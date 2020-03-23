Сервисы для бизнеса открыли бесплатный доступ к своим услугам в связи с карантином

Сервисы для бизнеса в связи с карантином предоставили бесплатный доступ к своим услугам. Об этом сообщили в пресс-службах компаний и на официальных страницах в социальных сетях.

Так, компания Cisco предоставила бесплатный доступ к нескольким сервисам для бизнеса Meeting Center, Event Center, Training Center. Эти продукты подойдут для компаний и учреждений, которые переходят на удаленную работу.

Кроме этого, компания QRSmarty предоставила qr-коды, чтобы отслеживать передвижения продукции, снизить количество краж на предприятиях.

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В свою очередь, сервис электронного документооборота Deals предоставил бесплатный доступ к онлайн-системе согласования и подписания значимых электронных документов.

Сервисы от Cisco и QRSmarty будут доступны в течение 3 месяцев, Deals — до 30 апреля включительно.

Напомним, как ранее сообщалось, транспортная компания SAT запустила бесплатную доставку продуктов пожилым людям.





