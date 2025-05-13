Литва стала крупнейшим поставщиком бензина в Украину

С начала года Украина импортировала около 370 тыс. т бензина, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В апреле поставки чуть-чуть не дотянули до 100 тыс. т, но выросли на 28% за прошлогодний показатель.

Об этом пишет Enkorr.

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Отмечается, что на рынок бензина повлияло вступление с 1 мая в силу нормы об обязательном добавлении биоэтанола. Так, в апреле было отгружено около 58 тысяч. т "спиртового", или 60% общего импорта бензина.

Ведущие позиции занял польский концерн PKN Orlen, оперативно сориентировавшийся в ситуации и начавший отправлять украинским контрагентам новое топливо. Апрельский результат – 37,5 тыс. т – абсолютное преимущество в поставках бензина с биоэтанолом.

Лидером среди поставщиков бензина с большим отрывом стал литовский Мажейкяйский НПЗ PKN Orlen (32,2 тыс. т или треть импорта). В целом же из Литвы импортировала 41 украинская компания. По сравнению с апрелем прошлого года, литовцы нарастили экспорт в Украину в 3,2 раза.

Вторая строчка по OMV Petrom – 23,82 тыс. т, из которых чуть более 15 тыс. т – спиртосодержащего. Также из румынского направления 7 бензовозов поступило от Oscar Downstream.

В отличие от Польши, импорт бензина из Германии сократился на 33%, до 14,8 тыс. т. Причина – обвал поставок из НПЗ Holborn с 9,9 до 2,7 тыс. т. Из-за новых требований к А-95 это направление покинули крупнейшие покупатели.

Какие АЗС лидируют

В апреле ТОП-10 крупнейших импортеров увеличили свою долю в общем импорте с 83 до 88%, обеспечив 86,2 тыс. т горючего (+5%).

Неизменная тройка лидеров — ОККО, WOG и UPG — завезла суммарно 72,7 тыс. т. Поставки ОККО увеличились на 16% (38,2 тыс. т), WOG уменьшились на 8% (22,4 тыс. т), UPG — не претерпели изменений (12,1 тыс. т).

Десятку лидеров покинули "Люкс Страна" и "Авантаж". Это позволило оптовику «АО Энерго Трейд», увеличившему поставки из Молдовы на 96% (1,3 тыс. т), и АЗС «Маркет» попасть в список.

"Бензин остается единственной позицией среди моторных топлив, импорт которого в 2025 году растет. Лучшие позиции удерживает польский Orlen, который имеет давние связи с украинскими компаниями. Между тем пока нет уверенности, что позиции «Орлена» железобетонные, потому что устойчивой стратегии по Украине еще не было озвучено", — зау.

Заметим, при текущем ценовом коридоре нефти, бензин и дизтопливо на украинских АЗС могло бы подешеветь еще на 1 грн/л, но сети пока не спешат делать этот шаг, поскольку низкие продажи заставляют их идти на расширение маржи. Детальнее о том, что будет с ценами на бензин и автогаз на отечественных АЗС, читайте в материале Delo.ua.