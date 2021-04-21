Зернотрейдеры просят отменить топливный акциз для речных перевозчиков

Украинские зернотрейдеры просят отменить или компенсировать речным судам уплаченный акциз на топливо для стимулирования речных перевозок аграрной продукции. Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Накануне в министерстве прошла очередная встреча рабочей группы по оперативному решению вопросов логистики в сельском хозяйстве с участием заместителя министра экономики, представителей Мининистерства инфраструктуры, Минфина, Госслужбы по безопасности на транспорте, "Укрзализныци" и профильных аграрных ассоциаций.

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"Стороны обсудили вопросы стимулирования перевозок сельскохозяйственной продукции по внутренним водным путям. В частности, зернотрейдрами было предложено отменить или компенсировать речным судам уплаченный акциз на топливо. Такой шаг приблизит законодательство к европейскому, поскольку это соответствует соглашению об ассоциации Украины с ЕС", — сообщают в Минэкономики.

Помимо этого, отмечают в ведомстве, это будет способствовать развитию зернового рынка в Украине, поскольку будет стимулировать экспортеров пользоваться более дешевым и экологичным речным транспортом для перевозки продукции.

Участники встречи решили вынести этот вопрос на широкое обсуждение 18 мая при участии всех заинтересованных сторон, в том числе ответственных органов власти.

Кроме того, на встрече было рассмотрено состояние разработки Мининфраструктуры нормативно-правовых актов относительно урегулирования вопроса перевозки грузов на особых условиях в универсальных контейнерах.

Также участники обсудили предложение "Укрзализныци" о внесении изменений в правила предоставления услуг в морских портах. В частности, речь идет об осуществлении в портах габаритно-весового контроля также для автомобилей, которые завозят на территорию порта экспортные грузы.

"Такие изменения будут способствовать установлению равных конкурентных условий для различных видов транспорта (автомобильного, речного, железнодорожного), а также будет способствовать переориентации части грузовых перевозок с автомобильного на более экологичный железнодорожный и речной транспорт", — говорится в сообщении.

Напомним, что еще в ноябре 2020 года Мининфраструктуры собиралось обязать портовых операторов, предоставляющих платную или бесплатную услугу взвешивания загруженных в портах грузовиков, сообщать "Укртрансбезопасности" в режиме реального времени их параметры. В ведомстве полагают, что такая мера поспособствует спасению украинских дорог от разрушения фурами.