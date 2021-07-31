Пожар в Ивано-Франковске: из общежития вуза эвакуировали 88 студентов (ФОТО)

30 июля в Ивано-Франковске на улице Троллейбусная возник пожар в жилой комнате на пятом этаже девятиэтажного здания общежития Национального медицинского университета.

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Как сообщает пресс-центр облуправления ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в Службу спасения в 21:21.

К месту вызова немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения Ивано-Франковского РО ГУ ГСЧС.

К моменту прибытия спасателей из окна пятого этажа шел дым и было видно пламя. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Пожар был локализован в 21:47, а в 21:57 — полностью ликвидирован.

Из задымленных помещений спасателями совместно с администрацией общежития эвакуированы (выведены на свежий воздух) 88 человек (иностранцы, студенты Ивано-Франковского национального медицинского университета).

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода и мебель в жилой комнате на площади 20 квадратных метров.

По данным ГСЧС, пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

К ликвидации пожара от горуправления ГСЧС было привлечено 10 единиц техники и 39 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 декабря 2019 года в Киеве произошел пожар в корпусе №8 Национального авиационного университета.

Напомним, 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, что на улице Троицкой, случился пожар, который тушили почти сутки.

Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек.

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