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В мире 40 минут назад

Ущерб от блокирования Суэцкого канала оценили в $1 млрд

Специалисты подсчитали сумму повреждений и потерь, также количество израсходованных земснарядов

Судно Ever Given. Фото: Getty Images Судно Ever Given. Фото: Getty Images
Судно Ever Given. Фото: Getty Images

Убытки от почти недельного блокирования Суэцкого канала могут превысить один млрд долларов.

Об этом заявил глава управления каналом Усама Раби, передает Reuters.

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"Будет подсчитана сумма повреждений и потерь, а также количество израсходованных земельных снарядов. Оценки, дай Бог, дойдут до миллиарда долларов и немного больше, это право страны", — сообщил он.

Напомним, 23 марта Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, заблокировав движение по нему остальных судов, что вызвало кризисную и неопределенную ситуацию в мировой торговле.

За время простоя канала на подходах к нему и в Большом Горьком озере успело скопиться несколько сотен судов, при этом сообщалось, что некоторые не стали ждать разрешения ситуации и решили идти вокруг Африки.

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29 марта грузовое судно удалось снять с мели после того, как земснарядами было удалено около 27 тысяч кубометров песка, в котором оно застряло.

Отметим, что через Суэцкий канал проходит около 12% мировых торговых перевозок. В 2019 году по нему прошли около 19 тысяч судов. Каждый день простоя канала обходится мировой экономике в 9 млрд долларов. 

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 километра. Это кратчайший судоходный путь между Азией и Европой, в частности важнейший коридор для поставок нефти в Европу.

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