлуатацію Nord Stream 2, таким чином, не стоїть.

У документі нагадується, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Москва протягом 2022 року з політичних причин поступово скорочувала постачання трубопровідного газу до Німеччини, а ще до диверсій на газопроводах у вересні того ж року повністю його припинила.

В уряді ФРН наголосили, що Росія довела, що вона не є надійним партнером в енергетичній співпраці та використовує доходи від експорту енергоносіїв для продовження агресивної війни проти України. Саме тому Європейський Союз запровадив масштабні санкції проти російського енергетичного сектору та прагне повністю припинити енергетичні відносини з РФ у межах стратегії REPowerEU.

Німеччина повністю підтримує цей курс, зокрема санкції щодо газопроводів Nord Stream, запроваджені в межах 18-го пакета санкцій ЄС у липні 2025 року.

США пропонують відновити транзит російського газу до Європи

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відновлення постачання російського природного газу до Європи як один із ключових елементів майбутньої мирної угоди щодо України.

За даними The New York Times, американські переговірники Стів Віткофф та Джаред Кушнер озвучили представникам Києва та Брюсселя пропозицію розглянути можливість відновлення роботи трубопроводів, якими раніше здійснювався транзит російського газу до Європи.

Водночас, в уряді Німеччини заявляли, що не планують відновлювати роботу газопроводів "Північний потік" та повертатися до колишньої залежності від російського газу.

Хоча коаліційний уряд Німеччини виступає проти відновлення роботи газопроводу, проте партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD), популярність якої значно зросла, хоче цього.

Також агенство Reuters повідомляло, що посадовці США провели переговори з Росією щодо залучення американського інвестора до газопроводів "Північний потік", якими до вторгнення РФ в Україну постачався російський газ до Німеччини.

Раніше у Dilo аналізували, чи зможе перемога ультраправих на виборах у Німеччині повернути "Газпром" до Європи. Представники АдН відкрито обіцяють виборцям відновлення енергетичного партнерства з Кремлем та перезапуск "Північних потоків", що викликало занепокоєння лідерів країн Європейського Союзу.