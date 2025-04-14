Цены на нефть выросли на фоне увеличения импорта сырой нефти в Китай

В понедельник, 14 апреля, цены на нефть ощутимо выросли, что произошло на фоне обнародованных китайских данных о значительном увеличении импорта сырой нефти в марте. В то же время, эскалация торговой напряженности между США и Китаем вызвала обеспокоенность по поводу замедления мировой экономики и снижения спроса на топливо.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 6 центов, или 0,09%, до 64,82 доллара за баррель на 06:32 по Гринвичу. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США торговались на уровне 61,59 доллара за баррель, что на 9 центов или на 0,15% больше.

Как сообщается, импорт сырой нефти в Китай в марте резко возобновился по сравнению с предыдущими двумя месяцами и вырос почти на 5% по сравнению с годом ранее, показали данные в понедельник, подтолкнутые резким ростом иранской нефти и возобновлением поставок российской нефти.

Однако Brent и WTI потеряли около 10 долларов за баррель с начала месяца, и аналитики пересматривают свои прогнозы цен на нефть в сторону обострения торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

11 апреля Пекин повысил пошлины на импорт из США до 125%, отвечая решению президента Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары и повышая ставки в торговой войне, угрожающей взорвать глобальные цепочки поставок.

В субботу, 12 апреля, Трамп разрешил исключить высокие пошлины на смартфоны, компьютеры и некоторую другую электронику, которая в основном импортируется из Китая, но министр торговли США Говард Лутник в воскресенье заявил, что продукты критических технологий из Китая столкнутся с новыми пошлинами в течение двух месяцев.

Торговая война усугубила обеспокоенность тем, что непроданный экспорт может продолжать снижать внутренние цены в Китае.

Напомним, Министерство энергетики США снизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,22 до $67,87 за баррель (на $6 за баррель). Прогноз на 2026 год снижен с $68,47 до $61,48 за баррель (на $7 за баррель). Аналитики предполагают, что во втором квартале 2025 года начнут расти коммерческие запасы нефти из-за наращивания добычи странами ОПЕК+ и понижения спроса на "черное золото".