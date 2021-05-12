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В мире 20 минут назад

Владельцу заблокировавшего Суэцкий канал судна Ever Given снизили сумму претензий

Предложение о снижении цены уже направили владельцу судна, японской компании Shoei Kisen Kaisha, однако ответа от нее пока нет

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Руководство Суэцкого канала (SCA) предлагает снизить выставленный судовладельцу потерпевшего аварию в марте контейнеровоза Ever Given счет с $916 млн до $600 млн, сообщает Bloomberg.

Как заявил глава SCA Усама Рабиа, предложение уже направили владельцу судна, японской компании Shoei Kisen Kaisha, однако ответа от нее пока нет.

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Предложение появилось на фоне отклонения апелляции, поданной владельцами Ever Given против ареста судна и его груза.

Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, заблокировав движение по нему остальных судов, что вызвало кризисную и неопределенную ситуацию в мировой торговле.

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За время простоя канала на подходах к нему и в Большом Горьком озере успело скопиться несколько сотен судов, при этом сообщалось, что некоторые не стали ждать разрешения ситуации и решили идти вокруг Африки.

29 марта грузовое судно удалось снять с мели после того, как земснарядами было удалено около 27 тысяч кубометров песка, в котором оно застряло.

Отметим, что через Суэцкий канал проходит около 12% мировых торговых перевозок. В 2019 году по нему прошли около 19 тысяч судов. Каждый день простоя канала обходится мировой экономике в 9 млрд долларов. 

Источник фото: Depositphotos.

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