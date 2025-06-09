Дизель і бензин завмерли, а ціни на газ летять вниз: якими будуть ціни на АЗС

Ціни на бензин та дизель залишаються стабільними. Проте низькі продажі бензину та автогазу змушують мережі посилити маркетингову боротьбу за клієнта. Тому водіям треба уважно стежити за акціями, що дасть можливість заправитись з вигодою для себе. Тим часом трейдери дизпалива очікують збільшення попиту з боку аграріїв та перевізників та активізують зусилля в пошуку комерційних клієнтів. Delo.ua підготувало прогноз цін на пальне в Україні на цей тиждень.

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Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту зросли на тлі новин про зростання зайнятості в США та перемовини між Китаєм та США. Як повідомило китайське інформаційне агентство "Сіньхуа", торгівельні переговори між лідерами Китаю та США, Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом, відбулися за ініціативою Вашингтона. Зі свого боку, Трамп назвав розмову "дуже позитивним завершенням", зазначивши, що США "перебувають у дуже хорошому становищі з Китаєм та торгівельною угодою". Це додало інвесторам оптимізму щодо зростання попиту з боку двох найбільших економік світу.

Станом на вечір п'ятниці 6 червня порівняно з попереднім днем серпневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $1,13 за барель або на 1,73% до $66,47 за барель, а липневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здорожчали на $1,21 за барель або на 1,91% до $64,58 за барель.За тиждень нафта марки Brent зросла в ціні на 2,75%, а WTI на 4,9%.

Міністерство праці США на тому тижні опублікувало звіт, який показав, що рівень зайнятості в США залишався на рівні 4,2% на минулому тижні. Як повідомляє Reuters, ці дані збільшують шанси на те, що Федеральна Резервна система США знизить облікову ставку, чого давно вже добивається Трамп. Зниження облікової ставки могло б стимулювати й попит на нафту з боку найбільшого споживача нафти у світі.

Низькі продажі бензину посилюють конкуренцію між мережами АЗС, а продавці дизелю чекають жнив

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" станом на вечір п'ятниці 6 червня порівняно з 30 травня середня гуртова ціна дизельного пального зросла на 22 коп./л до 42,22 грн/л. На зовнішніх ринках спостерігається схожа тенденція: станом на вечір п'ятниці 6 червня порівняно з попереднім днем ф'ючерси на газойль (основний компонент дизельного пального, що нерідко використовується, як самостійне пальне для дизельних двигунів) на Лондонській біржі зросли на $7,50/тонна до $631,50/тонна.

На початку червня темпи імпорту уповільнилися порівняно з попереднім місяцем. Обсяги імпорту за 4 дні червня зменшилися на 7,9%, як порівняти з аналогічним періодом травня. Середньодобовий показник імпорту впав на 31,1% щодо травня.

Гуртові ціни на бензин А-95 станом на вечір п'ятниці 6 червня зросли на 1 коп./л до 46,90 грн/л. Котирування бензину А-95 в європейських портах збільшилися на 0,8-1,0% 5 червня порівняно з попереднім днем. В портах Північно-Західної Європи ціна пального зросла на $6/тонна, до $690-721/тонна, а в Середземномор’ї — на $6-7/тонна, до $685-696/тонна.

Ціни на АЗС за минулий тиждень також майже не змінились. Станом на 6 червня порівняно з 30 травня середня ціна бензину А-95 залишилась незмінною на рівня 54,62 грн/л, а середня ціна на дизпальне знизилась на 1 коп./л до 52,35 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, на цьому тижні не варто чекати на те, що ціни на стелах АЗС зміняться . Водночас дрібні мережі АЗС посилять боротьбу за клієнта. Через слабкі продажі газу та бензину мережі розпочнуть замаювати водіїв різноманітними акціями. Таким чином до традиційних акцій вихідного дня, які проводять великі мережі OKKO та WOG можуть долучитися й невеликі регіональні мережі. Тим часом гуртові трейдери чекають на жнива, коли за їх оцінкою можуть дещо зрости обсяги реалізації дизпалива комерційним клієнтам.

Головна подія, яку чекають трейдери — це жнива. Це суттєво активізує споживання дизпалива сільгосптехнікою та перевізниками, тож продажі дизпалива зростуть Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Бізнесмен додав, що торік жнива на Півдні країни починалися у 20-х числах червня, але зараз через холодну весну початок жнив може зміститися на початок липня. При цьому Льоушкін зазначає, що за поточних умов збільшення продажів дизпалива навряд чи вплине на ціну цього палива на АЗС, оскільки на гуртовому ринку зберігається профіцит. Крім цього мережі АЗС мають непогану маржу на дизелі, що дозволить їм уникнути підвищення цін на стелах.

Газ на АЗС впав в ціні до восьмимісячного мінімуму

За даними "Нафторинку" на минулому тижні зниження гуртових цін на пропан-бутан продовжилося. Станом на вечір п'ятниці 6 червня порівняно з 30 травня середня гуртова ціна пропан-бутану на умовах самовивозу знизилась на 1 255 грн/тонна до 50 538 грн/тонна.

На АЗС LPG також здешевшав. Окремі мережі знизили ціну на цей вид палива на 1,50 грн/л. Серед тих, хто скоригував вартість на стелах, — Avantage7, "БРСМ-Нафта", AMIC, Marshal, Motto, BVS, Chipo, ManGo. Зниження також торкнулося локальних ритейлерів, зокрема Rodnik, "Хадо" (Харківська обл.), "Паливо" (Волинська обл.) та інших. Загалом ціни зменшили близько третини з понад півсотні найбільших операторів. Станом на вечір п’ятниці 6 червня порівняно з попереднім днем середня ціна пропан-бутану на АЗС знизилася на 35 коп./л до 34,20 грн/л, що є найнижчим показником з 15 жовтня 2024 року.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні ціни на автогаз на АЗС продовжать зниження вслід за гуртовими та мають потенціал до здешевшання ще на 1 грн/л . Тим часом гуртові ціни досягли собівартості, а маржа в гурті поступово зникає.

Наша компанія зараз припинила імпортувати, бо це перестали бути прибутково. За тією ж ціною ми зараз купуємо газ всередині країни за гривню Михайло Шубан Засовник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 55,99 35,99 WOG 57,99 55,99 37,98 Socar 57,99 55,99 35,98 Motto 50,99 48,49 32,99 БРСМ-Нафта 50,99 49,99 34,49

Дані: застосунки мереж АЗС.