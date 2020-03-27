В Украине запустили электронный сервис для моряков "е-Гавань"

Компания Kitsoft разработала и запустила в Украине электронный сервис для моряков "е-Гавань" по заказу государственного предприятия "Морречсервис".

Теперь моряки могут заказывать услуги онлайн, сообщает пресс-служба компании-разработчика.

Указано, что в Украине около 200 тысяч моряков, более 100 тысяч услуг государство предоставляет им ежегодно. До недавнего времени при оформлении документов моряки регулярно сталкивались с зарегулированностью, непрозрачностью и коррупцией.

"Чтобы преодолеть коррупцию и повысить качество обслуживания в 2019 году Мининфраструктуры создало новые современные сервисные центры морского и речного транспорта — "Морречсервис". Одна из задач центров — упростить и диджитализировать оформление документов. С этой целью разработчики Kitsoft в тесном сотрудничестве с заказчиком проанализировали, оптимизировали процесс предоставления услуг, и как результат, создали сервис "е-Гавань", — говорится в сообщении.

Как отмечается, через "е-Гавань" моряки могут оформить документы с любого электронного устройства. А сам процесс становится не только удобным, но прозрачным и контролируемым:

- пользователь подает заявление через электронный кабинет и может отслеживать, на каком этапе оно находится;

- за услугу моряки платят онлайн официальную, установленную государством небольшую сумму;

- каждое действие сотрудников при обработке заявления фиксируется. При необходимости эта информация может быть использована для проверки.

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Известно, что сейчас сервис работает в тестовом режиме и будет дальше совершенствоваться.

На данный момент в электронном кабинете доступны 3 главные услуги:

- получение и продление удостоверения личности моряка;

- оформление дипломов и подтверждений лицам командного состава морских судов;

- получение свидетельства специалиста.

Предполагается, что в дальнейшем возможности сервиса будут расширяться.

Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом "е-Гавань" необходимо зарегистрироваться в электронном кабинете https://cabinet.e-gavan.marad.gov.ua/ с помощью кликов (квалифицированной электронной подписи), заполнить форму, прикрепить необходимые документы и оплатить услугу.

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Как известно, Kitsoft — украинская компания, которая разрабатывает цифровые технологии для государственных органов и коммерческих организаций; разработчик Дизайн-системы государственных сайтов Украины, утвержденной Кабмином в 2019 году. Среди проектов компании: "Дія" (е-Малятко, услуги для ФЛП и ООО), сервисы МТСБУ, веб-порталы КМУ, МИД, Морречсервис, АМКУ и другие.

Морречсервис — государственное предприятие, основанное в 2018 году с целью построения и предоставления удобного и прозрачного сервиса для лиц в сфере морского и речного транспорта. Основано на государственной собственности и принадлежит к сфере управления Государственной службы морского и речного транспорта Украины.

Сейчас сервисные центры открыты в Одессе, Измаиле, Херсоне и Мариуполе. Работают отделы обеспечения сервиса на морском и речном транспорте в портах Бердянск, Белгород-Днестровский, Измаил, Мариуполь, Николаев, Одесса, Ольвия, Южный, Рени, Скадовск, Усть-Дунайск, Херсон и Черноморск.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины работают над внедрением электронного голосования на выборах.