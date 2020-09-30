В Украине спустили на воду 128-метровую баржу для "Агровисты"

В Украине торжественно спустили на воду 128-метровую баржу грузоподъемностью 6 000 тонн.

Ее построило ООО "СП "Дунайсудосервис" в производственной кооперации с ЧАО "Дунайсудоремонт" (оба — Измаил) для Светловодского речного терминала, входящего в холдинг "Агровиста", передает сайт "Порты Украины".

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Указано, что баржа проекта D-6000, получившая имя Dnipro-AV-01, относится к типу "река-море" и предназначена для перевозки зерновых грузов, для чего оснащена люками и соответствующими механизмами.

Как отмечается, наличие двух трюмов суммарным объемом 8 000 кубометров позволит при необходимости перевозить одновременно две различные партии груза.

По словам директора Светловодского речного терминала, сооснователя холдинга "Агровиста" Юрия Скичко, введение в строй новой баржи позволит увеличить вместимость собственного флота "Агровисты" почти вдвое.

"Мы построили терминал, оборот которого составляет порядка 250 тысяч тонн в год. Мы ранее приобрели флот, стали судоходной компанией и перевозим порядка 120-140 тысяч тонн в год. Сейчас у нас есть 2 буксира и 4 баржи общей грузоподъемностью 8 000 тонн. Сегодня к нашему семейству присоединилась еще одна баржа грузоподъемностью 6 000 тонн. То есть, теперь мы имеем почти 14 000 тонн тоннажа", — сказал он.

Скичко уверен, что этот тоннаж позволит, прежде всего, обслуживать собственный грузопоток, который формируется на Светловодском речном терминале. Также в компании готовы работать и на других терминалах по Днепру.

Как известно, группа "Агровиста" (ранее — группа компаний "Украгроком" и "Гермес-Трейдинг") контролирует Светловодский речной терминал (мощность единовременного хранения зерновых — 94 тысячи тонн), элеваторные предприятия "Шаровское" (81 тысяча тонн), "ХПП Добронадиевское" (70,5 тысяч тонн), "Украгроком" (60 тысяч тонн), "Королевское ХПП" (47,2 тысяч тонн).

Собственный флот компании начал перевозки в октябре 2018 года. В составе флота — два буксира-толкача и четыре несамоходные трюмные баржи общей вместимостью около 8 000 тонн, которые позволяют ежегодно перевозить около 150 тысяч тонн зерна. Флот осуществляет перевозки зерна в порты Николаева, Херсона по реке Днепр. В 2019 году группа "Агровиста" транспортировала собственным речным флотом 115 тысяч тонн грузов.

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В свою очередь ООО "СП "Дунайсудосервис" выполняет полный комплекс производственных и ремонтных работ, связанных с возобновлением эксплуатационных характеристик судна. Осуществляет ремонт морских и речных судов доковым весом до 4 000 тонн и длиной до 120 метров. Предприятие занимает около 60% рынка услуг по ремонту и модернизации судов типа "река — море" в Одесском регионе.

ЧАО "Дунайсудноремонт" специализируется на ремонте речных и морских судов, а также выполняет различные виды механической обработки металлов. Предприятие располагает специализированными цехами, участками и квалифицированным персоналом, что позволяет предоставлять полный комплекс услуг.

Ранее сообщалось, что измаильские предприятия "Дунайсудосервис" и "Дунайсудоремонт" приступили к строительству самой большой баржи в истории Украины, которая будет находится в Светловодском речном терминале.