На Дунае строят крупнейшую баржу в истории Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Измаильские предприятия "Дунайсудосервис" и "Дунайсудоремонт" приступили к строительству самой большой баржи в Украине, которая будет находится в Светловодском речном терминале.

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Как сообщает пресс-служба ООО "Дунайсудосервис", размер будущей баржи составит 128 метров, а грузоподъемность — шесть тысяч тонн.

Завод приступил к реализации нового проекта постройки баржи D-6000 — на сегодняшний день выполнено кантование днищевой секции №7.

Работы выполнены с помощью плавкрана грузоподъемностью 100 тонн.

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После кантования на секции будут выполнены не завершённые сварочные работы и окончательная правка.

Напомним, в феврале этого года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизацию три морских порта: "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск".

Как сообщалось, 21 января правительство передало в концессию Херсонский морской торговый порт грузинско-швейцарской компании "Рисоил-Херсон".

24 января в Украине завершился концессионный конкурс, в результате которого порт "Ольвия" в Николаеве будет передан компании из Катара QTerminals.