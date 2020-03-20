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Банки 1 час назад

Покупать и продавать ОВГЗ теперь можно в Приват24

Теперь клиентам не нужно посещать отделение банка, а оформление сделки занимает минимум времени

Покупать и продавать ОВГЗ теперь можно в Приват24 Покупать и продавать ОВГЗ теперь можно в Приват24
Фото: Бизнес.Медиа

Сегодня, 20 марта 2020 года, ПриватБанк расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме online в веб-версии Приват24.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, теперь клиентам не нужно посещать отделение банка, а оформление сделки занимает минимум времени.

В разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги" необходимо просто выбрать ОВГЗ, которые соответствуют инвестиционным потребностям клиента, заполнить необходимые параметры и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение ОВГЗ.

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Кроме того, в Приват24 у клиентов есть возможность видеть в режиме online текущие котировки ПриватБанка на продажу ОВГЗ, их основные параметры выпусков, получать информацию о котировках ОВГЗ на фондовой бирже, видеть остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции с ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в том чиле, поступления купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.

Ранее сообщалось, что к концу 2018 года ПриватБанк планирует запустить в Украине новый онлайн-сервис продажи частным лицам облигаций внутреннего госзайма.

Позднее заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук заявила, что возможность покупать ОВГЗ на первичном рынке уже доступна для всех клиентов банка при наличии открытого счета ценных бумаг в приложении веб-версии "Приват24".

Руководитель регионального пресс-офиса в Киеве Александр Жильцов объяснил Delo.ua, что в 2019 году не были запущены именно продажи онлайн.

"В кабинете был доступ к просмотру портфеля. Теперь запущена продажа и покупка онлайн", — отметил Жильцов.

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