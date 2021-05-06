Мировые цены на морские перевозки взлетели до максимума за 11 лет

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, поднялся до максимальной отметки за 11 лет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Указано, что значение индикатора 6 мая достигло 3157 пунктов, увеличившись за последний месяц более чем на 50%.

При этом эксперты обуславливают указанное повышением спроса на сырье по всему миру и некоторой нехваткой судов.

"Независимо от сектора — железная руда, уголь или даже зерно — везде мы наблюдаем очень сильные движения. Кроме того, многие товары идут мелкими партиями, например, пиломатериалы впервые за много лет отправляются из Скандинавии в США", — подчеркнул аналитик одного из крупных судовых брокеров.

Также он отметил снижение эффективности работы в некоторых портах, из-за чего, например, задержки с разгрузкой угля в Индонезии достигают шести недель.

"Спрос на большинство сырьевых товаров стремительно растет, плюс дорожает нефть, а вокруг много дешевых денег", — заявил сырьевой аналитик, указав на "оптимистичные настроения" на рынках.

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Представители Arrow Shipbroking Group отмечают, что "рекордные цены на сырье и сильные фундаментальные факторы не предполагают никаких признаков" ослабления спроса.

Напомним, 23 марта Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, заблокировав движение по нему остальных судов, что вызвало кризисную и неопределенную ситуацию в мировой торговле. За время простоя канала на подходах к нему и в Большом Горьком озере успело скопиться несколько сотен судов, при этом сообщалось, что некоторые не стали ждать разрешения ситуации и решили идти вокруг Африки.

29 марта грузовое судно удалось снять с мели после того, как земснарядами было удалено около 27 тысяч кубометров песка, в котором оно застряло.

Отметим, что через Суэцкий канал проходит около 12% мировых торговых перевозок. В 2019 году по нему прошли около 19 тысяч судов. Каждый день простоя канала обходится мировой экономике в 9 млрд долларов.