Транспорт 30 минут назад

Перевозки грузов по Днепру выросли на 50%

Первый миллион на Днепре в 2020 году

Перевозки грузов по Днепру выросли на 50% Перевозки грузов по Днепру выросли на 50%
Грузоперевозки по Днепру. Фото: cargo-ukraine.com

По итогам января-марта 2020 года грузовые перевозки главной рекой Украины Днепром достигли 1,1 млн тонн.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель увеличился на 50,6%, сообщает пресс-служба Ассоциации "Реки Украины" в Facebook.

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В частности, указано, что перевозки зерновых по Днепру в первом квартале выросли на 13,2%, до 440 тысяч тонн, а вот металлопродукции — уменьшилось на 22,7%, до 61 тысячи тонн.

В то же время транспортировки строительных материалов и других грузов увеличилось в 2,3 раза — до 589 тысяч тонн, информировали в Ассоциации.

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