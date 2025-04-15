ОПЕК снижает прогноз спроса на нефть из-за торговой войны

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снижает прогнозы роста глобального спроса на нефть в 2025-2026 годах, поскольку пошлины президента США Дональда Трампа окажут негативное влияние на потребление энергоносителей.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что ОПЕК прогнозирует, что в 2025 и 2026 годах спрос на нефть составит примерно 100 000 баррелей в день, при этом ежегодный рост составит 1,3 миллиона баррелей или примерно 1%.

Лидер ОПЕК Саудовская Аравия неожиданно использовала падение нефтяного рынка, ускорив запланированное увеличение добычи.

Кроме того, Казахстан, несмотря на то, что вел переговоры с международными нефтяными компаниями по ограничению поставок, снова увеличил добычу. В прошлом месяце добыча выросла на 37 000 баррелей в сутки в среднем до 1,852 млн баррелей в сутки. Это на 422 000 баррелей в день больше, чем уровень, который он обязался скачивать, превысив свою квоту.

Заметим. В понедельник, 14 апреля, цены на нефть ощутимо выросли, что произошло на фоне обнародованных китайских данных о значительном увеличении импорта сырой нефти. В то же время, эскалация торговой напряженности между США и Китаем вызвала обеспокоенность по поводу замедления мировой экономики и снижения спроса на топливо.

В настоящее время фьючерсы на нефть озвучиваются около 65 долларов за баррель после падения до четырехлетнего минимума на прошлой неделе.

Снижение мировых цен на нефть обрушило стоимость российской нефти Urals почти до 50 долларов за баррель. Это усиливает давление на государственный бюджет РФ, для которого доходы от продажи энергоносителей являются главным источником финансирования военных расходов на агрессию против Украины.

В США прогнозируют снижение цен на нефть в течение двух лет

Министерство энергетики США снизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,22 до $67,87 за баррель (на $6 за баррель). Прогноз на 2026 год снижен с $68,47 до $61,48 за баррель (на $7 за баррель).

Аналитики предполагают, что во втором квартале 2025 года начнут расти коммерческие запасы нефти из-за наращивания добычи странами ОПЕК+ и снижения спроса на "черное золото".

Минэнерго США прогнозирует, что основной прирост поставок жидких углеводородов обеспечат страны за пределами ОПЕК+ (США, Канада, Бразилия и Гайана) – на 1,2 млн б/д в 2025 году и на 0,7 млн б/д в 2026 году.